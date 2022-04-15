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Что означает переход России в Азиатскую шахматную федерацию — ответы на главные вопросы

Россия в шахматах сменит Европу на Азию. В чём плюсы этого решения и есть ли минусы?
Андрей Шитихин
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Самое главное: россияне получат возможность играть без ограничений. Подробный разбор от эксперта.

В мировых шахматах – сенсация. Наблюдательный совет федерации шахмат России единогласно принял решение о переходе из Европы в Азию. Для подавляющего большинства российских гроссмейстеров это решение стало как гром среди ясного неба. В чём плюсы? Зачем? Почему? Есть ли минусы? Мы задали эти вопросы эксперту – бывшему секунданту Гарри Каспарова, старшему тренеру юношеской сборной России Михаилу Кобалия.

Какие отношения в шахматах между Россией и Европой?

«Шахматы невозможно сравнить с футболом в плане значимости континентальных федераций в сравнении с ФИДЕ. Это в футболе УЕФА обладает огромным влиянием и бюджетом, например, а в шахматах всё не так. В руководстве Европейского шахматного союза никогда не было россиян, что довольно странно, учитывая, что Россия – сильнейшая шахматная страна на континенте.

Под эгидой ЕШС проводятся чемпионаты Европы во всех возрастах. Так вот, всего лишь один раз чемпионат Европы среди женщин проводился в России. По факту, наша страна просто была исключена из активной деятельности ЕШС – я с этим сталкивался и как игрок, и как тренер. Заметьте, такое отношение к нам было уже давно.

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Но в свете последних событий нынешнее руководство ЕШС заняло радикальную позицию. На данный момент членство федераций шахмат России и Беларуси приостановлено, но на ближайшей Генеральной ассамблее планируется поднять вопрос об исключении федераций наших стран из членов Европейского шахматного союза.

Изначально позиция ЕШФ по отношению к шахматистам из России и Беларуси была радикальной: Хотите играть? – Тогда выходите из своей федерации. Но под давлением ФИДЕ несколько россиян под флагом Международной шахматной федерации всё же смогли принять участие в недавно завершившемся чемпионате Европы в Словении.
Стоит отметить, что Россия доминирует в Европе в шахматных турнирах во всех возрастах. Конкуренция слабая».

Михаил Кобалия

Михаил Кобалия

Фото: ruchess.ru

В чём Азия в шахматах уже сейчас сильнее Европы?

«В Азии шахматы развиваются очень бурно. В детских шахматах в мире главная страна – Индия, помимо того, что у них очень сильные взрослые спортсмены. Резко вырос уровень шахмат в Казахстане и Узбекистане, традиционно сильны Китай и Иран. Если раньше Европа в шахматном плане доминировала, то сейчас, особенно в юношеских шахматах, неоспоримо преимущество Азии.

В конце прошлого года в Варшаве на чемпионате мира по рапиду и блицу блистали молодые представители Казахстана и Узбекистана.

С точки зрения детских шахмат переход в Азию нам просто необходим, так как развиваться можно только в конкуренции. То же самое и про взрослые шахматы. Сборные Китая – победители шахматной Олимпиады как среди мужчин, так и среди женщин. В Индии просто колоссальный подъём в шахматах.

Конечно, политическая ситуация ускорила Федерацию шахмат России сделать такой шаг. Но мы рассматривали такую возможность и до этого».

Будут ли российские шахматисты без ограничений играть в азиатских турнирах?

«В некоторых странах Европы нам вообще запрещают играть в шахматы, в Азии такого не будет. У нас хорошие отношения с крупнейшими азиатскими странами, большой опыт проведения товарищеских матчей со сборными этих стран.

Наши шахматисты на всех уровнях получат возможность участвовать в континентальных турнирах, в том числе в чемпионате Азии, являющемся отборочным для Кубка мира».

Сможет ли сборная России принять участие в шахматной Олимпиаде?

«В текущей ситуации – нет. Это командный турнир. Рассматривались варианты участия в качестве нейтральных спортсменов, но эта возможность была отвергнута. На ближайшей Олимпиаде в Индии сборная России не сыграет».

Сборная России

Сборная России

Фото: ruchess.ru

Как изменится для россиян отбор на Кубок мира?

«С учётом перехода огромной федерации из Европы в Азию ФИДЕ придётся пересматривать квоты на этот турнир. Сейчас баланс смещён на европейских игроков, но теперь больше путёвок должны будут получать азиатские. Как я уже сказал, россияне будут отбираться на Кубок мира через чемпионат Азии».

Существует ли риск увеличения числа шахматистов, которые заходят сменить гражданство?

«Схема смены гражданства в шахматах простая. В ФИДЕ существует шкала силы игрока. Если он намерен выступать за другую страну, то ему с точки зрения правил нужно будет заплатить определённую компенсацию Федерации шахмат России. Платит он или его новая федерация – разрешение будет дано. Не платит? Тогда спортсмен два года не имеет права участвовать в турнирах с обсчитываемым рейтингом. И затем может переходить в другую федерацию без компенсации. Увеличится ли количество таких игроков? Я не могу сказать. Тут каждый принимает решение самостоятельно».

Как с логистикой? Добираться до мест проведения турниров будет сложнее

«Это на самом деле так. Из европейской части России доехать на любой турнир в Европу гораздо проще. Но у нас 77 процентов территории страны находится в Азии, и в этой части живёт много хороших шахматистов. Плюс Азия – не только Китай. Есть много азиатских стран, с которыми Россия находится в непосредственной близости. В идеальных условиях ближе летать в Европу, но давайте откровенно – в ближайшее время играть там россиянам не дадут. Да и с точки зрения безопасности игроков всё будет сложно, в Азии проблем не будет.

Я считаю, что лишние часы перелётов – приемлемая цена за возможность играть».

Сергей Карякин

Сергей Карякин

Фото: РИА Новости

Сколько времени займёт переход в Азию и возможно ли отрицательное решение?

«Окончательное решение должна принять Генеральная ассамблея Азиатской шахматной федерации, которая запланирована на декабрь 2022 года. Но я надеюсь, вопрос будет решён гораздо раньше – в июне-июле. Чтобы принять решение, нужно провести голосование с участием всех 52 членов АШФ и получить простое большинство голосов.

Не думаю, что решение будет отрицательным, ведь наше заявление о приёме основано не на политике, а исключительно на географии. Большая часть территории России находится в Азии, вот и все аргументы. Хочу подчеркнуть, что это не сиюминутное решение, а стратегическое развитие ФШР и забота о российских шахматистах всех возрастов».

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Теги Другие Шахматы Эксклюзив •••

Заглавное фото: Foto Olimpik/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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