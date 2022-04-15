«Их право включать кого угодно». Почему Украина заменила Россию на ЧМ-2022 по волейболу?

Россия лишилась главного из ближайших международных турниров. Чемпионат мира — 2022 по волейболу перенесён в Словению и Польшу. Но гораздо хуже, что сборная России не сможет сыграть на турнире из-за санкций Международной федерации волейбола (FIVB). Место нашей команды займёт сборная Украины. Почему?
Без России
То, что ЧМ-2022 пройдёт не в России, кажется, было не удивительной новостью. Изначально его предлагали перенести ещё в 2019 году, задолго до текущих событий. Тогда причиной стали санкции Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Но тогда продавить решение не смогли, и в России спокойно готовились к турниру.
ЧМ-2022 забрали у нашей страны 1 марта, новые страны-хозяйки определились 14 апреля. Главный волейбольный турнир проведут Польша и Словения, по крайней мере, так заявляет премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. FIVB опровергает его слова, говоря, что пока проводит заседания по этому вопросу.
Если поляки уже проводили ЧМ в 2014-м, то словенцы примут его впервые. А ведь для России это был бы первый ЧМ по волейболу, пускай раньше в СССР соревнования такого уровня проводились дважды: в 1952-м в Москве и в 1962-м в Москве, Ленинграде, Киеве и Риге.
Чемпионата мира Россию решили не только территориально. Без турнира осталась и национальная сборная. После начала событий на Украине FIVB ввела санкции в отношении сборной России и запретила ей выступать на турнирах под эгидой организации.
Скандальная замена
В FIVB России быстро нашли замену – вместо России на турнире выступит Украина, которая не смогла отобраться на турнир. По крайней мере, так сообщила Украинская федерация волейбола (УФВ), опубликовав письмо FIVB.
В свете большой поддержки со стороны международных федераций, кажется, никто и не удивился бы, если бы это решение было принято исключительно по политическим мотивам. Например, уже предлагалось пропустить Украину на футбольный ЧМ-2022 без участия в стыковых матчах. Но украинские футболисты сами не поддержали эту идею.
Фото: Toru Hanai/Getty Images
В волейболе же всё сделано по правилам. На юбилейном, 20-м чемпионате мира, должны выступить 24 команды. Классического отборочного турнира на соревнования не было. Россия, разумеется, первой получила место как страна-хозяйка. 11 мест на чемпионат мира распределялись по итогам континентальных турниров, а 12 – на основе международного рейтинга.
Украина не попала на чемпионат мира, потому что занимала в рейтинге 23-ю позицию, тогда как последней отобравшейся была сборная Китая, занимавшая 22-е место. Сборная Украины получила место на ЧМ-2022 как следующая по рейтингу. Новая жеребьёвка проводиться не будет. Украина просто займёт место России в группе A под первым сеяным номером, где сыграет с Пуэрто-Рико, Тунисом и Сербией.
Аналогичным способом на женском ЧМ Россию должна заменить Хорватия. В общем-то, никакой политической подоплёки. Хотя так не считают в России. Генеральный менеджер сборной России Сергей Тетюхин довольно резко отреагировал на новость замены России на Украину.
«Это вопрос к международной федерации, почему принято такое решение. У нас не будет чемпионата мира, мы в нём не примем участия, поэтому я ничего не думаю. Спорт превратился в политику. Это их право включать кого угодно. Сложно сказать, какой результат покажет Украина на чемпионате мира. Не могу сказать, что это топ-команда в мировом волейболе, но это хороший середнячок. Не думаю, что у них будут какие-то перспективы. Я реально смотрю на вещи, хорошо отношусь к игрокам, но какие-то места вряд ли будут», — заявил Тетюхин «Спорт-экспрессу».
Украина на чемпионате мира играла лишь однажды, в 1998 году, тогда результатом команды стало 10-е место. Россия же в 2002 году завоевала серебро чемпионата мира, а на турнире 2018 года заняла пятое-шестое место.
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