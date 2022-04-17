«Три ужасных хода…» Как Третий рейх бился за шахматную корону с помощью дочери священника

Уроженка Москвы Вера Менчик – легенда шахмат. Про неё знают многие. Но у неё была соперница, про которую знают единицы. И которая тоже имеет отношение к России. Ведь Соня Граф – дочь священника из Самарской области, который уехал в Германию, пытался стать художником, а стал домашним тираном. Соня же пыталась принести чемпионский титул Третьему рейху и бросила вызов самой Менчик.

«Хорошо, что эти партии не состоялись»

Справедливо считается, что ещё до Второй мировой войны легендарная шахматистка Вера Менчик боролась на равных с мастерами-мужчинами, но про то, кто являлся её главной соперницей в женских шахматах, в советской литературе было принято умалчивать. Почему? Давайте разбираться.

Менчик действительно удивительное явление в мире чёрно-белых клеток. Чибурданидзе, Полгар своей эпохи!

Говорят, когда однажды старшего тренера женской сборной СССР гроссмейстера Григория Левенфиша спросили, как с Верой сразились бы послевоенные советские чемпионки Быкова, Руденко или Рубцова, он тихо ответил: «Учитывая, что первая чемпионка представляла буржуазную Англию, хорошо, что эти матчи не состоялись!»

Левенфиш знал, о чём говорит: злые языки утверждали, что мэтр «окультуривал» некоторые партии из женских союзных чемпионатов для печати – нехорошо, если подкованный советский читатель увидел бы, что финалистка зевнула фигуру или мат в один ход. Впрочем, трио чемпионок и их ближайших конкуренток это не касалось – они играли весьма прилично. Хотя действительно эпоха выдающихся шахматисток продолжилась уже с поколением, возглавляемым Ноной Гаприндашвили.

Менчик в дополнение к природному таланту и любви к шахматам посчастливилось попасть в ученицы к «тренеру чемпионов» Гезе Мароци, который, помимо неё, опекал и Макса Эйве. И уже в первом смотре сильнейших она показала лучшим дамам Старого Света (гости из Америки, а уж тем более Азии ещё не вышли на большую арену), кто есть кто – 10,5 из 11. Три года спустя едва не случилась сенсация: в первом круге соревнования шести лучших шахматисток Вера проиграла немке Геншель и отставала от австрийской шахматистки Паулы Вольф-Кальмар, с которой свела партию вничью. Впрочем, во втором круге Менчик повергла обеих конкуренток и сохранила звание.

Фото: Wikimedia Commons

Чемпионаты мира 1931, 1933 и 1935 годов оказались простой формальностью. Первая леди, которая уже регулярно играла с чемпионами и претендентами, просто выиграла все партии (8 из 8, 14 из 14 и 9 из 9). Менчик исполнилось 30 лет, она пребывала в расцвете сил и собиралась царствовать ещё долгие годы. Однако вскоре на её пути появилась сильная конкурентка.

Дочь священника из Самарской области

Если Вера Францевна вошла в историю могучей шахматисткой под номером один, то немку Соню Граф можно считать первой, кто познал очень специфические проблемы женских шахмат, через которые пришлось пройти некоторым выдающимся амазонкам чёрно-белых полей современности. Её родители происходили из поволжских немцев, отец служил в Самарской области священником (интересно при этом, что чешка Менчик родилась в Москве). Человеком он был весьма своевольным и сложил с себя сан, уехав с семьёй в Мюнхен, чтобы попробовать себя в роли художника.



Художник из Йозефа Графа получился далеко не уровня Клода Моне и Пабло Пикассо. Семья переживала трудные дни, и Граф вымещал всё своё неудовольствие на родившейся дочке. К тому времени Соня уже играла в шахматы, и спасение от домашнего тирана было одно – дневать и ночевать в шахматном клубе. Позднее шахматистка писала в автобиографической книге, что, несмотря на все унижения и издевательства, она благодарна отцу за то, что он научил её играть.



Однажды в шахматное собрание Мюнхена зашёл классик немецкой шахматной школы, в прошлом претендент на звание чемпиона мира Зигберт Тарраш, и увидел девочку, которая азартно сражалась с чемпионом клуба. Тарраш поприветствовал своего старого знакомого и… обомлел, увидев, что чемпион пытается уйти на ничью в окончании без материала. Понаблюдав за его безнадёжным сопротивлением, маэстро познакомился с Соней Граф и вскоре начал с ней заниматься. Зигберту оставалось жить недолго, он умер, когда его ученица только вступила в борьбу за мировое первенство. Но успел дать девочке многое.

В 1937 году Соня в отсутствие Менчик выиграла крупный женский международный турнир, а тем временем жизнь немецкого сообщества уже полностью контролировали нацисты, которые не хуже коммунистов понимали значение уникального интеллектуально-спортивного титула для своей страны. Организацией шахматных соревнований Третьего рейха занимался мастер Эрхардт Пост – карьерист и безжалостный человек, который идеально вписывался в гитлеровскую систему. Он даже усы носил как у фюрера. Именно Пост руководил исключением из немецкого шахматного союза всех неарийцев, а также был последовательным противником новой организации ФИДЕ.

Победа превратилась в поражение

Однако в 1937-м президент ФИДЕ Рюб и немецкий союз во главе с Постом, а также ставленником Геббельса, ярым антисемитом и руководителем шахмат «Великой Германии» Отто Цандером пришли к соглашению: Соня Граф вызывает Веру Менчик на матч из 16 партий, который состоится в Земмеринге. Основания для оптимизма у организующей стороны были – товарищеская встреча Граф против Менчик хоть и закончилась победой чемпионки мира 3:1, но в стартовой партии Соня послала именитую соперницу в нокдаун.

Фото: J. A. Hampton/Getty Images

Во второй партии Соня была близка к ничьей, но ошиблась, и в 3-4 поединках Менчик уже показала всю свою огромную практическую силу. Однако три года спустя в активе Граф были уже победы даже над Рудольфом Шпильманом, который входил в десятку лучших шахматистов современности! Она явно усилилась и могла принести столь важный в плане пропаганды титул.



В матче, который проходил на территории Третьего Рейха, чемпионка мира уже знала, с кем имеет дело, и подошла к поединку во всеоружии. Несмотря на стартовую ничью, к шестой партии игровой баланс достиг угрожающих 5:1 в пользу Менчик, и в дальнейшем Граф удалось лишь размочить счёт. В итоге 11,5:4,5 – победа чемпионки мира.

На последовавшем за этим привычном круговом чемпионате мира (1937) Менчик вновь заняла первое место, набрав 14 из 14! Граф не только потерпела поражение в личной встрече, но и отстала от второго призёра итальянки Клариче Бенине.

Несмотря ни на что, Цандер и Пост не теряли надежды доложить своему шефу: «Господин рейхсминистр, задача завоевать шахматную корону для Германии выполнена!» Управление нацистских шахмат после отстранения от чёрно-белой жизни в стране евреев и таких игроков, как русский эмигрант Ефим Боголюбов, более всего верило в «чистокровного» австрийца Эриха Элисказеса (в планах существовал даже его матч с Алехиным), а также немцев Курта Рихтера и молодого Клауса Юнге, чьи успехи были скромнее. Существенную роль в их планах играла и Соня Граф, которая в очередной раз готовилась к турниру за звание чемпионки мира.



Эрхардту Посту исторически не повезло. Его непосредственный патрон Отто погиб во время штурмовой операции «коричневорубашечников» 1938 года, а год спустя флагманы шахмат Третьего рейха не вернулись в страну из далёкой Аргентины, где проходили мужская Олимпиада и женский чемпионат мира. Более того, в соревновании Граф участвовала без флага со свастикой, и на её табличке было по-испански написано libre (свободный!). Пережив страшный гнёт со стороны священника-художника, она всей душой ненавидела всякое притеснение свободы и нацистскую идеологию в первую очередь. Германия же, в которой Пост лишь ненадолго пережил Гитлера, осталась в центре далёкой, залитой огнём Второй мировой войны Европы.



В 1939 году Граф уже боролась с Менчик на равных, и 19-туровый марафон прошёл в упорной борьбе. Конкурентки шли нога в ногу, – очень многое должна была решить очная встреча, в которой немка имела все шансы выиграть, но внезапно рассыпалась. Какая трагедия! «Три хода, три ужасных хода подряд, которые превратили верную победу, победу ценой в чемпионский титул, в поражение…» – вспоминала Соня годы спустя. С расстройства Граф проиграла ещё раз, отстав от Менчик на 2 очка, – 16 из 19 против 18 из 19. Её чемпионская мечта была так близко, но не сбылась…

«Не смогла тогда, но так приятно было выиграть сейчас!»

После чемпионата Вера Менчик отбыла в Англию и погибла во время бомбардировки Лондона ракетами ФАУ-1 (1944). Её историческая противница осталась в Аргентине, произвела фурор в мужском чемпионате страны, где встала вслед за призёрами, выступала в сильных турнирах, которые проводились в Мар-дель-Плате. Выйдя замуж за моряка Стивенсона, Соня уехала с ним в США и стала носить двойную фамилию Граф-Стивенсон.



Счастливая жена родила сына, написала две книги: о шахматах и о том насилии, которое ей пришлось испытать в детстве от отца. Надолго забросила доску с фигурами. Когда же муж постарел и уже не мог стабильно зарабатывать морскими походами, супруги перебрались из Южной Калифорнии в Нью-Йорк, где Граф-Стивенсон открыла шахматную школу. После длительного перерыва она приняла участие в чемпионате США, где разделила первое место с Гизелой Грессер. Победительницы отправились на турнир претенденток в Москву (1955), но Соне было уже 50, и она оказалась в середине турнирной таблицы.

Фото: Harry Todd/Getty Images

В 1964-м Граф-Стивенсон тяжело заболела и, понимая, что жить ей, возможно, осталось недолго, вышла на старт нового чемпионата Штатов. 55-летней бабушке по большей части противостояли шахматистки, которые годились ей минимум в дочки. Интрига сохранялась до последнего тура, но, выиграв решающий поединок, вице-чемпионка мира 1939 года взяла свой последний титул.

«Я так счастлива! Не смогла тогда, но так приятно было выиграть сейчас!» – улыбалась чемпионка США, дни которой были сочтены. 6 марта 1965 года в Нью-Йорке Соня Граф-Стивенсон отправилась в последний путь, в конце которого наверняка встретилась с давней подругой-соперницей, противостоявшей ей в борьбе за шахматную корону.