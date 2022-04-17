Чемпионка мира незаконно возглавила крутую гонку. Элизу Бальзамо сняли за «липкую бутылку»

«Липкая бутылка» — именно это стало причиной дисквалификации чемпионки мира по шоссейным велогонкам Элизы Бальзамо с самой престижной однодневки в мире «Париж – Рубе». И нет, Элиза в действительности не использовала никаких липких бутылок. Так называется приём, с помощью которого велогонщица помогла себе в гонке и тем самым нарушила правила. Что же она сделала?

Возвращение в лидеры

«Париж – Рубе» — одна из пяти самых престижных однодневок в велоспорте, так называемых Монументов. Для женщин протяжённость гонки составила 116,4 км. Элиза Бальзамо была одной из фавориток однодневки, и неудивительно, что она шла в пелотоне лидеров большую часть гонки.

За 48 км до финиша у итальянки из команды Trek-Segafredo случилась неприятность – прокололась шина и спустило колесо. Спортсменке пришлось остановиться, чтобы решить проблему. Бальзамо вследствие этого потеряла много времени и, что ожидаемо, серьёзно отстала от группы лидеров.

Сперва итальянка пыталась нагнать соперниц самостоятельно, но уже спустя девять километров она решила воспользоваться «липкой бутылкой». Этот момент попал в кадры трансляции. Сперва это выглядело обычным решением утолить жажду. К Элизе подъехала техническая машина, в которой находился персонал команды, протягивающий бутылку с жидкостью.

Бальзамо схватилась за бутылку и несколько секунд держалась за неё. Казалось бы, ничего особого, вот только это сработало как буксир. Итальянка не только ехала эти пару секунд со скоростью машины, но и набрала более высокую скорость, сумев довольно быстро догнать соперниц.

Незаконная бутылка

Спустя 15 минут после этого инцидента, когда до финиша оставалось около 25 км, судьи объявили о том, что дисквалифицировали итальянку. Официальной причиной стала незаконная буксировка машиной, так называемая «sticky bottle» или «липкая бутылка». Это подтвердила и команда спортсменки Trek-Segafredo.

Фото: Bas Czerwinski/Getty Images

«К сожалению, Элиза Бальзамо была дисквалифицирована за незаконное возвращение в группу лидеров (клейкую бутылку). Её сняли с гонки», — говорится в заявлении Trek-Segafredo.

Победу в гонке в итоге одержала партнёрша Бальзамо по команде итальянка Элиза Лонго Боргини. Спортсменка поблагодарила велогонщиц из Trek-Segafredo за командную работу: в лидерах тогда шли Люсинда Брэнд, Эллен ван Дейк и сама Элиза Бальзамо.

«Честно говоря, я хотела бы привести всех своих товарищей по команде на подиум, потому что это было отличное командное выступление. Я должна поблагодарить их всех, — сказала Боргини. — Люсинда была идеальна, все были там, где им нужно было быть, в каждом секторе. Это было важное командное выступление, без них я бы не выиграла гонки. А также здесь была и немного заслуга Элизы Бальзамо, которая была дисквалифицирована. Но так бывает, иногда в гонке вы хватаете «липкую бутылку». Правило есть правило, но всё равно чувствуешь себя немного виноватым за такое».

В итоге Бальзамо стала единственной спортсменкой, дисквалифицированной на «Париж-Рубе». В 2022 году Элиза уже выиграла три турнира мирового тура UCI: Trofeo Alfredo Binda, гонку многодневки «Брюгге-де-Панне» и «Гент- Вельвегем».