«Я жалею, что не закончил всё сразу». Магнус Карлсен откажется от чемпионского титула?

Лучшие гроссмейстеры мира бьются за право сыграть с норвежским уникумом. Но шахматному королю это больше не нужно.

Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен заявил, что не готов сыграть в следующем матче за титул. Норвежец отказался дать гарантии победителю турнира претендентов, что тот обязательно встретится с ним за доской в битве за корону. Карлсен всё ближе к тому, чтобы добровольно отказаться от титула, которым он бессменно владеет с 2013 года. Но почему?

Лучший шахматист планеты всё объяснил.

«В период с 2010-го по 2013-й, когда у меня не было чемпионского титула, я всё равно чувствовал себя абсолютно лучшим, тогда моя жизнь была проще и лучше, мне она больше нравилась», — сказал Карлсен в интервью изданию VG.

Норвежец ещё в декабре прошлого года сразу после победы над Яном Непомнящим в чемпионском матче заявил, что готов провести следующий поединок за корону только в том случае, если его соперником станет юный Алиреза Фируджа – иранский гений, получивший французское гражданство.

Магнус Карлсен после победы над Яном Непомнящим в 2021-м Фото: fide.com

Карлсен заметил, что он побеждал соперников старше себя и лучших представителей своего поколения, так что ещё один матч со сверстником ему просто неинтересен. Но сейчас Магнус настроен ещё более решительно. Вот несколько выдержек из его интервью.

«Признаюсь, после победы в чемпионском матче я немного сожалел о том, что наговорил тогда – почему нельзя было сделать проще и закончить всё сразу, сказать, что это был мой последний матч?»

«Я не стал ближе к тому, чтобы сыграть ещё один матч, по сравнению с декабрём прошлого года. Но иногда бывают моменты, когда моя уверенность колеблется. Я приму решение позже и сообщу об этом. Но тем, кто рассчитывает, что я скажу «да», стоит подготовиться к разочарованию».

«В какой-то момент я решил, что титул чемпиона мира – отличная мотивация, и это сработало. Но теперь слишком большая часть моей личности ассоциируется с этим званием, и мне это не нравится».

«Я сказал своей команде ещё перед поездкой в Дубай о том, что хочу провести последний матч. У меня не было особых идей, как выигрывать, но я точно хотел избежать поражения, чтобы закончить свою историю чемпионских матчей непобеждённым».

Магнус Карлсен и Сергей Карякин в 2016-м Фото: РИА Новости

Пока Карлсен не сказал прямо, что больше защищать свой титул не намерен, но, кажется, очень скоро он об этом объявит, при этом оставшись в больших шахматах в качестве участника супертурниров. И тогда ФИДЕ придётся решать, как быть с шахматной короной. Пока же претендентский цикл приближается к своему завершению. Осталось узнать имя последнего участника турнира претендентов.

На данный момент известны семеро гроссмейстеров, которые поспорят за право на чемпионский матч (с Карлсеном или нет, на данный момент неважно): Ян Непомнящий, Алиреза Фируджа, Фабиано Каруана, Ян-Кшиштоф Дуда, Теймур Раджабов, Рихард Раппорт и Хикару Накамура. За последнюю путёвку заочный спор ведут Левон Аронян и Дин Лижэнь. Сергей Карякин, к сожалению, решением ФИДЕ лишён возможности сыграть в турнире, право на участие в котором он завоевал на Кубке мира.