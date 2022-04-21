«Я жалею, что не закончил всё сразу». Магнус Карлсен откажется от чемпионского титула?

Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен заявил, что не готов сыграть в следующем матче за титул. Норвежец отказался дать гарантии победителю турнира претендентов, что тот обязательно встретится с ним за доской в битве за корону. Карлсен всё ближе к тому, чтобы добровольно отказаться от титула, которым он бессменно владеет с 2013 года. Но почему?
Лучший шахматист планеты всё объяснил.
«В период с 2010-го по 2013-й, когда у меня не было чемпионского титула, я всё равно чувствовал себя абсолютно лучшим, тогда моя жизнь была проще и лучше, мне она больше нравилась», — сказал Карлсен в интервью изданию VG.
Норвежец ещё в декабре прошлого года сразу после победы над Яном Непомнящим в чемпионском матче заявил, что готов провести следующий поединок за корону только в том случае, если его соперником станет юный Алиреза Фируджа – иранский гений, получивший французское гражданство.
Магнус Карлсен после победы над Яном Непомнящим в 2021-м
Фото: fide.com
Карлсен заметил, что он побеждал соперников старше себя и лучших представителей своего поколения, так что ещё один матч со сверстником ему просто неинтересен. Но сейчас Магнус настроен ещё более решительно. Вот несколько выдержек из его интервью.
«Признаюсь, после победы в чемпионском матче я немного сожалел о том, что наговорил тогда – почему нельзя было сделать проще и закончить всё сразу, сказать, что это был мой последний матч?»
«Я не стал ближе к тому, чтобы сыграть ещё один матч, по сравнению с декабрём прошлого года. Но иногда бывают моменты, когда моя уверенность колеблется. Я приму решение позже и сообщу об этом. Но тем, кто рассчитывает, что я скажу «да», стоит подготовиться к разочарованию».
«В какой-то момент я решил, что титул чемпиона мира – отличная мотивация, и это сработало. Но теперь слишком большая часть моей личности ассоциируется с этим званием, и мне это не нравится».
«Я сказал своей команде ещё перед поездкой в Дубай о том, что хочу провести последний матч. У меня не было особых идей, как выигрывать, но я точно хотел избежать поражения, чтобы закончить свою историю чемпионских матчей непобеждённым».
Магнус Карлсен и Сергей Карякин в 2016-м
Фото: РИА Новости
Пока Карлсен не сказал прямо, что больше защищать свой титул не намерен, но, кажется, очень скоро он об этом объявит, при этом оставшись в больших шахматах в качестве участника супертурниров. И тогда ФИДЕ придётся решать, как быть с шахматной короной. Пока же претендентский цикл приближается к своему завершению. Осталось узнать имя последнего участника турнира претендентов.
На данный момент известны семеро гроссмейстеров, которые поспорят за право на чемпионский матч (с Карлсеном или нет, на данный момент неважно): Ян Непомнящий, Алиреза Фируджа, Фабиано Каруана, Ян-Кшиштоф Дуда, Теймур Раджабов, Рихард Раппорт и Хикару Накамура. За последнюю путёвку заочный спор ведут Левон Аронян и Дин Лижэнь. Сергей Карякин, к сожалению, решением ФИДЕ лишён возможности сыграть в турнире, право на участие в котором он завоевал на Кубке мира.
- 21 апреля 2022
-
08:30
-
00:47
- 20 апреля 2022
-
22:53
-
22:12
-
21:21
-
21:01
-
18:14
-
15:02
-
14:51
-
13:54
-
13:26
-
10:19
- 19 апреля 2022
-
22:32
-
22:07
-
20:34
-
19:51
-
18:47
-
18:34
-
17:59
-
17:14
-
16:44
-
16:43
-
16:18
-
15:33
-
15:30
-
15:06
-
13:43
-
12:20
-
11:49
-
00:57
-
00:20
-
00:07
- 18 апреля 2022
-
23:53
-
22:23
-
12:35