5 картин о спорте, которые запутают ваш мозг. Это сюрреализм Роба Гонсалвеса
Художник из Канады (с португальскими корнями) ломает законы перспективы. На это надо просто смотреть!
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«Гроссмейстер»
(Chess Master)
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«Трамплин»
(Big Air)
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«Начинающие акробаты»
(Aspiring Acrobats)
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«Осенние велосипедисты»
(Autumn Cycling)
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«Ночное катание на коньках»
(Nocturnal Skating)
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Роберт «Роб» Гонсалвес — канадский художник, который создавал картины в стиле магического реализма-сюрреализма
Он начал писать с 12 лет, изучал технику перспектив, анализировал творчество Ива Танги, Сальвадора Дали. Роб скончался в 2017 году в возрасте 57 лет, однако его картины до сих пор поражают зрителей. Посмотрите и другие его работы.
5 картин о спорте, которые запутают ваш мозг. Это сюрреализм Роба Гонсалвеса
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