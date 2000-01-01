5 картин о спорте, которые запутают ваш мозг. Это сюрреализм Роба Гонсалвеса

Роберт «Роб» Гонсалвес — канадский художник, который создавал картины в стиле магического реализма-сюрреализма

Он начал писать с 12 лет, изучал технику перспектив, анализировал творчество Ива Танги, Сальвадора Дали. Роб скончался в 2017 году в возрасте 57 лет, однако его картины до сих пор поражают зрителей. Посмотрите и другие его работы.