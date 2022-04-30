Зрители кричали, свистели и не могли поверить в то, что увидели.

Вот почему Ронни О'Cалливан — великий! На чемпионате мира он набрал 147 очков за 5 минут

Ронни О'Салливан, без сомнения, – самый знаменитый снукерист в мире. Настоящая легенда. Его называют Ракетой, Кудесником и Мистером 147. Последнее прозвище дано Ронни совершенно не случайно, ведь именно он неоднократный рекордсмен по максимальным брейкам.

«Это невероятно»

На чемпионате мира 1997 года публика была не просто удивлена, а шокирована практически на старте – в третий день турнира.

21 апреля 1997 года 21-летний Ронни О'Салливан, уже тогда имевший титулы чемпиона Великобритании и победителя «Мастерс», в первом раунде встретился с Миком Прайсом, двукратным финалистом чемпионатов мира. Ракета спокойно вёл со счётом 8:5, когда случилось невероятное. В 14-м фрейме Ронни начал творить историю. Он пошёл на максимальный брейк, причём закатывал один шар за другим в лузы так быстро, что арбитр встречи едва успевал возвращать чёрный шар на стол. Когда Ракета набрал 56 очков за две минуты, молчавший зал начал аплодировать. После этого каждый почти каждый загнанный в лузу шар сопровождался громкими хлопками аудитории.

Зрители уже понимали, что могут увидеть нечто потрясающее.

После красивого подбоя (серия насчитывала уже 96 очков) зрители не просто аплодировали, но даже начали слегка свистеть и вскрикивать от восторга, как это обычно делают на футбольных матчах. Игра уже шла не в тишине, но судья не мог остановить зрителей, а Ронни, казалось, не слышал никого вокруг.

Когда Ронни сыграл последнюю пару красный – чёрный и идеально вышел на жёлтый (4 минуты 25 секунд), люди уже не сдерживали эмоций, открыто кричали и свистели. Но после этого, видимо, в ожидании великого момента аудитория затихла, вплоть до предпоследнего удара.

И только когда все поняли, что максимальный брейк точно состоится, то начали отмечать событие вовсю. Зрители вскочили со своих мест, аплодировали и свистели. А Ронни ликовал и на радостях даже бросил в зал свой мелок для кия, после чего пошёл к трибунам жать руки зрителям.

«Это невероятно, это невероятно», – в оцепенении повторял один из пожилых зрителей, с удивлением глядя на рекордсмена.

Права на видео принадлежат Eurosport. Посмотреть видео можно на YouTube-канале Eurosport.

Максимальный брейк Ронни выполнил за фантастические 5 минут 20 секунд, установив тем самым мировой рекорд. Вот почему он величайший!

Встреча с Прайсом тогда завершилась победой О'Салливана со счётом 10:6. Правда, уже в следующей стадии турнира Ракета вылетел, проиграв Даррену Моргану. Первый титул чемпиона мира он добудет лишь в 2001-м.

Ронни О'Салливан Фото: Tom Shaw/Getty Images

Ещё быстрее!

Что интересно, спустя 20 лет время рекорда О'Салливана было изменено. Оказалось, что 5 минут 20 секунд, рассчитанные по трансляции BBC, – это не совсем точно. С того момента, как Ронни нанёс первый удар, прошло всего-то 5 минут 8 секунд. Так рекорд стал ещё более недостигаемым.

Вообще, на счету О'Салливана больше 36 рекордов, четыре из которых – по максимальным брейкам. Помимо самых быстрых набранных 147 очков, на счету Ронни ещё рекорд по количеству максимальных брейков. У англичанина их уже 15, у ближайшего преследователя, ровесника Джона Хиггинса – 12. Третий рекорд – по количеству максимальных брейков за сезон. В сезоне-2007/2008 О'Салливан трижды набирал 147 очков. Четвёртый рекорд – по количеству максимальных брейков на чемпионатах мира – их было три.

Мировой рекорд О'Салливана держится уже 25 лет, и даже сам Мистер 147 не может к нему подобраться. А вот Джону Прайсу может быть даже немного обидно. Несмотря на свои серьёзные успехи в снукере, он вошёл в историю именно как человек, позволивший Ронни установить великий рекорд.