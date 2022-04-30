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Чемпионат мира по снукеру — 2022: полуфинал О'Салливан — Хиггинс, 30 апреля, онлайн заключительной сессии

Чемпионат мира по снукеру — 2022. Ронни О'Салливану остался один шаг до финала! LIVE
Василий Легейдо Михаил Чесалин
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ЧМ-2022 по снукеру, Ронни О'Салливан
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Великий британец на всех парах мчится к своему седьмому титулу!

В субботу, 30 апреля, на чемпионате мира по снукеру определятся финалисты. После трёх игровых сессий Джадд Трамп обыгрывал Марка Уильямса со счётом 13:11, а Ронни О'Салливан уверенно разделывался с Джоном Хиггинсом — 15:9. Чтобы выйти в финал, нужно первому выиграть 17 фреймов.

Сможет ли великий Ронни пробиться в свой восьмой финал? Кто составит ему конкуренцию в решающем матче? Ответы на эти вопросы мы получим уже сегодня вечером. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию заключительных сессий полуфинальной стадии чемпионата мира по снукеру.

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