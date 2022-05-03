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Ронни О'Салливан — 7-кратный чемпион мира: на пути к рекорду он много раз завершал карьеру и преодолел наркозависимость

«Я обнял соперника и заплакал». Тяжелейший путь Ронни О’Салливана к титулу чемпиона мира
Татьяна Постникова
Ронни О'Салливан – 7-кратный чемпион мира
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Однажды Ракета в сердцах заявил, что снукер — это не его, и завершил карьеру. Но, на радость болельщикам, вернулся.

Ронни О’Салливан – это, без сомнения, лучший игрок в истории снукера. Выиграв чемпионат мира — 2022, Ракета стал семикратным чемпионом мира и сравнялся по числу титулов с легендарным Стивеном Хендри, которого по всем остальным показателям превзошёл уже довольно давно.

Но путь к этому рекорду у Ронни вышел тяжёлым: он несколько раз почти ушёл из снукера, боролся с наркозависимостью и глубокой депрессией.

А как-то и вовсе в сердцах заявил, мол, снукер – это не моё.

Рекордное чемпионство

Триумф Ронни на ЧМ-2022, кажется, был ожидаемым. С самого начала турнира О’Салливан шёл без особых проблем, легко обыгрывая соперников. Матч с Дэвидом Гилбертом завершился со счётом 10:5, с Марком Алленом – 13:4, со Стивеном Магуайром – 13:5, с Джоном Хиггинсом – 17:11.

Финал с Джаддом Трампом получился непростым, Ракета даже успел поругаться с арбитром и хорошенько попсиховать: бил по столу и кием, и кулаком. Но всё-таки справился: взял седьмой титул – 18:13.

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«Я наконец-то преодолел черту… я считал, что этого никогда не произойдёт. Я просто крепко обнял Джадда и заплакал. Он сказал такие замечательные слова, и это потрясло меня. Мне нравится Джадд. Я люблю его, он отличный парень, и до сегодняшнего дня я не знал, что он думает обо мне», – признался Ронни.

Также Ракета признался, что победа стала для него особенной, поскольку когда он завоевал свой первый титул чемпиона мира – его отец Ронни О’Салливан-старший сидел в тюрьме за убийство. В 2010 году он был освобождён, а за этой рекордной игрой отец уже наблюдал из зала.

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Вообще, в жизни Ронни было много серьёзных драм. Помимо отца, который отсидел в тюрьме 18 лет, в колонию на несколько месяцев из-за неуплаты налогов попадала и его мать. В какой-то момент будущему великому чемпиону пришлось оставаться одному со своей младшей сестрой.

Ронни О'Салливан. 2022 год

Ронни О'Салливан. 2022 год

Фото: Lewis Storey/Getty Images

Тогда молодой, но уже блиставший О’Салливан успел пристраститься к шумным вечеринкам, алкоголю и наркотикам. В 1998 году после победы на Irish Masters Ронни был дисквалифицирован из-за обнаружения в его крови марихуаны. В 2000-м он посещал группу анонимных наркоманов и там познакомился с будущей спутницей жизни и матерью его детей Джо Лэнгли. Пара, пускай официально и не расписанная, относительно мирно жила вместе до 2008 года, а там начались множественные ссоры, походы к семейным психологам и впоследствии суды. Всё этого так негативно сказалось на Ронни, что он даже думал о завершении карьеры, хотя понимал, что ещё не время.

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«Хотелось бы улучшить рекорд Стивена Хендри. С другой стороны, постоянное напряжение утомляет. Кто знает, может, вообще закончу», – говорил Ронни.

Результаты Ракеты ухудшились. Лишь в 2012-м он впервые за три года смог выиграть рейтинговый турнир German Masters 2012. Усиливались и слухи о его уходе из спорта, но на чемпионате мира – 2012 он вопреки всему взял свой четвёртый титул, доказав, что ещё способен на многое. А после Ронни удивил всех фанатов, заявив, что планирует закончить карьеру.

«Я принял решение. Этот чемпионат мира может быть последним в моей карьере. Я провёл отличное время в снукере, рано или поздно оно должно завершиться. Мне не хочется затягивать. Сейчас лучший момент для ухода».

«Не думаю, что снукер — это моё»

Ронни О'Салливан. 2000-е

Ронни О'Салливан. 2000-е

Фото: Tom Shaw/Getty Images

И действительно, в начале следующего сезона Ронни просто пропал – он сыграл лишь один матч в отборе к серии Players Tour Championship, да и тот проиграл. Оставшуюся часть сезона пропустил, как он говорил, по личным причинам.

Однако в феврале, когда никто уже и не рассчитывал на возвращение О’Салливана, Ронни неожиданно сообщил, что ему стало скучно и он решил вернуться. На чемпионате мира – 2013 всё шло замечательно, но посреди турнира он вновь сказал, что завершает карьеру.

В 2013 году Ронни О'Салливан заявил, что завершает карьеру

В 2013 году Ронни О'Салливан заявил, что завершает карьеру

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

«Я не думаю, что снукер – это моё. Мне нет смысла возвращаться в следующем году. Если я найду чем заняться, то вы точно меня тут не увидите. Я долго не открывал карты, но теперь больше нет смысла молчать. Это моё последнее прощальное слово, моя лебединая песня. Я счастлив. Я закончил».

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Но буквально через два дня он передумал, сказав, что не в том финансовом положении, чтобы завершать карьеру. Как итог – Ронни выиграл пятый титул чемпиона мира и без особых проблем продолжил играть.
Потом Ронни ещё несколько раз говорил о возможном уходе: в 2015, 2016 и 2017 годах. Но каждый он оставался в игре и продолжал побеждать.

Тяжёлый нервный срыв

Психологическое состояние О’Салливана долгие годы оставляло желать лучшего. Он постоянно общался с психологами и психиатрами, которые помогали ему бороться с депрессией. С ним работали лучшие специалисты вроде психиатра Стива Петерса, который консультировал велогонщика Брэдли Уиггинса и футболиста Стивена Джеррарда. Снукерист также старался избавиться от наркотической зависимости, перейдя на здоровый образ жизни, неотъемлемой частью которого стал бег. Но это не всегда помогало.

В 2016 году на чемпионате мира в первом раунде Ракета встретился с Дэвидом Гилбертом. Ронни победил со счётом 10:7, однако после матча отказался от общения с прессой, а потом разгромил комнату для игроков. У О’Салливана просто случился нервный срыв, из-за которого прямо посреди турнира пришлось лечь в больницу. Ко второму кругу Ронни восстановился, однако там снукерист потерпел поражение от Барри Хокинса – 12:13.

«Я разгромил комнату не специально. Не все знают, но нагрузка была слишком большая, я работал над собой до мозга костей. Сразу после этого матча меня отвезли в Лондон, я провёл в больнице четыре или пять дней. Я был истощён физически. Думаю, это был просто срыв. Мне помогли».

В 2016 году у Ронни О'Салливана случился нервный срыв

В 2016 году у Ронни О'Салливана случился нервный срыв

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Профессиональная забава

В последние годы отношение О’Салливана к снукеру немного поменялось. Теперь снукерист не объявляет о завершении карьеры каждый год, а трезво оценивает свои возможности. В 2021 году он заявлял, что планирует на профессиональном уровне выступать до 50 лет, а играть – аж до 90.

Тогда же Ракета признался, что больше не воспринимает снукер всерьёз. Для него вид спорта теперь – забава и способ получения удовольствия.

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«Я давным-давно отключился. У меня есть компания, занимающаяся недвижимостью. Я много работаю в качестве посла или лица различных компаний. В настоящее время считаю это своей основной работой. Я больше не считаю себя игроком в снукер. Во многих отношениях это контрпродуктивно. С финансовой точки зрения и с точки зрения времени это не имеет смысла. Но я всё ещё хочу, чтобы снукер был в моей жизни, хотя бы ради забавы».

Тем не менее О’Салливан в качестве забавы выиграл ЧМ-2022, установив параллельно несколько рекордов. И, кажется, останавливаться Ракета не собирается. Он уже рассказал, что планирует в следующем году побороться за исторический восьмой титул. И он действительно способен на это.

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