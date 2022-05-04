В России теперь свои правила художественной гимнастики. Что же поменяла Ирина Винер?

На изоляцию российского спорта, пожалуй, наиболее радикально ответили в нашей художественной гимнастике. Глава федерации Ирина Винер-Усманова не просто не упрашивает FIG о возвращении, но и идёт вразрез с миром.
В середине апреля Ирина Александровна написала открытое письмо, в котором выразила недовольство политикой FIG, назвав гимнастику в мире однообразной, и призвала к разработке своих правил для России. Их основа уже разработана и даже опробована на турнире. Что же изменилось?
Неограниченные правила
Согласно правилам FIG, с нынешнего сезона вводились ограничения на оценку трудности предмета, а стоимость трудности тела значительно возрастала. Это совсем не радовало Ирину Винер-Усманову. Возможно, потому что её звёздным воспитанницам Дине и Арине Авериным не совсем подходили новые правила, что и показал чемпионат России, который прошёл в марте.
В апреле глава ВФХГ написала открытое письмо, в котором изложила свою позицию касательно правил FIG, настояв на их изменении. По мнению Винер-Усмановой, правила постоянно меняются, чтобы на пьедестале были не только российские гимнастки, но и более слабые представительницы других стран.
Ирина Винер-Усманова
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
«Если гимнастка может выполнять сложные элементы совершенно разнообразно, то они должны иметь ценность. Тогда как сейчас все программы в современной художественной гимнастике одинаковые. К сожалению, олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее!» в художественной гимнастике давно неактуален. Наши гимнастки вынуждены делать неинтересные элементы, потому что они необоснованно имеют высокую стоимость. Эти элементы могут делать многие», – подчёркивала Винер-Усманова.
Как итог – были разработаны новые, российские правила художественной гимнастики. Согласно им, трудность как тела, так и предмета не имеет ограничений, то есть нет строго установленного максимума.
Если в трудности предмета, кроме отмены максимума, изменены лишь критерии оценки элементов, то в трудности тела нововведений больше. Так, спортсменки, помимо обязательных прыжков, вращений и равновесий, должны включить в свою программу минимум четыре волны, две из которых будут полными. Также каждая гимнастка должна выполнить минимум один динамический элемент с вращением. Все правильно выполненные элементы будут засчитаны.
Важный момент – комбинированные элементы также могут выполняться без ограничений. Кроме того, теперь дополнительно поощряются оригинальные, то есть новые элементы. А вот за повторение могут быть сбавки.
Наши против наших
Изменения коснулись не только самих программ и их наполнения, но и регламентов турниров. Так, например, теперь юниоры и сеньоры на всех соревнованиях будут выполнять упражнение без предмета. Там спортсменки будут выступать в платье или костюме для показательных выступлений.
Кроме того, появляются нововведения, касающиеся возраста гимнасток. Если, например, в мировом фигурном катании собираются вводить возрастной ценз, то в российской художественной гимнастике его отменяют. В соревнованиях сеньорок гимнастки могут участвовать с 14 лет, но по желанию (и по силам) спортсменки могут выступать там даже с 13 лет.
Сёстры Аверины
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
«Любая гимнастка может выступать по программе, которая существует. Спортсменка в 13 лет может показывать прекрасные результаты, выполняя уникальные программы, соревноваться со взрослыми гимнастками, а в 16-17 лет уже не показать подобного результата. В истории спорта известны случаи, когда молодые спортсмены выполняли нормы мастеров спорта в юном возрасте. Также известны примеры, когда спортсмены поздно пришли заниматься тем или иным видом спорта и впоследствии тоже выполняли нормативы мастеров спорта», – объяснила Винер-Усманова.
Также из-за того, что спортсменкам вследствие санкций, вероятно, придётся весь предстоящий сезон провести на национальных турнирах, в групповых соревнованиях наравне с командами субъектов будет выступать и сборная России. А регионы, чьи представительницы входят в состав главной команды страны, получат за это дополнительные очки.
Утром – юниорка, вечером – сеньорка
Новые правила были опробованы на международном турнире в Москве, который прошёл с 1 по 3 мая. Что интересно, соревнования были разделены на два блока: для иностранных участниц, которые соревновались по правилам FIG, и для российских спортсменок, которые опробовали наши новые правила.
Лала Крамаренко
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
В глаза сразу бросились изменения в программах, которые теперь выглядят совсем иначе, ведь спортсменки постоянно стремятся добавить новые элементы. Это имеет и сугубо математические последствия: теперь вместо привычных 20-29 баллов на табло горят будто космические 30-40 баллов. А отрывы в многоборье вместо нескольких баллов теперь могут составлять десятки и больше. Так, Лала Крамаренко, которая в отсутствие сестёр Авериных стала победительницей в многоборье, набрала 155,75 балла, оторвавшись от серебряного призёра Марии Победушкиной на 16,9 балла.
Бронзу в многоборье завоевала 15-летняя Диана Чугунихина, которая в первый день многоборья выступила в юниорках, а во второй – в сеньорках. Благодаря новой опции Чугунихина взяла ещё три бронзы в соревнованиях сеньорок с булавами, лентой и обручем. А ведь по неактуальным для России правилам юная гимнастка смогла бы соревноваться на этом уровне лишь с 16 лет.
На турнире в Москве также был опробован опыт соревнования сборной России с командами других регионов в групповых упражнениях. Соперницами национальной команды стали сборные Волгограда и Москвы. Правда, на турнире произошёл интересный момент. После совершённого неудачного выступления с тремя лентами и двумя мячами сборная, допустившая несколько потерь и замену предмета, получила второй шанс. «Будем переделывать», – сказала гимнасткам Винер-Усманова, и через несколько минут спортсменки пошли выступать во второй раз. У других команд такой возможности не было.
Диана Чугунихина
Фото: РИА Новости
Как скажутся новые российские правила в долгосрочной перспективе – сложно сказать. Пока россиянки продолжат из-за санкций выступать на территории страны и привыкать к новой реальности художественной гимнастики.
- 4 мая 2022
-
15:50
-
15:15
-
14:32
-
14:06
-
13:44
-
13:17
-
12:51
-
11:42
-
11:35
-
11:12
-
08:33
-
07:36
-
00:31
-
00:22
-
00:06
- 3 мая 2022
-
22:45
-
22:23
-
22:09
-
21:48
-
19:39
-
17:58
-
17:41
-
17:22
-
14:45
-
14:35
-
13:40
-
12:47
-
12:28
-
11:22
-
11:14
-
11:05
-
11:01
-
09:41
-
09:33
-
09:27