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Чемпион мира по снукеру Марк Уильямс после победы в 2018 году пришёл на пресс-конференцию голым — зачем?

«Больше не буду говорить таких глупостей». Зачем чемпион мира разделся догола на публике
Михаил Чесалин
Зачем чемпион мира разделся догола на публике
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Марк Уильямс дал самую необычную пресс-конференцию в истории снукера.

Пресс-конференция Ронни О'Салливана после его победы на чемпионате мира – 2022 по снукеру, безусловно, была весьма эмоциональной и местами даже трогательной, но в историю она вряд ли войдёт. Ронни на этот раз был кроток и скромен – никаких выходок, никаких излишне громких заявлений.

А самую необычную пресс-конференцию после победы на ЧМ в истории снукера, безусловно, дал Марк Уильямс в 2018 году. Он пришёл в зал к журналистам в одном полотенце, а потом снял и его. Зачем?!

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«На мне не будет надето ничего»

Необычный поступок Уильямса объясняется довольно просто. Марка не относили к главным фаворитам чемпионата мира. В «Крусибле» он выступал лишь под седьмым номером мирового рейтинга, и зрителям, и ему самому казалось, что главные победы остались позади. Вот Уильямс в шутку и ляпнул по ходу турнира, что если выиграет чемпионат мира, то разденется догола.

Страх остаться без одежды не помешал валлийцу пробиться в финал турнира. Перед решающим матчем журналисты напомнили Уильямсу его обещание, и снукерист не стал смущаться или отказываться от него.

«Разумеется, я помню свои слова. На мне не будет надето абсолютно ничего, я лишь прикроюсь ведёрком со льдом», – приводит слова Марка BBC.

Финал для Уильямса сложился не слишком сложно – он выиграл три первых сессии подряд (15:10) и лишь в четвёртой позволил Джону Хиггинсу возродить интригу. Впрочем, победа всё равно осталась за валлийцем – 18:16.

Выиграв чемпионат мира, Марк не просто стал трёхкратным обладателем титула, причём после 15-летней паузы (2000, 2003, 2018), но и самым возрастным чемпионом мира. На тот момент в 43 года ЧМ ещё никто не выигрывал.

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«Обещаю, что выйду голым и сделаю колесо!»

И своё нестандартное обещание чемпион сдержал. На пресс-конференцию после финала он пришёл в одном лишь полотенце с символикой турнира. А когда расположился за столом, накрытым скатертью, снял полотенце и положил его перед собой на стол. Разве что ведёрка со льдом всё-таки не было.

«Человек слова», – тут же отреагировали журналисты BBC.

Пресс-конференция Марка Уильямса

Пресс-конференция Марка Уильямса

Фото: Linnea Rheborg/Getty Images

Марк на пресс-конференции чувствовал себя вполне комфортно. Охотно отвечал на вопросы журналистов и много шутил над собой.

«Здесь прохладно, не так ли?» – улыбнулся чемпион, сняв полотенце.

«Я должен был надеть полотенце по указанию Барри Хирна (главы World Snooker. – Прим. «Чемпионата»), иначе я бы просто плакал».

«В эту минуту мне немного не по себе. Это просто невероятная история. Год назад я думал о том, чтобы всё бросить, а теперь я даю интервью голым после победы на чемпионате мира. Это невозможно себе представить».

Самым трогательным моментом пресс-конференции были слова благодарности семье. Уильямс отметил, что он очень гордится тем, что победу увидели его сыновья, которые в 2000 и 2003 годах ещё не родились.

Самым трогательным моментом пресс-конференции были слова благодарности семье

Самым трогательным моментом пресс-конференции были слова благодарности семье

Фото: Tai Chengzhe/Getty Images

А в конце Марк то ли посмеялся, то ли пригрозил всем присутствующим:

«Больше постараюсь не открывать рот и не говорить таких глупостей, чтобы не сидеть голым, как сейчас. Хотя, если вдруг я выиграю чемпионат мира и в следующем году, то обещаю раздеться и сделать колесо!»

К сожалению или к счастью, мир этого не увидел. В 2019-м чемпионат мира выиграл Джадд Трамп, а Марк не добрался даже до четвертьфинала. Впрочем, он не оставляет надежды выиграть титул снова. Уильямс остаётся в элите мирового снукера и на ЧМ-2022 остановился в одном фрейме от финала.

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Теги Другие Марк Уильямс •••

Заглавное фото: Linnea Rheborg/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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