«Человек с мировым именем». Чем был знаменит старейший в мире гроссмейстер Юрий Авербах

Шахматный мир скорбит. 7 мая 2022 года из жизни ушёл старейший гроссмейстер планеты. Юрий Авербах. Он известен далеко не только тем, что дожил до 100 лет. Юрий Львович – человек удивительной судьбы, пропустивший через себя многие выдающиеся события шахматного мира середины XX века. Он ездил в Португалию, чтобы расследовать загадочную гибель Александра Алехина; он подбирался к борьбе за титул чемпиона мира в середине 50-х; он был главным арбитром великих битв за корону между Карповым и Каспаровым и между Каспаровым и Крамником.

«Это был человек с мировым именем. Его карьера как шахматиста длилась не очень долго – возможно, спортивного характера не хватало. Но при этом он посвятил жизнь просветительской деятельности, будучи знатоком истории шахмат и теории эндшпиля. Активно ездил по миру, участвовал в конференциях, читал лекции, написал кучу работ. Возглавлял несколько журналов, был общественным деятелем. Безусловно, его будет не хватать», – приводит реакцию Анатолия Карпова на трагическое событие «Р-Спорт».

Вся жизнь — в шахматах

Юрий Львович родился 8 февраля 1922 года в Калуге. Шахматами заинтересовался с малых лет, одерживал и значимые победы: например, в 16 лет выиграл первенство Советского Союза. Впрочем, профессиональным шахматистом в привычном понимании этого слова Авербах стал далеко не сразу: после учёбы работал инженером в авиационной промышленности, занимался наукой, а в шахматы с головой ушёл уже ближе к 30 годам.

Звание гроссмейстера Авербах получил в 1952 году.

В 40 лет Юрий Львович покинул профессиональный спорт, но не шахматный мир. Он на протяжении пяти лет (1972-1977) был председателем шахматной федерации СССР, много лет был заместителем председателя. Работал в качестве арбитра на соревнованиях высочайшего уровня. Долгое время был членом центрального комитета ФИДЕ и почётным членом организации.

Юрий Авербах Фото: РИА Новости

Именной дебют Авербаха

За свою карьеру Юрий Авербах выиграл более десятка международных соревнований, а также принимал участие в турнире претендентов, который проходил в 1953 году в Швейцарии. В круговом турнире среди 15 участников Авербах занял 10-11-е место. А его победителем стал Василий Смыслов – он и играл с Михаилом Ботвинником матч за звание чемпиона мира в 1954-м.

Впрочем, Авербаха интересовало не столько спортивное, сколько исследовательское направление в шахматах. Когда он завершил карьеру профессионала, то активно взялся за исследование игры. Особенно хорошо он разбирался в эндшпиле – большинство гроссмейстеров изучало его фундаментальный труд «Шахматные окончания». Впрочем, Юрий Львович написал более 50 книг, многие из которых переведены на иностранные языки.

Отдельно стоит отметить и то, что в честь Авербаха был назван один из вариантов староиндийской защиты (1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Be2 0-0 6. Bg5.). А ведь далеко не все чемпионы имеют именные дебюты!

Переплыл Москву-реку на спор

Юрий Львович был человеком крепкого здоровья. В детстве охотно занимался лыжами, волейболом, хоккеем и боксом. Сам он рассказывал, что в пятом классе легко переплывал Москву-реку, а в девятом – на спор переплыл её с завязанными руками и ногами. Любовь к плаванию гроссмейстер сохранял вплоть до преклонных лет – до 84 он ходил в бассейн.

Стоит отметить, что крепкое здоровье позволило Юрию Львовичу в последние месяцы дважды перенести коронавирус. Болезнь протекала непросто, но старейший гроссмейстер, по заверениям людей, которые с ним общались, полностью восстанавливался и пребывал в отличной форме для своих лет.

Юрий Авербах Фото: РИА Новости

Расследовал гибель Алехина

В 50-х годах власти отправили Юрия Авербаха в португальский Эшторил, чтобы расследовать загадочную гибель великого Александра Алехина.

«Всё строилось на показаниях официанта, который перед смертью сознался – это он отравил чемпиона мира. Но документов не было. Случилось всё в гостинице Эшторила. Туда я и отправился. Но отыскать что-то было нереально. Даже саму гостиницу снесли. Свидетелей нет вообще. Много – за, много – против. Вопросы для хорошего следователя. Что я мог сделать?» – рассказывал Авербах «Спорт-экспрессу» через много лет после той поездки.

Судья для Карпова и Каспарова

Юрий Львович работал на трёх матчах за титул чемпиона мира. Впервые он удостоился такой чести в 1984 году во время «бесконечного» матча Анатолия Карпова и Гарри Каспарова. Соперники тогда провели 48 партий, но так и не смогли выявить лучшего в битве до 6 побед. И Авербах был одним из членов группы, принявшей решение о проведении матча-реванша со счёта 0:0.

«Часа два мы обсуждали, как быть. Пока не пришли к варианту – состоится матч-реванш, начнётся со счёта 0:0. Каспаров был расстроен, что матч прервался. Толик [Анатолий Карпов] – что ему не сохранили перевес. В этом-то матче до шести побед ему оставалось выиграть одну партию! Но не мог!»

Также Авербах был одним из двух главных арбитров матча 1993 года, в котором Гарри Каспаров расправился с британцем Найджелом Шортом.

Третий матч за титул чемпиона мира в судейской карьере Авербаха состоялся в 2000 году. В нём Владимир Крамник лишил Гарри Каспарова титула.

Юрий Авербах Фото: РИА Новости

«Шахматную школу собирает Авербах»

Те, кто не погружён глубоко в шахматный мир, могут помнить фамилию Авербаха по строчке из известной песни Александра Барыкина «Программа телепередач». Звучит она так: «Шахматную школу собирает Авербах».

Юрий Львович собирал шахматную школу на советском телевидении 16 лет! И именно в этот период его чаще всего узнавали на улицах. А вообще великий гроссмейстер внёс неоценимый вклад в дело шахматного просвещения СССР и России. Помимо известной телепередачи, Авербах возглавлял сразу несколько периодических изданий, включая «Шахматы в России» и «Шахматный вестник».

До последних дней своей жизни Юрий Львович сохранял ясность ума и занимался исследовательской работой, писал книги, читал лекции.

8 февраля 2022 года отметил столетний юбилей, а 4 мая, буквально за три дня до своей смерти, Юрий Львович был награждён орденом Почёта.