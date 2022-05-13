В российском волейболе не скандал — скандалище! Тренер оскорбил соперницу в прямом эфире

Андрей Воронков, наверное, всё объяснит и разложит по полочкам. Но как так можно, а?!

Позорный поступок главного тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова во время «золотого» матча с екатеринбургской «Уралочкой» попал в прямую трансляцию, которая шла на телеканалах «Матч ТВ» и «Старт».

Воронков, давая наставление волейболистке своей команды, произнёс фразу «Почему опять ловишь эту обезьяну?»

Рулевой «Локо» не назвал имени во время своего пламенного наставления, и ни одна лингвистическая экспертиза не докажет, кого он имел в виду.

Можно сказать, что «ловишь обезьяну» — это своеобразная кодовая фраза, которой Андрей Геннадьевич Воронков обменивается с блокирующей Валерией Зайцевой, когда та совершает неудачное действие. И всё, никаких вопросов.

Кубинская доигровщица «Уралочки» Айлама Монтальво Фото: uralochka-vc.com

Кроме одного. Почему Воронков сказал эти слова аккурат после того, как Зайцева бросила свою зону и переместилась, чтобы постараться заблокировать темнокожую кубинскую доигровщицу «Уралочки» Айламу Монтальво?

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В «золотом» матче, когда твоя команда уверенно взяла две партии и практически добилась сухой победы, но внезапно начала «валиться», эмоции захлёстывают.

Андрей Геннадьевич, отличный тренер, команда которого всё же вытащила эту встречу, тоже дал им волю – и покрикивал на подопечных, и убеждал. Но перешёл грань между наставлениями и оскорблениями. Неважно, в чей адрес.

Скандальный момент практически сразу после матча был выложен в социальные сети, в том числе в виде комментариев и на страницах Всероссийской федерации волейбола. В федерации отмалчиваться не стали и пообещали полный разбор инцидента.

Фрагмент матча «Локомотив» — «Уралочка» Фото: uralochka-vc.com

Генеральный директор «Локомотива» Александр Косырьков заявил, что «ему не до этого и он первый раз об этом слышит». Типичный ответ в ситуации, которая требует немедленной реакции с точки зрения имиджа возглавляемой им организации. Ну да, это же не поздравления принимать.

Да что говорить об официальных лицах, которым всё божья роса, лишь бы скандала какого не было, когда даже некоторые болельщики обвинили журналистов в том, что они раскручивают ситуацию. А что, мы должны молчать и делать вид, что ничего не произошло? Что всё нормально, в порядке вещей?

Вот Андрей Геннадьевич Воронков молчит. Хотя именно он должен был сразу извинения принести. Неважно, как закончился матч. Даже «золотой». Важно человеком оставаться.