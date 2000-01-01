Невольная героиня скандала в российском волейболе: кто такая кубинка Монтальво

В российском волейболе разразился расистский скандал
Его главным героем невольно стала кубинка Айлама Монтальво. Кто она?
Скандал в финале
В российском волейболе разразился скандал. В прямой эфир попали нелицеприятные слова главного тренера «Локомотива» Андрея Воронкова. Болельщики «Уралочки» считают, что они относятся к кубинской нападающей.
Слова Воронкова вызвали бурю в соцсетях
«Почему опять ловишь эту обезьяну?» — во время тайм-аута спросил он у одного из игроков клуба. Зрители расслышали «кодовое слово» и соотнесли его с темнокожей волейболисткой «Уралочки».
Айлама покорила всех в плей-офф
Монтальво ворвалась в плей-офф прямо из лазарета. Из-за запущенной травмы она не выходила на площадку аж с сентября 2020-го. Но Карполь вложился в операцию и в восстановление прыгучей кубинки. В плей-офф она стала шоком для всех.
Цифры кубинки
Монтальво и правда закамбэчила! Стала 3-й по результативности в серии — впереди лишь одноклубница Ксения Парубец и Ирина Воронкова. Айлама забрала 174 очка при 12 эйсах — один из лучших показателей в плей-офф.
Почему поехала в Россию?
Айлама начала заниматься волейболом в 13. До перехода в уральский клуб она лишь знала, что в команде уже выступали кубинские игроки — Юмилка Руис, Сойла Баррос, Нэнси Каррильо.
Повлиял Карполь?
Хотя приняла приглашение играть в России, потому что слышала о легендарном Николае Карполе. Неудивительно, команду он тренирует более полувека, первый чемпионат СССР с ней выиграл в 1978-м.
Потом она скажет, что Карполь «жёсткий на тренировке, а вне площадки внимательный и понимающий». Переход состоялся благодаря соглашению с Кубинской федерацией волейбола.
Карьера в «Уралочке»
Но кубинка начала карьеру в Екатеринбурге не в первой команде, а с лиги «А» за «Уралочку-УРГЭУ». Карполь взрастил её и поднял уровень волейбола до первой команды — сейчас она незаменимый игрок.
О своей игре
«Мои цели на ближайшее время — развиваться в волейболе. В России высокий уровень игры, это должно помочь мне в будущем, главное сейчас — попасть в основной состав», — делилась Айлама до попадания в первую команду.
Призёры чемпионата России
Калининградский «Локо» всё же взял золото финала Суперлиги после серии из пяти матчей. В Екатеринбург улетело серебро. А волейболистки московского «Динамо» взяли бронзу.
Что дальше?
Теперь многие волейболисты и эксперты ставят под сомнение участие 21-летней Монтальво в чемпионате России — захочет ли девушка выступать после такого скандала?
Невольная героиня скандала в российском волейболе: кто такая кубинка Монтальво
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