Российский шахматист угодил в «туалетный скандал». Так что же скрывал Крамник в уборной?

В шахматном мире популярна версия, что чемпион мира прятался не от соперника, а от своей невесты.

Объединение шахматного мира

В 2006 году шахматный мир наконец объединялся после раскола в 1993 году. За титул боролись чемпионы мира по версиям двух разных федераций.

С одной стороны – чемпион мира по классической ветви Владимир Крамник, победивший в 2000-м Гарри Каспарова и с трудом защитивший своё звание в 2004-м в поединке с венгром Петром Леко. С другой – один из лидеров мирового рейтинг-листа болгарин Веселин Топалов, который выиграл двухкруговой турнир всех сильнейших (кроме Крамника и Каспарова).

Объединительный матч Крамник – Топалов в 2006 году должна была принимать Элиста – родина тогдашнего президента ФИДЕ Кирсана Илюмжинова. По регламенту предусматривалось 12 партий, а в случае счета 6:6 – тай-брейк в быстрые шахматы. По сути, именно тогда впервые применялся современный формат, в рамках которого впоследствии Магнус Карлсен боролся против Виши Ананда, Сергея Карякина, Фабиано Каруаны и Яна Непомнящего.

Подозрительно идеальная игра Топалова

Перед матчем казалось, что Крамник находится в плохой форме и испытывает проблемы со здоровьем – у российского чемпиона не случалось крупных турнирных успехов. Болгарин же, наоборот, крушил всех соперников в супертурнирах направо и налево. Его тотальная доминация выглядела удивительно, и нашлись известные гроссмейстеры, посчитавшие, что такая игра Веселина очень подозрительна. О возможных компьютерных подсказках не раз заявлял участник матч-турнира 2005 года Александр Морозевич, его поддержал также участник матча на первенство мира 1993 года Найджел Шорт.

У Шорта даже произошел крупный конфликт с секундантом Топалова Иваном Чепариновым – на супертурнире в Вейк-ан-Зее молодой болгарин демонстративно не подал Найджелу руку перед партией и получил ноль за неуважение к сопернику (до пандемии отказ от рукопожатия перед партией жёстко карался по шахматным правилам). Правда, потом в процесс вмешался менеджер Топалова и Чепаринова Сильвио Данаилов – один из самых могущественных и влиятельных героев шахматного мира того времени, организатор супертурниров в Болгарии и «крестный отец» идеологии так называемых «софийских правил» – запрета на соглашение на ничью и игру до голых королей. В итоге партию Шорт – Чепаринов переиграли в выходной, но разозлённый Найджел действовал блестяще и разгромил соперника.

А вот матч за титул в Элисте вылился в один сплошной конфликт.

Топалов против Крамника Фото: РИА Новости

Разразился грандиозный скандал

Соперники начали матч друзьями, а закончили врагами. Данаилов предвкушал победу – в этом случае вскоре в Баку должен был состояться матч Топалов – Раджабов с огромным призовым фондом, который выкладывали щедрые азербайджанские спонсоры. Но начало матча стало обескураживающим для Веселина. В первой партии он очень хотел выиграть, но перегнул палку и потерпел поражение. А во второй встрече и вовсе не дал форсированный мат, расклеился после этого и снова потерпел болезненное поражение.

Крамник захватил солидное преимущество по очкам 2:0 и начал действовать куда более надёжно – следующие две партии закончились вничью. И тут разразился грандиозный скандал, который в мире назвали туалетным!

Дело в том, что команда Топалова обвинила Крамника в излишне частых и длительных посещениях туалета – единственного места, не подлежащего видеонаблюдению, – и направила жалобу в Апелляционный комитет. Сильвио Данаилов высказал подозрения, что Крамник во время посещения туалета может получать компьютерные подсказки – мол, на родной земле российскому чемпиону помогают спецслужбы. Была проведена проверка комнат отдыха и туалетов игроков – ничего подозрительного не нашли.

Шахматисты — в женский туалет!

В Апелляционном комитете заседали нынешний глава Европейского шахматного союза Зураб Азмайпарашвили и многолетний серый кардинал ФИДЕ Георгиос Макропулос. Оба люди с достаточно спорной репутацией – первый даже брал ходы назад в турнирной практике и как-то подрался на закрытии Олимпиады с охраной, второй – позднее предал доверявшего ему Кирсана Илюмжинова, хотел самостоятельно захватить власть в ФИДЕ, но провалился, проиграв выборы Аркадию Дворковичу.

Апелляционный комитет постановил, что болгарская сторона завысила число посещений Крамником туалета (по заявлению Данаилова, он бегал туда чуть ли не каждые 5-10 минут), однако признал, что оно действительно необычно велико, и постановил закрыть личные туалеты участников, открыв один общий (причём, как оказалось, женский). Такое решение было сочтено Крамником нарушающим контракт о матче и оскорбительным. В знак протеста россиянин не явился на пятую партию, и ему засчитали техническое поражение.

Крамник выразил недоверие Апелляционному комитету, потребовал сменить его членов, вновь открыть личные туалеты и переиграть пятую партию. Матч оказался под угрозой срыва. Дело в том, что в этот момент Илюмжинов отсутствовал в Элисте – он был на заседании глав регионов Южного федерального округа РФ под председательством президента страны Владимира Путина. И сразу после его окончания помчался домой спасать матч.

Илюмжинов поменял комитет и разобрался с туалетами. Болгарская сторона после беседы с президентом поумерила пыл и забрала свои требования, добавив, правда, что, по её мнению, игра Крамника во второй партии в ряде моментов остаётся крайне подозрительной.

Илюмжинов, Топалов и Крамник Фото: РИА Новости

Русский богатырь вырвал победу

Ключевым оставался вопрос – а что же делать с пятой партией? Россиянин угрожал засудить ФИДЕ, его позицию поддержали экс-чемпионы мира Василий Смыслов и Анатолий Карпов. Но формально оказалось, что Владимир не подал в момент пятой партии официальный протест, и Кирсан Илюмжинов с новым Апелляционным комитетом после консультаций с юристами заявили – Крамник проиграл пятую партию, и матч продолжится со счёта 3:2.

После такого щедрого подарка Топалов перешёл в наступление и захватил инициативу. А атмосфера продолжала оставаться накалённой – соперники прекратили всяческое общение, а их менеджеры обменивались взаимными обвинениями в прессе. Выиграв восьмую и девятую партию, болгарин вышел вперёд – 5:4, и казалось, что Крамника теперь может спасти только чудо.

И в этот момент двухметровый русский богатырь воскрес! Владимир в блестящем стиле отыгрался – 5:5! Затем последовали две напряжённые ничьи, после которых матч перешёл в первый в истории тай-брейк.

Крамник повёл в счете, но Топалов тут же отыгрался! 1,5:1,5, и казалось, что весь шахматный мир приник к экранам, наблюдая за партией, которая должна была выявить абсолютного чемпиона. Крамник был спокоен и уверен в себе – он буквально задавил соперника, и рука россиянина не дрогнула при реализации. Есть победа! На радостях Владимир даже не стал судиться из-за пятой партии.

«Хамство шло от команды Топалова»

Однако окончание матча не завершило противостояние Топалова с Крамником. Болгары требовали реванша, обещая провести его в Софии с рекордным призовым фондом. Но Крамник ответил достаточно резко:

«С удовольствием сыграл бы матч с любым по-настоящему достойным соперником… Что касается лично Топалова, то как с шахматистом мне с ним интересно было бы сыграть матч. А как с человеком – мне с ним абсолютно неинтересно встречаться. Топалов — блестящий шахматист и достойный соперник. Но по-человечески я отлично понимаю, что если такой матч снова случится, то провокаций будет ещё больше со стороны команды Топалова. Испытывать ещё раз то, что происходило в Элисте – хамство, которое шло от команды Топалова, – у меня нет большого желания. Я – шахматист, люблю играть в шахматы, а не заниматься какими-то околошахматными грязными войнами. Поэтому в человеческом плане играть с Топаловым у меня желания нет!»

В результате подковерных интриг Топалова не включили в матч-турнир 2007 года, который выиграл Виши Ананд, затем повергший Крамника в матче за мировую корону. Теперь уже Данаилов с Топаловым угрожали ФИДЕ судом – в итоге Веселину затем разрешили сыграть финальный матч претендентов с Гатой Камским и после победы – провести чемпионский бой с Анандом, где в драматичной и напряжённой борьбе победил индийский гроссмейстер.

Веселин Топалов и Владимир Крамник Фото: РИА Новости

Так что же россиянин делал в туалете?

Прошло много лет. Крамник уже завершил карьеру, а Топалов играет крайне редко. Однако эти два супергроссмейстера по-прежнему ненавидят друг друга и не подают руки при встрече. Вряд ли их отношения когда-то улучшатся.

Но один вопрос остался. Зачем же россиянин так часто бегал в туалет?

В шахматном мире популярна версия, что на нервах от всего происходящего Владимир Крамник закурил. А в туалет он ходил, чтобы скрыть это от своей невесты – французской журналистки Мари-Лор Жермон, с которой расписался через два месяца после окончания матча за титул.

Впрочем, великие чемпионы склонны хранить свои тайны, и не факт, что мы когда-то узнаем достоверно, что же происходило тогда в калмыцком туалете.