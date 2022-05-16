«Ветер в харю, а я шпарю. И людям нравится!» Русский хоккей потерял великого тренера

16 мая 2022 года ушёл из жизни великий тренер по хоккею с мячом Владимир Янко. Он четыре раза выигрывал чемпионаты мира в составе сборной СССР, будучи игроком, а как тренер принёс стране ещё шесть титулов. Количество трофеев, заработанных им в различных клубах, идёт на десятки. Недаром именно он является самым титулованным тренером в истории игры.

Владимир Владимирович был не только выдающимся специалистом, но и яркой личностью. В выражениях он, как правило, тоже стесняться не привык.

В память о великом тренере мы собрали самые яркие его высказывания.

Владимир Янко Фото: РИА Новости

О работе и деньгах

«Во всех командах, где я работал, мне сразу говорили: денег нет. Начиная с «Водника», куда я приехал из Финляндии, где мне об этом сказал президент клуба Борис Скрынник. А мы в первый же год стали чемпионами России! А потом и деньги нашлись. Я знаю только одно: деньги просто так не дают. Они даются под конкретную работу, под конкретного человека. Если ты покажешь, что что-то умеешь, – всё найдётся, и деньги в том числе».

О тактике

«У нас тактика простая: ветер в харю, а я шпарю. И людям нравится! На улице мороз 20 градусов, а народу – 10 тысяч», – говорил Янко Sports.ru.

О культуре

«Для меня важно, чтобы игроки не расхаживали по гостинице без носков. Выворачивает, если увижу. Дикое бескультурье. Ещё не переношу, когда на улице хоккеисты семечки лузгают. Или кедровые орешки. Обязательно подойду, скажу: «Не позорь меня». Все понимают, о чём разговор. И третье – в моих командах не играют в карты. Даже когда работал в Финляндии, запрещал. От карт никакой пользы. Играют-то обязательно на интерес. Человек просадил какую-то сумму, расстроился – и к матчу уже не готов».

Владимир Янко Фото: РИА Новости

О российском футболе

Владимир Янко профессионально занимался футболом в динамовской школе. Он мог бы продолжить футбольную карьеру в вологодском «Динамо», но всё-таки остался в хоккее с мячом. Однако любовь к футболу не ушла, и об этом виде спорта он высказывался в прессе довольно часто.

«У моего друга детства была фраза, которую я полюбил всей душой. «Какой у нас футбол? Это же борьба с мячом!» – рассказывал Янко Sports.ru — Если мы не хотим себя обманывать, то должны увидеть, что люди за рубежом играют совсем по-другому. Когда у нас лучшим признаётся Денисов, то это тупик.

Мне легче сказать то, что никогда не скажет футбольный специалист. Я могу себе позволить сказать, что в России играют в какую-то разновидность этого вида спорта. В футбол играют: Англия, Испания, Германия, Голландия, Бразилия, Аргентина… А во что играет Россия – это пока ещё никто не определил».

Владимир Янко Фото: РИА Новости

О Роналду и Месси

«Кто-то определяет лучшего игрока по тому, сколько он голов забил. А для меня лучший игрок – универсал. В эту сторону все игровые виды спорта движутся. Роналду вот – великий игрок. Просто великолепен. Но я никогда не сравню его с Месси, потому что тот умеет делать всё. У Роналду есть минус – он зависимый игрок. А Месси – независимый».

О будущем сборной России

«Сейчас мы имеем, казалось бы, медали и кубки, но получается, что за прошедшее время никого не воспитали. И это страшно. У нас где-то что-то надломилось. Мы работаем на 50 процентов своих возможностей. С себя, пока я здесь, вины тоже не снимаю. Конечно, мы всегда переживаем за сборную России и желаем ей победы, но два последних чемпионата мира она выиграла, откровенно говоря, при определённом стечении обстоятельств и потрясающем везении», – рассказал Янко в интервью «Спорт-экспрессу» в 2019 году.

О развитии русского хоккея

«Я хочу, чтобы СМИ и высшее руководство страны говорили о хоккее с мячом как о виде спорта с нашими глубочайшими русскими традициями. Он и называется «русский хоккей». И как только об этом начнут говорить, поверьте мне, всё будет на самом высоком уровне. Американский футбол – это тоже не олимпийский вид спорта, но ему это совершенно не мешает».