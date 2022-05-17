Российский волейбольный тренер поступает мерзко. Надо ли показательно наказать Воронкова?

Страсти по расистскому скандалу в нашем волейболе уже не кипят. Но и завершённой эту неприятную историю, случившуюся в решающем матче женского чемпионата России, считать нельзя. Безумно жаль, что классное спортивное зрелище было испорчено поступками одного человека.
В четверг, 12 мая, в решающем матче финальной серии чемпионата России по волейболу отличился тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков. В телетрансляцию матча попало нелицеприятное высказывание наставника одной из волейболисток во время тайм-аута. «Почему опять ловишь эту обезьяну?» – спросил у Валерии Зайцевой Воронков. Причём, что важно, он точно понимал, что говорит, потому что, начав фразу, осёкся, вышел (как ему показалось) из зоны слышимости микрофона и там её закончил.
Но зрители – в первую очередь поклонники «Уралочки» – всё услышали.
Слово «обезьяна» они соотнесли с темнокожей волейболисткой своей команды Айламой Монтальво, которая (вот же совпадение!) минуту назад вынудила Зайцеву ошибиться. И это было очень похоже на неприкрытый расизм.
Если не считать этого эпизода, матч получился очень крутым. Дело дошло до тай-брейка, в котором сильнее оказался «Локомотив». Борьба была яркой, но ушла на второй план: все ждали от Воронкова извинений или объяснений.
Но их не последовало.
Айлама Монтальво
Фото: uralochka-vc.com
Воронков и «Локомотив» устроили какой-то цирк. Корреспонденты разных изданий дозванивались наставнику или его руководству, но получали невразумительные ответы не по существу. Смысл один – отстаньте, мол.
Прошла почти неделя – и из Калининграда полная тишина. Только фотографии с празднований завоёванного трофея. И это не просто плохо – это мерзко.
Да, спорт – это борьба, зачастую эмоциональная. И на этих эмоциях порой могут вылететь самые разные слова – от просто нецензурной брани до неприятных оскорблений в адрес соперника. Это плохо, но такое случается.
Выход в данной ситуации один – попросить прощения после матча, когда страсти улягутся. Именно на этом, кстати, и настаивали представители «Уралочки». Они не требовали переиграть матч, не хотели каких-то жёстких санкций и дисквалификаций для Воронкова. Просто извинений.
Но опытнейший тренер, 54-летний мужчина, понимая, что его поступок увидели тысячи зрителей со всей страны, не нашёл в себе сил извиниться. Даже смягчить ситуацию никак не попытался. Просто затих, исчез, и всё.
А это значит, что на данный момент он не понёс за свои слова вообще никаких последствий. Неужели такой поступок может сойти ему с рук?
По поводу конфликта уже пришлось высказываться министру спорта Олегу Матыцину, который подчеркнул неприемлемость проявлений расизма в российском спорте и необходимость наказать тренера Воронкова.
Дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации волейбола будет рассматривать этот эпизод 19 мая. И очень хочется верить, что тренера там не просто пожурят, а реально накажут – дисквалификацией, денежным штрафом или ещё чем-либо. Не столько за оскорбление, сколько за молчание.
Андрей Воронков
Фото: vc-lokomotiv.com
И, конечно, заставят извиниться. Потому что Монтальво после окончания финальной серии объявила о том, что покидает «Уралочку» и Россию. Это не последствия скандала, нет. Это решение связано с окончанием контракта. Но будет очень грустно, если последним, что запомнит Айлама о нашей стране и о нашем волейболе, будет оскорбление по расовому признаку.
Пусть лучше запомнит, что в России есть справедливость.
Ссылка на опрос здесь.
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