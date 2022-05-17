В Германии и Франции, например, наших игроков обожают. Поэтому они и не торопятся возвращаться в Россию.

Российские волейболисты до сих пор играют по всей Европе. Их выгнали только из Украины

В бушующем из-за санкций море мирового спорта волейбол до сих пор остаётся островком благоразумия для всех спортсменов: в России за титулы сражаются легионеры и не собираются домой, за рубежом – уже наши коллекционируют трофеи. Давайте разберёмся и вспомним, кто же остался за границей.

Сергей Гранкин (связующий) — «Берлин», Германия

Олимпийский чемпион Лондона-2012 перешёл из московского «Динамо» в «Берлин» в 2019-м и взял с клубом уже три чемпионства. А пару кубков 37-летний Гранкин поднял над головой в статусе капитана. Его контракт действует до конца сезона-2022/2023, и, кажется, связующий закончит карьеру именно в Германии. Тем более столичные фанаты очень любят российскую легенду.

Сергей Гранкин Фото: Из личного архива спортсмена

Дмитрий Мусэрский (диагональный) — «Сантори Санбёрдз», Япония

Российский гигант вернулся на площадку после почти годичной дисквалификации из-за нарушения антидопинговых правил. Но клуб пошёл навстречу олимпийскому чемпиону, не стал разрывать с ним контракт — все Мусэрского ждали. Дмитрий помог команде взять финал плей-офф, обыграв победителя регулярки «Нагоя»: его команда проиграла первый матч, затем сравнялась в серии и вырвала победу в «золотом» сете.

Алексей Спиридонов (доигровщик) — «Аль-Ахли», Катар

Наверное, самый эмоциональный волейболист мира перебрался в Катар в 2020-м и готов штамповать там мячи и в следующем сезоне. С «Аль-Ахли» он довольствуется четвёртым местом, но размеренность жизни, лояльность тренерского штаба и местный менталитет вполне устраивают россиянина. Тем более он там восьмой в списке самых результативных игроков турнира.

Вячеслав Тарасов (доигровщик) — «Аль-Райян», Катар

Российские волейболисты зачастили в Катар: в 2021-м их было шесть, сейчас – девять. И Тарасов с «Аль-Райян» обошёл всех в местном турнире: команда выиграла 16 матчей из 18 и выгрызла чемпионство у лидера предыдущих лет — «Полис Клуб» из Дохи. 34-летний Тарасов стал вторым бомбардиром команды после чешского диагонального Михала Фингера — 256 очков при 50% реализации атак. Также он второй в турнире по эйсам — 35 штук.

Павел Захаров и Фёдор Сухацкий (доигровщики) — «Аль-Шамаль», Катар

Наверное, первая в истории команда, не выигравшая ни одного матча в сезоне: у «Аль-Шамаля» в активе лишь 12 победных партий при 54 отданных. И если Захаров, не доигравший сезон из-за травмы, находится в поисках нового клуба, то Сухацкий настойчиво не выходит на трансферный рынок. Видимо, потому что он лучший бомбардир команды с крутым приёмом (53%).

Алексей Спиридонов Фото: Из личного архива спортсмена

Виктор Сысоев (доигровщик), Евгений Тюрин (диагональный) — «Аль-Хор», Катар

У этого тандема дела идут куда лучше: команда на шестом месте при восьми победах в турнире. Тюрин же стал лучшим бомбардиром чемпионата. Кстати, он вообще не играл в российской Суперлиге, а в Катар в 2019 году попал после сезона в Болгарии. Сысоев же отправится в Ирак в клуб «Аль-Бахри».

Ещё в Катаре выступают доигровщик Антон Мысин и диагональный Егор Попов. Также Богдан Гливенко выступал за «Аль-Вакрах» до конца 2021 года.

Александр Сафонов (центральный блокирующий) — «Рыбница», Сербия

Сафонов много лет пытался закрепиться в «Белогорье» и довольно часто играл в сезоне-2018/2019, но затем уехал в Чехию, а прошлым летом перебрался в Сербию. Его «Рыбница» заняла четвёртое место в регулярке (из 10), а в плей-офф команда оступилась уже на старте: в четвертьфинале проиграла «Партизану».

Павел Мороз (диагональный) — «Аль-Васл», ОАЭ

34-летний Мороз в прошлом сезоне вернулся после дисквалификации из-за употребления наркотиков и реанимировал карьеру в «Нефтянике» – набрал 190 очков в 25 матчах. Здорово, но не настолько, чтобы получить контракт в Суперлиге. В итоге бывший игрок сборной России уехал на заработки в ОАЭ.

Павел Мороз Фото: Из личного архива спортсмена

Роман Данилов (диагональный) — «Соргун», Турция

Этот россиянин с клубом точно не боролся за попадание в элиту чемпионата — в регулярке команда осталась на 12-м месте из 14 — в шаге от зоны вылета. И даже лучший бомбардир регулярки Данилов не помог команде взобраться выше. 37-летний нападающий заработал 524 очка в 26 матчах при 50% реализации атак (455/910). Также он сделал 50 эйсов и 19 блоков.

Лукаш Дивиш (доигровщик) — «Галатасарай», Турция

Словацко-российский волейболист выступает в Турции с 2021-го. Дивиш заменил там сборника Юрия Бережко (№10 теперь играет за казанский «Зенит»). Но, к сожалению, пока «Галатасарай» никак не может вспомнить былую славу середины XX века — клуб финишировал в регулярке лишь на пятом месте. Неудивительно, что у Лукаша скромные 43% реализации атак.

Алексей Налобин (центральный блокирующий) — «Плесси-Робинсон», Франция

Во французской лиге «А» команда доигрывает сезон в зоне вылета. Между клубами уже разыгрывается плей-офф за выживание среди шести команд, тогда как параллельно определяется тройка лучших чемпионата. Но радует одно: единственного россиянина в лиге очень поддерживает публика. Местные трибуны нараспев произносят имя Алексея, как и любого из его партнёров. «Нет причин делать это больше или меньше», – вторят менеджеры клуба.

Александр Воропаев (связующий) — «Радом», Польша

28-летний российский волейболист сезон начинал в «Нефтянике», но в декабре с ним расторгли контракт. Уже в Польше он заменил травмированного коллегу по амплуа Виктора Новака, который выбыл из-за травмы голеностопа. В местном чемпионате — Плюс Лиге — команда осталась лишь 13-й — в одном очке от самого дна. Не выручил даже русский связующий.

Даниил Портной (доигровщик) — «Спортинг де Эшпинью», Португалия

23-летний белгородец пока не разрывает лигу. У него неплохие цифры в приёме, но 43% в атаке не поражают воображение. Как и игра клуба в целом — команда вела битву за лишь попадание в топ-10 и стала восьмой.

Александр Дьячков и Артём Смоляр — «Барком-Кажаны», Украина

Если украинские легионеры регулярно выступают в Суперлиге, то российских волейболистов давно не было в соседнем чемпионате. Но этим летом клуб «Барком-Кажаны» подписал сразу двоих россиян — экс-блокирующего казанского «Зенита» Смоляра и диагонального питерцев и частого гостя в сборной России на подаче Дьячкова. Увы, Украину они покинут: Александр теперь отправится в «Кузбасс», а судьба Артёма решается.

Дмитрий Пашицкий (блокирующий) — «Трефл», Польша

Российский волейболист родом из Украины в середине марта буквально сбежал из питерского «Зенита» в польский «Трефл». Там он провёл пресс-конференцию, где появился в официальном клубном поло команды. Хотя представители «Зенита» утверждают, что контракт с игроком не расторгнут и выступать в польском чемпионате волейболист пока не может.

Дмитрий Пашицкий Фото: Из личного архива спортсмена

Леонид Щадилов — «Одолена Вода», Чехия

Щадилов был главной звездой победного для сборной России молодёжного чемпионата мира — 2011: взял MVP турнира и награду лучшему нападающему. Но после сезона в «Нефтянике» 30-летний доигровщик подался в Чехию. Там он пока второй бомбардир команды со скромными 40% в атаке.

Дмитрий Леонтьев — «Омония», Кипр

Дмитрий уже помог команде завоевать Суперкубок Кипра в начале сезона, а к концу – оформить второй титул: клуб выиграл чемпионат страны, в финале одолев идущий по пятам «Пафос» — 3:0 в финальной серии.

Максим Михайлов (диагональный) и Евгений Беляев (связующий) — «Будва», Черногория

Нет, это не легендарный диагональный нашей сборной, как вы могли подумать. В системе казанского «Зенита» было два Михайлова, но менее звёздный из них в 2019 году покинул фарм-клуб, чтобы попробовать свои силы в Черногории, где выступает и сегодня. 22-летний доигровщик Михайлов в этом сезоне даже сыграл в Лиге чемпионов, но только два матча — «Будва» выбыла уже в первом раунде квалификации. Беляев же — резервный связующий команды.

Александр Поплетеев — «Петроджет», Египет

В жаркий Египет Александр уехал после выступлений в Эстонии. В Египте бьётся во втором дивизионе за попадание в Премьер-лигу. Хотя шансов у «Петроджета» против идущего первым «Эль-Дахлие» практически нет.

Также в зарубежных чемпионатах выступают: Михаил Никкель («Баниас», ОАЭ), Александр Петров («Аль-Джазира», ОАЭ), Виталий Васильев («Деа», Болгария), Виталий Пархоменко («Раковски 1964», Болгария), Юрий Кружков («Олимпия», Румыния), Александр Жуматий и Андрей Василенко («Хапоэль», Кирьят-Ата, Израиль), Евгений Баннов («Хапоэль» Мате-Ашер, Израиль), Илья Макаров («Академия», Венгрия), Иван Кузнецов («Сиена», Италия А2), Богдан Олефир («Аль-Тарахи», Саудовская Аравия), Арсений Сарлыбаев («Аль-Иттихад» Саудовская Аравия), Михаил Никкель («Замалек», Египет), Александр Болдырев («Смоуха», Египет) и Артём Сушко («Бурган», Кувейт).