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Сергей Гранкин, Дмитрий Мусэрский, Алексей Спиридонов — как российские волейболисты спокойно играют за границей

Российские волейболисты до сих пор играют по всей Европе. Их выгнали только из Украины
София Колодкина
Как волейболисты из РФ спокойно играют за границей
Комментарии
В Германии и Франции, например, наших игроков обожают. Поэтому они и не торопятся возвращаться в Россию.

В бушующем из-за санкций море мирового спорта волейбол до сих пор остаётся островком благоразумия для всех спортсменов: в России за титулы сражаются легионеры и не собираются домой, за рубежом – уже наши коллекционируют трофеи. Давайте разберёмся и вспомним, кто же остался за границей.

Сергей Гранкин (связующий) — «Берлин», Германия

Олимпийский чемпион Лондона-2012 перешёл из московского «Динамо» в «Берлин» в 2019-м и взял с клубом уже три чемпионства. А пару кубков 37-летний Гранкин поднял над головой в статусе капитана. Его контракт действует до конца сезона-2022/2023, и, кажется, связующий закончит карьеру именно в Германии. Тем более столичные фанаты очень любят российскую легенду.

Сергей Гранкин

Сергей Гранкин

Фото: Из личного архива спортсмена

Дмитрий Мусэрский (диагональный) — «Сантори Санбёрдз», Япония

Российский гигант вернулся на площадку после почти годичной дисквалификации из-за нарушения антидопинговых правил. Но клуб пошёл навстречу олимпийскому чемпиону, не стал разрывать с ним контракт — все Мусэрского ждали. Дмитрий помог команде взять финал плей-офф, обыграв победителя регулярки «Нагоя»: его команда проиграла первый матч, затем сравнялась в серии и вырвала победу в «золотом» сете.

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Алексей Спиридонов (доигровщик) — «Аль-Ахли», Катар

Наверное, самый эмоциональный волейболист мира перебрался в Катар в 2020-м и готов штамповать там мячи и в следующем сезоне. С «Аль-Ахли» он довольствуется четвёртым местом, но размеренность жизни, лояльность тренерского штаба и местный менталитет вполне устраивают россиянина. Тем более он там восьмой в списке самых результативных игроков турнира.

Вячеслав Тарасов (доигровщик) — «Аль-Райян», Катар

Российские волейболисты зачастили в Катар: в 2021-м их было шесть, сейчас – девять. И Тарасов с «Аль-Райян» обошёл всех в местном турнире: команда выиграла 16 матчей из 18 и выгрызла чемпионство у лидера предыдущих лет — «Полис Клуб» из Дохи. 34-летний Тарасов стал вторым бомбардиром команды после чешского диагонального Михала Фингера — 256 очков при 50% реализации атак. Также он второй в турнире по эйсам — 35 штук.

Павел Захаров и Фёдор Сухацкий (доигровщики) — «Аль-Шамаль», Катар

Наверное, первая в истории команда, не выигравшая ни одного матча в сезоне: у «Аль-Шамаля» в активе лишь 12 победных партий при 54 отданных. И если Захаров, не доигравший сезон из-за травмы, находится в поисках нового клуба, то Сухацкий настойчиво не выходит на трансферный рынок. Видимо, потому что он лучший бомбардир команды с крутым приёмом (53%).

Алексей Спиридонов

Алексей Спиридонов

Фото: Из личного архива спортсмена

Виктор Сысоев (доигровщик), Евгений Тюрин (диагональный) — «Аль-Хор», Катар

У этого тандема дела идут куда лучше: команда на шестом месте при восьми победах в турнире. Тюрин же стал лучшим бомбардиром чемпионата. Кстати, он вообще не играл в российской Суперлиге, а в Катар в 2019 году попал после сезона в Болгарии. Сысоев же отправится в Ирак в клуб «Аль-Бахри».

Ещё в Катаре выступают доигровщик Антон Мысин и диагональный Егор Попов. Также Богдан Гливенко выступал за «Аль-Вакрах» до конца 2021 года.

Александр Сафонов (центральный блокирующий) — «Рыбница», Сербия

Сафонов много лет пытался закрепиться в «Белогорье» и довольно часто играл в сезоне-2018/2019, но затем уехал в Чехию, а прошлым летом перебрался в Сербию. Его «Рыбница» заняла четвёртое место в регулярке (из 10), а в плей-офф команда оступилась уже на старте: в четвертьфинале проиграла «Партизану».

Павел Мороз (диагональный) — «Аль-Васл», ОАЭ

34-летний Мороз в прошлом сезоне вернулся после дисквалификации из-за употребления наркотиков и реанимировал карьеру в «Нефтянике» – набрал 190 очков в 25 матчах. Здорово, но не настолько, чтобы получить контракт в Суперлиге. В итоге бывший игрок сборной России уехал на заработки в ОАЭ.

Павел Мороз

Павел Мороз

Фото: Из личного архива спортсмена

Роман Данилов (диагональный) — «Соргун», Турция

Этот россиянин с клубом точно не боролся за попадание в элиту чемпионата — в регулярке команда осталась на 12-м месте из 14 — в шаге от зоны вылета. И даже лучший бомбардир регулярки Данилов не помог команде взобраться выше. 37-летний нападающий заработал 524 очка в 26 матчах при 50% реализации атак (455/910). Также он сделал 50 эйсов и 19 блоков.

Лукаш Дивиш (доигровщик) — «Галатасарай», Турция

Словацко-российский волейболист выступает в Турции с 2021-го. Дивиш заменил там сборника Юрия Бережко (№10 теперь играет за казанский «Зенит»). Но, к сожалению, пока «Галатасарай» никак не может вспомнить былую славу середины XX века — клуб финишировал в регулярке лишь на пятом месте. Неудивительно, что у Лукаша скромные 43% реализации атак.

Алексей Налобин (центральный блокирующий) — «Плесси-Робинсон», Франция

Во французской лиге «А» команда доигрывает сезон в зоне вылета. Между клубами уже разыгрывается плей-офф за выживание среди шести команд, тогда как параллельно определяется тройка лучших чемпионата. Но радует одно: единственного россиянина в лиге очень поддерживает публика. Местные трибуны нараспев произносят имя Алексея, как и любого из его партнёров. «Нет причин делать это больше или меньше», – вторят менеджеры клуба.

Александр Воропаев (связующий) — «Радом», Польша

28-летний российский волейболист сезон начинал в «Нефтянике», но в декабре с ним расторгли контракт. Уже в Польше он заменил травмированного коллегу по амплуа Виктора Новака, который выбыл из-за травмы голеностопа. В местном чемпионате — Плюс Лиге — команда осталась лишь 13-й — в одном очке от самого дна. Не выручил даже русский связующий.

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Даниил Портной (доигровщик) — «Спортинг де Эшпинью», Португалия

23-летний белгородец пока не разрывает лигу. У него неплохие цифры в приёме, но 43% в атаке не поражают воображение. Как и игра клуба в целом — команда вела битву за лишь попадание в топ-10 и стала восьмой.

Александр Дьячков и Артём Смоляр — «Барком-Кажаны», Украина

Если украинские легионеры регулярно выступают в Суперлиге, то российских волейболистов давно не было в соседнем чемпионате. Но этим летом клуб «Барком-Кажаны» подписал сразу двоих россиян — экс-блокирующего казанского «Зенита» Смоляра и диагонального питерцев и частого гостя в сборной России на подаче Дьячкова. Увы, Украину они покинут: Александр теперь отправится в «Кузбасс», а судьба Артёма решается.

Дмитрий Пашицкий (блокирующий) — «Трефл», Польша

Российский волейболист родом из Украины в середине марта буквально сбежал из питерского «Зенита» в польский «Трефл». Там он провёл пресс-конференцию, где появился в официальном клубном поло команды. Хотя представители «Зенита» утверждают, что контракт с игроком не расторгнут и выступать в польском чемпионате волейболист пока не может.

Дмитрий Пашицкий

Дмитрий Пашицкий

Фото: Из личного архива спортсмена

Леонид Щадилов — «Одолена Вода», Чехия

Щадилов был главной звездой победного для сборной России молодёжного чемпионата мира — 2011: взял MVP турнира и награду лучшему нападающему. Но после сезона в «Нефтянике» 30-летний доигровщик подался в Чехию. Там он пока второй бомбардир команды со скромными 40% в атаке.

Дмитрий Леонтьев — «Омония», Кипр

Дмитрий уже помог команде завоевать Суперкубок Кипра в начале сезона, а к концу – оформить второй титул: клуб выиграл чемпионат страны, в финале одолев идущий по пятам «Пафос» — 3:0 в финальной серии.

Максим Михайлов (диагональный) и Евгений Беляев (связующий) — «Будва», Черногория

Нет, это не легендарный диагональный нашей сборной, как вы могли подумать. В системе казанского «Зенита» было два Михайлова, но менее звёздный из них в 2019 году покинул фарм-клуб, чтобы попробовать свои силы в Черногории, где выступает и сегодня. 22-летний доигровщик Михайлов в этом сезоне даже сыграл в Лиге чемпионов, но только два матча — «Будва» выбыла уже в первом раунде квалификации. Беляев же — резервный связующий команды.

Александр Поплетеев — «Петроджет», Египет

В жаркий Египет Александр уехал после выступлений в Эстонии. В Египте бьётся во втором дивизионе за попадание в Премьер-лигу. Хотя шансов у «Петроджета» против идущего первым «Эль-Дахлие» практически нет.

Также в зарубежных чемпионатах выступают: Михаил Никкель («Баниас», ОАЭ), Александр Петров («Аль-Джазира», ОАЭ), Виталий Васильев («Деа», Болгария), Виталий Пархоменко («Раковски 1964», Болгария), Юрий Кружков («Олимпия», Румыния), Александр Жуматий и Андрей Василенко («Хапоэль», Кирьят-Ата, Израиль), Евгений Баннов («Хапоэль» Мате-Ашер, Израиль), Илья Макаров («Академия», Венгрия), Иван Кузнецов («Сиена», Италия А2), Богдан Олефир («Аль-Тарахи», Саудовская Аравия), Арсений Сарлыбаев («Аль-Иттихад» Саудовская Аравия), Михаил Никкель («Замалек», Египет), Александр Болдырев («Смоуха», Египет) и Артём Сушко («Бурган», Кувейт).

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