Самая нелепая травма в спорте: велогонщик крайне неудачно открыл победное шампанское

22-летний эритрейский велогонщик Биньям Гирмай на «Джиро д’Италия» установил историческое достижение. Выиграв 10-й этап многодневки, Гирмай стал первым темнокожим африканцем, который одержал победу на этапе Гранд-тура. Этот день мог стать для Биньяма лучшим в жизни, однако он так неудачно открыл шампанское на пьедестале, что оказался в больнице.

Историческая победа

Гирмай, выступающий за команду Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, сумел обойти в гонке опытнейшего Матье ван дер Пула. Гонщик из Эритреи обогнал голландца буквально на последних метрах дистанции. И даже соперник похвалил Биньяма, когда тот пересекал финишную черту: поднял большой палец вверх. На весь путь Гирмай затратил чуть больше 4,5 часа.

«Это невероятно. Я благодарю команду, – поделился эмоциями после гонки Биньям. – Мы хорошо начали гонку, контролировали её. У меня не хватит слов, чтобы сказать команде, как я благодарен. Когда я начинал «Джиро», у нас была возможность выиграть и добиться хороших результатов – это также часть успеха нашей команды, моей семьи и всех. Каждый день мы творим историю вновь, поэтому я очень благодарен и счастлив, что сделал это».

Для Гирмая это уже не первое историческое достижение. В марте 2022 года эритрейский велогонщик стал первым темнокожим африканцем, выигравшим однодневную классическую гонку: стал первым в Гент-Вевельгеме.

Победа на этапе «Джиро д’Италия» могла стать для Биньяма по эмоциям не менее яркой. Но празднование было омрачено нелепой травмой.

Праздничный «выстрел»

Во время награждения Гирмаю вручили бутылку Просекко. Биньям по традиции решил открыть шампанское прямо на подиуме, вот только сделал это неудачно. Пробка вылетела из бутылки и попала в левый глаз спортсмена.

Празднование было приостановлено. Медицинская бригада, дежурившая на гонке, осмотрела глаз и совместно с представителями команды решила отправить горе-победителя в больницу. Гирмай не мог видеть из-за кровотечения в передней камере глаза. Вследствие инцидента организаторам этапа пришлось отменить традиционную пресс-конференцию с призёрами гонки.

В больнице выяснилось, что полученная травма не угрожает зрению гонщика. Через несколько часов Гирмая выписали из больницы. В отель спортсмен вернулся с плотной повязкой, наложенной на левый глаз.

Биньям Гирмай Фото: Michael Steele/Getty Images

Несмотря на то что всё обошлось без серьёзных травм, Гирмай принял решение пропустить очередной этап «Джиро», ведь стартовать нужно было уже утром.

«Он чувствует себя хорошо, но нам нужно подождать. Ему лучше, он снова видит. Это не проблема», — пояснил врач команды Пит Дэниелс.

Бедняга Гирмай за один день сразу дважды вошёл в историю: сначала как первый темнокожий победитель африканец, а через несколько минут – как спортсмен, получивший самую нелепую травму при праздновании победы.