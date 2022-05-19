«Не уверена, что вернусь в Россию». Как живёт в Майами красотка-легкоатлетка Дарья Клишина

Российская прыгунья в длину, призёр чемпионата мира Дарья Клишина на Олимпиаде в Токио получила травму и завершила выступление досрочно. А после Игр в Японии Клишина не принимала участия в крупных соревнованиях, то есть с момента её последнего выступления прошло уже около девяти месяцев. Куда же пропала российская чемпионка?

Рассказываем, как живёт одна из главных красоток нашего спорта.

«Купидон попал в цель»

Уже несколько лет российская спортсменка тренируется и живёт в США и в Россию возвращаться не планирует. Сейчас Дарья Клишина находится в Майами и ждёт ребёнка. О своей беременности Дарья рассказала в соцсетях.

«Когда день влюблённых прошёл удачно, и купидон попал прямо в цель».

Как живёт в Майами легкоатлетка Дарья Клишина Фото: Из личного архива Дарьи Клишиной

Клишина уже намекнула на пол своего ребёнка – у неё будет мальчик. А вот имя будущего отца легкоатлетка пока не раскрывает.

«О, мальчик», — подписала фотографии Дарья.

Дарья Клишина Фото: Из личного архива Дарьи Клишиной

Отдых на Багамах, время с семьёй и тренировки

Спортсменка отдыхает не только на пляже в Майами. Недавно она провела выходные на Багамских островах и поделилась яркими кадрами.

«Всё так быстро становится историей. Важно успеть запечатлеть прекрасные моменты и охладиться в жаркую погоду», – написала Дарья.

Как живёт в Майами легкоатлетка Дарья Клишина Фото: Из личного архива Дарьи Клишиной

Клишина проводит время со своими близкими и семьёй, а также выкладывает фотографии с домашним питомцем – шпицем по кличке Ромео.

Дарья Клишина Фото: Из личного архива Дарьи Клишиной

Дарья считает, что спорт необходим и во время беременности, поэтому поддерживает свою форму и занимается пилатесом. Спортсменка рассказывает, что тренируется и чувствует себя прекрасно.

Как живёт в Майами легкоатлетка Дарья Клишина Фото: Из личного архива Дарьи Клишиной

«Не уверена, что вернусь в Россию»

Судя по всему, возвращаться в Россию Дарья Клишина пока не планирует. По крайней мере, в конце 2021 года она рассказывала, что мыслей о возвращении на родину после завершения спортивной карьеры у неё нет:

«Не уверена, что вернусь в Россию по завершении карьеры. Я провела в США восемь лет своей жизни. Уже обжилась и привыкла здесь ко всему, обзавелась друзьями и знакомыми. Всегда присутствует ощущение, что возвращаюсь домой. Причём первые лет пять его не было, а недавно появилось.

Как живёт в Майами легкоатлетка Дарья Клишина Фото: Из личного архива Дарьи Клишиной

Но я с огромным удовольствием приезжаю в Россию и стараюсь это делать как можно чаще. Не беру в расчёт последние два года, когда всё стало очень сложно. Рада возвращаться к родителям, но к ним я всё равно еду в гости. Во многом, наверное, потому, что сейчас они живут в другой квартире, не в той, в которой я выросла. У них тоже мой дом, но, как бы это сказать… Душевный, наверное. Здесь – дом физический. Это то место, где твоё дело, твоя работа, твои друзья, всё, чем ты оброс», – приводит слова Дарьи RT.

Планирует ли 31-летняя Клишина возвращаться в профессиональный спорт или нет, пока неизвестно — сама спортсменка пока молчит на этот счёт.

Во Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) надеются, что Клишина продолжит карьеру после рождения ребёнка.

«Даша в этом сезоне по понятным причинам не будет выступать. Я очень надеюсь, что у неё потом хватит сил, чтобы восстановиться, ведь Клишина – очень талантливая спортсменка, которая пока не сумела полностью реализовать себя. В истории лёгкой атлетики есть немало примеров, когда спортсменки возвращались после родов и достигали высоких результатов», – приводит слова исполняющей обязанности президента ВФЛА Ирины Приваловой ТАСС.