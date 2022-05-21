Глава МОК заявил, что против России в спорте нет санкций. Какое поразительное лицемерие!

Два месяца назад Томас Бах призвал отстранить всех наших спортсменов от соревнований, а теперь нелепо оправдывается.

«Никто не подвергает санкциям только за то, что человек обладает определённым паспортом», – так сказал глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на заседании 139-й сессии организации в Лозанне. И добавил, что санкции применяются только к тем российским спортсменам, которые поддержали действия руководства страны на Украине.

Он вообще много наговорил. И, по его словам, выходит, что санкций против наших спортсменов нет. А выступать на международных стартах они не могут, потому что тогда представители других стран могут на россиян обидеться и отказаться соревноваться вместе с ними в одном турнире.

Наверное, господин Бах кое-что забыл.

Президент МОК Томас Бах и президент РФ Владимир Путин Фото: Ian Walton/Getty Images

Именно он в конце февраля призвал федерации отстранять от соревнований спортсменов из России, а также отменять все запланированные в нашей стране старты. Почему-то Бах, никогда не отличавшийся резкими высказываниями, с Олимпиады в Пекине внезапно изменил свою линию поведения.

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Историю с положительной допинг-пробой Камилы Валиевой Бах использовал только для того, чтобы начать атаку на команду Этери Тутберидзе. Руководитель МОК разве что деспотом Тутберидзе не назвал, но всячески на это намекал.

А после начала специальной военной операции на Украине Бах сделал заявление, после которого почти все международные федерации сочли своим долгом убрать россиян как можно быстрее и как можно дальше. Просто по факту национальной принадлежности, как раз за «определённый паспорт».

Россияне были отстранены от соревнований практически во всех видах спорта. А те немногие спортсмены, которые ещё могут соревноваться на международной арене, выступают в лучшем случае в качестве нейтральных. В теннисе, например, и этого не всегда достаточно – Уимблдон тому пример.

А теперь Бах, ничуть не смущаясь, говорит, что никакого отстранения по национальному признаку нет, а санкции применяются только к тем спортсменам, которые публично выразили поддержку действиям руководства нашей страны. Да неужели? Пусть расскажет об этом спортсменам.

Футболистам, волейболистам, хоккеистам, пловцам, легкоатлетам, биатлонистам и лыжникам, которых просто выгнали с Кубка мира, и всем остальным. Пусть расскажет об этом российским саночникам, которые выиграли апелляцию в Спортивном арбитражном суде, но так и не получили права выступать – просто на том основании, что они из России.

Долгие годы Томаса Баха считали другом России. Но как только он получил повод, то ударил по России изо всей силы, несмотря на всю свою прежнюю дипломатичность. А теперь пытается как-то нелепо объяснить то, к чему сам и призывал. Это поразительное лицемерие. Другого определения этому нет.