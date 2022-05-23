В США бегун скончался на финише полумарафона. Каков шанс умереть во время забега?

На днях в США очередной трагедией завершился массовый любительский забег. На Бруклинском полумарафоне скончался 30-летний мужчина, а ещё четыре бегуна были доставлены в больницу. Подобные истории в беге на длинные дистанции не редкость. В открытых источниках описаны десятки подобных трагических историй. Да и вспомните хотя бы легенду о появлении дистанции марафона – древнегреческий воин Фидиппид, по преданию, упал замертво, после того как пробежал 42 с небольшим километра.

Так неужели марафоны смертельно опасны? Каков шанс умереть во время забега или сразу после него? И что именно приводит к трагедии?

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Сердечный риск

Пока официальных причин смерти мужчины на Бруклинском полумарафоне нет. Однако многие участники забега признавались, что испытывали недомогание из-за высокой температуры и влажности воздуха (21 градус по Цельсию и 83%). Несмотря на это, по предварительным данным, 30-летний бегун скончался не из-за сложных погодных условий, а вследствие сердечного приступа.

Именно сердечные проблемы зачастую и становятся причиной гибели спортсменов. Так, последние громкие случаи гибели людей на марафонах произошли ещё до пандемии. В мае 2019 года на забегах в Москве, Петербурге и Казани скончались три человека, у всех оказались проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Чаще всего причиной летального исхода, по данным британских учёных, становится коронарная недостаточность. То есть к сердечной мышце (миокарду) не поступает нужное количество кислорода и питательных веществ, а также снижается или полностью прекращается кровоток, идущий к ней. С коронарной недостаточностью также тесно связана и ишемическая болезнь сердца. Из-за этих проблем чаще всего гибнут бегуны старше 40 лет.

Не менее частой причиной смертей бегунов является гипертрофическая кардиомиопатия, то есть утолщение стенки желудочков. От этой болезни в 2004 году скончался футболист «Бенфики» 24-летний Миклош Фехер. Проблемы подобного плана чаще возникают у молодых людей до 30 лет.

Каков шанс умереть во время забега? Фото: Robertus Pudyanto/Getty Images

Кардиолог из Бэйлорского университета Питер Маккалоу называет ещё одну причину смертей спортсменов после марафонов: «Когда кто-то внезапно умирает, занимаясь спортом, особенно если это подросток или молодой человек 20-30 лет, причиной этому чаще всего становится гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия. Это генетическая аномалия белков, используемых клетками сердечной мышцы. Стенка желудочка сильно утолщается, и у сердца возникают проблемы с выбросом крови».

Кроме того, скончаться спортсмен может и от желудочковой тахикардии, когда частота сердечных сокращений превышает 220 ударов в минуту.

Такая большая доля смертей от сердечных заболеваний связана с тем, что сердце из-за адреналина быстро сокращается, однако недостаток крови восполняется тем, что во время бега ноги как бы «качают» кровь в теле. А после остановки человека на финише этакий насос останавливается, и вся нагрузка ложится на сердце, которое в итоге может не выдержать.

Конечно, существуют и другие летальные факторы, которые предугадать невозможно. Так, в мае 2021 года во время ультрамарафона в Китае погиб 21 человек. Тогда причиной стали сложные погодные условия: посреди забега в горах резко опустилась температура и пошёл град.

«Аргумент для тех, кто не хочет заниматься спортом»

Канадский исследователь и врач Дональд Редельмейер изучил итоги 26 североамериканских марафонов, прошедших за 30 лет, в которых приняли участие более трёх миллионов человек. Он выяснил, в какой промежуток наиболее часто умирали бегуны в марафонах. Так, 5% погибших скончались до отметки в 21,1 км, а 50% – совсем близко к финишу, на последних двух километрах. У этого, по словам, Редельмейера, тоже есть свои причины.

«Есть эффект эйфории, когда толпа и фотографы заставляют нас на последних километрах пускаться в финишный рывок. Эти последние 2 км в 10 раз опаснее, чем вся дистанция», – рассказывал канадец.

Любители бега на длинные дистанции могут чувствовать себя спокойно Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

Британские учёные проводили похожие исследования: по их данным, смерть на финише марафона или полумарафона – лишь треть летальных случаев. В основном бегуны умирают на промежутке между 9-м и 41-м километрами.

Впрочем, не стоит думать, что подобные забеги несут в себе реальную смертельную угрозу. По данным тех же британских учёных, в среднем на 80 тысяч марафонцев проходится одна смерть. А согласно исследованию Редельмейера, шанс умереть во время марафона такой же, как и скончаться в любое время в среднем возрасте, то есть один к ста тысячам.

В США бегун скончался на финише полумарафона Фото: Keith Bedford/Getty Images

«Такие случаи попадают в прессу и привлекают всеобщее внимание. Они становятся аргументом для тех, кто не хочет заниматься спортом. Если вы хотите гарантированно остаться в живых в ближайшие пять минут, тогда, конечно, не вставайте с дивана, но если вы хотите прожить как минимум лишних 15 лет, тогда надо заняться спортом», – пояснял Редельмейер.

Чтобы не рисковать здоровьем во время преодоления полумарафона или марафона, врачи советуют проходить медицинские проверки при получении справки перед забегом (а не покупать её в интернете). Также специалисты указывают на необходимость наличия специальной подготовки к таким дистанциям. Например, к полумарафону стоит готовиться минимум полгода.

«Обычно на общегородских забегах, где принимают участие нетренированные люди, риски возрастают, – сетовал врач-терапевт Алексей Белов. – Часто люди ведут «диванный» образ жизни, а потом идут бегать, надеясь, что займут призовые места. Оказывает влияние и синдром толпы: все бегут, и я должен. Но нужно слушать свой организм: не стоит ждать открытия «второго дыхания», когда в кровь выбрасываются гормоны. Если чувствуешь усталость – сходи с дистанции! Сохранишь и жизнь, и здоровье».