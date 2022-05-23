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Величайший финал в истории снукера: как Деннис Тейлор в странных очках обыграл Стива Дэвиса на последнем чёрном — видео

«Это невероятно!» Как человек в нелепых очках выиграл величайший финал в истории снукера
Михаил Чесалин
Тейлор в странных очках обыграл Дэвиса
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В 1985 году в первый и последний раз в истории судьба титула чемпиона мира решалась на последнем чёрном шаре.

История спорта знает немало сражений с такими лихо закрученными сюжетами, что любой голливудский сценарист растерялся бы от удивления.

Одно из таких произошло в далёком уже 1985 году в театре «Крусибл», где проходил финал чемпионата мира по снукеру. В первый и пока в последний раз в истории судьба трофея решалась на последнем чёрном шаре.

А выиграл человек в нелепых очках, будто надетых вверх тормашками.

Человек в нелепых очках

Игрока в снукер из Северной Ирландии Денниса Тейлора перепутать с кем-либо из его соперников в туре было решительно невозможно. Всё дело в его странных очках. И комментаторы, и соперники всегда шутили над этим его аксессуаром: линзы в них были очень большими, а форма – такой необычной, будто Тейлор в спешке нацепил их вверх тормашками.

Но так всё и было задумано. Когда Деннис сидел на кресле в ожидании ударов соперника, то выглядел нелепо, зато когда выходил к столу и вставал в стойку бильярдиста, то получал полный обзор. Плохое зрение никак не мешало.

Деннис Тейлор

Деннис Тейлор

Фото: Getty Images

Деннис начал побеждать на значимых турнирах в конце 70-х, а в начале 80-х достиг своего расцвета. В историю он вошёл в 1985 году, выиграв чемпионат мира. Финал того турнира можно смело называть величайшим в истории.

В решающем матче Тейлор встречался со Стивом Дэвисом – трёхкратным чемпионом мира, первым номером мирового рейтинга, почти непобедимым в те годы игроком. Букмекеры отдавали безоговорочное преимущество именно англичанину. И начало матча получилось для него великолепным – 8:0. Казалось, что у Денниса нет ни единого шанса остановить титана снукера.

Но Дэвис, возможно, расслабился. 8:0 неожиданно превратились в 9:7, а затем и вовсе в 11:11. Выйти вперёд у Тейлора не получилось, но он дважды удержался на грани поражения и, спасшись со счёта 15:17, перевёл финал в последнюю партию. В эпоху современных турниров в «Крусибле» это случилось впервые.

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Кому улыбнётся удача?

То, что увидели зрители в решающей партии, пожалуй, превзошло даже самые смелые ожидания. Завязалась потрясающая борьба, лидерство в которой захватил Дэвис. Когда на столе закончились красные, Стиву осталось лишь собрать жёлтый, зелёный и коричневый. Деннису же нужны были все цветные.

Дэвис забил жёлтый, а затем – после череды отыгрышей – просто невероятный зелёный – шар упал в лузу от трёх бортов. Каждый следующий удар мог решить судьбу титула, но Стив играть коричневый через весь стол не осмелился.

Деннис Тейлор

Деннис Тейлор

Фото: Adrian Murrell/Getty Images

Счёт 62:44 не менялся довольно долго. Обоим игрокам приходилось делать сложные удары, но никому не везло: в лузу коричневый никак отправляться не хотел. Первым поймать удачу за хвост смог Тейлор: дальним ударом он набрал наконец-то четыре очка, и зрители возликовали. Чуть позже Деннис скажет, что это был «лучший из всех ударов в его жизни, сыгранных под давлением».

Синий и розовый были не слишком простыми, но Тейлор уже поймал кураж, поэтому справился и с этими двумя шарами. А потом даже нашёл в себе силы повеселить публику: подошёл к трофею, выставленному перед столом, и помолился ему. Без помощи высших сил в этом финале было не обойтись.

«Всё чёрно-белое»

Если бы Тейлор забил чёрный так, как замыслил, – даблом в среднюю, то это был бы один из величайших ударов в истории чемпионата мира по снукеру. Причём это был не пафос, не мажорство, а единственный реальный шанс закончить матч и турнир. Но когда зрители уже вовсю кричали «Да!» и вскакивали со своих мест, чёрный всё-таки ударился в губку и вылетел.

При счёте 62:59 всё было просто. Кто забивает чёрный шар – тот становится чемпионом мира. Никаких тактических хитростей, просто проверка нервов, техники и удачи. Казалось, у Тейлора после очередного неточного удара соперника появился реальный шанс забить. Но нет. Чёрный снова отскочил от губки и встал на позицию, с которой забивать должен был уже Дэвис. «Это был главный удар его жизни», – разочарованно заключил комментатор Тед Лоу, а сам Тейлор отошёл к креслу, трагично держась рукой за голову.

У Дэвиса была непростая, но рабочая резка. Однако он не выдержал давления: перерезал и оставил Тейлору простой шар. «Это действительно невероятно», – выдавил из себя комментатор. А Тейлору нужно было просто попасть.

Права на видео принадлежат World Snooker Tour. Посмотреть его можно на YouTube-канале организации.

Через несколько секунд весь зал был на ногах, а Деннис практически плясал у стола – ещё бы, в такой тяжелейшей борьбе он обыграл лучшего игрока мира!

«Всё чёрно-белое», – шутил новый чемпион мира в интервью после матча.

Самые большие очки Тейлора

Для Денниса Тейлора это была первая и последняя победа на чемпионате мира. В 1986 году этот человек в странных очках выбыл в первом же круге главного турнира года. В каком-то смысле отомстил ему и Дэвис – обыграл в финале Гран-при со счётом 10:9. Тем не менее в следующие лет пять Тейлор выиграл ряд крупных турниров, а в элите держался вплоть до середины 90-х.

После ухода из высшего дивизиона Тейлор продолжал играть в турнирах для ветеранов: о завершении карьеры он объявил лишь весной 2021 года.

Деннис Тейлор и Стив Дэвис

Деннис Тейлор и Стив Дэвис

Фото: Andrew Matthews/Getty Images

Тем не менее даже в последний год Деннис не ушёл из мира снукера: он продолжает комментировать матчи для британского телеканала BBC.

Кстати, в апреле 2010 года Тейлор и Дэвис в рамках чемпионата мира провели шоу-матч – повторение финала-1985. Противостояние получилось сугубо товарищеским и было организовано на потеху зрителям. Стива заставили натянуть парик с кудрями, куда более пышными, чем были у него 25 лет назад. Ну а Деннису, разумеется, вручили безмерно огромные смешные очки.

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Заглавное фото: Adrian Murrell/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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