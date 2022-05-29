Ян Непомнящий попробует вновь пробиться на матч с Магнусом Карлсеном. Если сможет это сделать — будет героем.

Карякина отстранили, но россиянин будет! Что нужно знать о шахматном турнире претендентов

Буквально через две недели в Мадриде (Испания) пройдёт главный шахматный турнир 2022 года. Восемь сильнейших гроссмейстеров определят кандидата на чемпионский матч с действующим обладателем короны Магнусом Карлсеном. Несмотря на все санкции, бороться за первое место будет и россиянин Ян Непомнящий. Хотя, конечно, ему будет очень тяжело выиграть.

«Чемпионат» рассказывает всё, что надо знать о главном событии лета.

Состав участников турнира претендентов — 2022

Участниками турнира претендентов стали восемь гроссмейстеров, среди которых есть один россиянин. Ян Непомнящий в прошлом году яростно сражался с Магнусом Карлсеном в Дубае, но после поражения в самой длинной в истории чемпионских матчей партии сник и больше не сопротивлялся. Тем не менее он попал в Мадрид напрямую, как участник чемпионского матча.

Шестеро других прошли тернистый путь, чтобы получить право сыграть в турнире претендентов. Это Ян-Кшиштоф Дуда (Польша), Рихард Раппорт (пока Венгрия, но скоро будет Румыния), Фабиано Каруана, Хикару Накамура (оба – США), Дин Лижэнь (Китай) и Алиреза Фируджа (Франция).

Восьмой участник – Теймур Раджабов, получивший уайлд-кард от ФИДЕ. Гроссмейстер из Азербайджана должен был сыграть в предыдущем турнире претендентов в Екатеринбурге, но отказался ехать в Россию из-за пандемии.

Скандал с Сергеем Карякиным. Почему он не сыграет?

Вообще, участником кандидатского отбора должен был стать россиянин Сергей Карякин, который в честной борьбе через Кубок мира завоевал это право. Но ФИДЕ наказала российского гроссмейстера за политические высказывания.

Карякин был дисквалифицирован на шесть месяцев, и как раз в этот период пройдёт турнир претендентов. Сергей подавал апелляцию, но решение ФИДЕ осталось неизменным. Именно его место занял Дин Лижэнь. Китаец – классный и очень сильный шахматист, который занимает второе место в мировом рейтинге. Но необходимое количество партий он сыграл в сомнительных турнирах на родине, где соперники не слишком сопротивлялись.

Сергей Карякин Фото: fide.com

Где и в каком формате пройдёт турнир претендентов?

Гроссмейстеры будут биться за путёвку на матч с Карлсеном в историческом дворце Сантонья в центре Мадрида. Стоит отметить, что испанская столица была единственным кандидатом на проведение турнира.

Шахматисты сыграют каждый с каждым в два круга, то есть по 14 партий.

Формат времени – классический: 100 минут на первые 40 ходов, затем 50 минут ещё на 20 ходов, 15 минут на оставшуюся часть игры, плюс по 30 секунд добавится шахматистам за каждый ход, начиная с 61-го.

Когда пройдёт шахматный турнир претендентов — 2022?

Первый тур – 17 июня, возможный тай-брейк – 5 июля.

Шахматисты будут играть в формате «три через один» – три подряд игровых дня, затем выходной, потом опять три игровых и так далее.

Полное расписание турнира претендентов появится на «Чемпионате» в ближайшее время. Впрочем, список соперников для Яна Непомнящего в хронологическом порядке можно привести уже сейчас. Первый круг: Лижэнь, Каруана, Раджабов, Фируджа, Накамура, Дуда, Раппорт. Во втором круге всё в том же порядке, только Раппорт в 13-м туре, а Дуда – в 14-м.

Сколько денег получит победитель турнира претендентов?

Общий призовой турнира составит € 500 тыс., из которых победитель получит € 48 тыс. Но в кандидатской битве важно только первое место. Именно оно даёт право сыграть чемпионский матч. Кстати, в том случае, если Магнус Карлсен откажется защищать титул (а он говорил, что может и отказаться, если турнир претендентов выиграет не Фируджа), то корону разыграют гроссмейстеры, занявшие в Мадриде первое и второе места.

Под каким флагом сыграет Ян Непомнящий?

Ян будет играть под флагом ФИДЕ как нейтральный шахматист. Никакого упоминания о России в Мадриде не будет. Впрочем, Непомнящему не привыкать: матч за титул он тоже играл без российского триколора.

Ян Непомнящий Фото: fide.com

Есть ли у Яна Непомнящего шансы на победу?

Есть, но Непомнящий совсем не фаворит.

Он имеет положительный баланс классических партий только с тремя соперниками – Каруаной, Дудой и Фируджей, в партиях с Дином Лижэнем у россиянина равенство, а вот Накамура, Раджабов и Раппорт обыгрывали Яна чаще, чем он их. Если совсем точно, то Раппорта и Раджабова в классических партиях Непомнящий не обыгрывал никогда.

Впрочем, два года назад Ян тоже не был фаворитом, однако сумел занять первое место досрочно. Так что россиянин будет бороться и в этот раз!