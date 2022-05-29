Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Статьи

Турнир претендентов по шахматам — 2022: состав участников, когда пройдёт, шансы Непомнящего, наказание Карякина

Карякина отстранили, но россиянин будет! Что нужно знать о шахматном турнире претендентов
Александр Федяков
Турнир претендентов по шахматам – 2022
Комментарии
Ян Непомнящий попробует вновь пробиться на матч с Магнусом Карлсеном. Если сможет это сделать — будет героем.

Буквально через две недели в Мадриде (Испания) пройдёт главный шахматный турнир 2022 года. Восемь сильнейших гроссмейстеров определят кандидата на чемпионский матч с действующим обладателем короны Магнусом Карлсеном. Несмотря на все санкции, бороться за первое место будет и россиянин Ян Непомнящий. Хотя, конечно, ему будет очень тяжело выиграть.

«Чемпионат» рассказывает всё, что надо знать о главном событии лета.

Состав участников турнира претендентов — 2022

Участниками турнира претендентов стали восемь гроссмейстеров, среди которых есть один россиянин. Ян Непомнящий в прошлом году яростно сражался с Магнусом Карлсеном в Дубае, но после поражения в самой длинной в истории чемпионских матчей партии сник и больше не сопротивлялся. Тем не менее он попал в Мадрид напрямую, как участник чемпионского матча.

Кто самый опасный соперник для Магнуса Карлсена? Уже скоро стартует турнир претендентов Кто самый опасный соперник для Магнуса Карлсена? Уже скоро стартует турнир претендентов
Место Карякина займёт китайский «читер». Дин Лижэнь поднял рейтинг в подставных партиях! Место Карякина займёт китайский «читер». Дин Лижэнь поднял рейтинг в подставных партиях!

Шестеро других прошли тернистый путь, чтобы получить право сыграть в турнире претендентов. Это Ян-Кшиштоф Дуда (Польша), Рихард Раппорт (пока Венгрия, но скоро будет Румыния), Фабиано Каруана, Хикару Накамура (оба – США), Дин Лижэнь (Китай) и Алиреза Фируджа (Франция).

Восьмой участник – Теймур Раджабов, получивший уайлд-кард от ФИДЕ. Гроссмейстер из Азербайджана должен был сыграть в предыдущем турнире претендентов в Екатеринбурге, но отказался ехать в Россию из-за пандемии.

Скандал с Сергеем Карякиным. Почему он не сыграет?

Вообще, участником кандидатского отбора должен был стать россиянин Сергей Карякин, который в честной борьбе через Кубок мира завоевал это право. Но ФИДЕ наказала российского гроссмейстера за политические высказывания.

Карякин был дисквалифицирован на шесть месяцев, и как раз в этот период пройдёт турнир претендентов. Сергей подавал апелляцию, но решение ФИДЕ осталось неизменным. Именно его место занял Дин Лижэнь. Китаец – классный и очень сильный шахматист, который занимает второе место в мировом рейтинге. Но необходимое количество партий он сыграл в сомнительных турнирах на родине, где соперники не слишком сопротивлялись.

Сергей Карякин

Сергей Карякин

Фото: fide.com

Где и в каком формате пройдёт турнир претендентов?

Гроссмейстеры будут биться за путёвку на матч с Карлсеном в историческом дворце Сантонья в центре Мадрида. Стоит отметить, что испанская столица была единственным кандидатом на проведение турнира.

Шахматисты сыграют каждый с каждым в два круга, то есть по 14 партий.

Формат времени – классический: 100 минут на первые 40 ходов, затем 50 минут ещё на 20 ходов, 15 минут на оставшуюся часть игры, плюс по 30 секунд добавится шахматистам за каждый ход, начиная с 61-го.

Когда пройдёт шахматный турнир претендентов — 2022?

Первый тур – 17 июня, возможный тай-брейк – 5 июля.

Шахматисты будут играть в формате «три через один» – три подряд игровых дня, затем выходной, потом опять три игровых и так далее.

Полное расписание турнира претендентов появится на «Чемпионате» в ближайшее время. Впрочем, список соперников для Яна Непомнящего в хронологическом порядке можно привести уже сейчас. Первый круг: Лижэнь, Каруана, Раджабов, Фируджа, Накамура, Дуда, Раппорт. Во втором круге всё в том же порядке, только Раппорт в 13-м туре, а Дуда – в 14-м.

Сколько денег получит победитель турнира претендентов?

Общий призовой турнира составит € 500 тыс., из которых победитель получит € 48 тыс. Но в кандидатской битве важно только первое место. Именно оно даёт право сыграть чемпионский матч. Кстати, в том случае, если Магнус Карлсен откажется защищать титул (а он говорил, что может и отказаться, если турнир претендентов выиграет не Фируджа), то корону разыграют гроссмейстеры, занявшие в Мадриде первое и второе места.

«Я жалею, что не закончил всё сразу». Магнус Карлсен откажется от чемпионского титула? «Я жалею, что не закончил всё сразу». Магнус Карлсен откажется от чемпионского титула?
Самый богатый шахматист мира рвётся к битве с Карлсеном. Чем же так крут Хикару Накамура? Самый богатый шахматист мира рвётся к битве с Карлсеном. Чем же так крут Хикару Накамура?

Под каким флагом сыграет Ян Непомнящий?

Ян будет играть под флагом ФИДЕ как нейтральный шахматист. Никакого упоминания о России в Мадриде не будет. Впрочем, Непомнящему не привыкать: матч за титул он тоже играл без российского триколора.

Ян Непомнящий

Ян Непомнящий

Фото: fide.com

Есть ли у Яна Непомнящего шансы на победу?

Есть, но Непомнящий совсем не фаворит.

Он имеет положительный баланс классических партий только с тремя соперниками – Каруаной, Дудой и Фируджей, в партиях с Дином Лижэнем у россиянина равенство, а вот Накамура, Раджабов и Раппорт обыгрывали Яна чаще, чем он их. Если совсем точно, то Раппорта и Раджабова в классических партиях Непомнящий не обыгрывал никогда.

Впрочем, два года назад Ян тоже не был фаворитом, однако сумел занять первое место досрочно. Так что россиянин будет бороться и в этот раз!

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022