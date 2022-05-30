«Поступил не как мужик». Тренера «Локомотива» максимально жёстко наказали за одно слово

Дисквалификация на два года за расистское оскорбление. Вот это да!

Кажется, такой истории в российском спорте ещё не было.

Тренер волейбольного «Локомотива» Андрей Воронков получил от Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) двухлетнюю дисквалификацию за одно оскорбительное слово в адрес темнокожей соперницы.

Напомним, по ходу финального матча «Локомотив» – «Уралочка» Воронков во время одного из тайм-аутов спросил у подопечной Валерии Зайцевой: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» Причём за минуту до этого Зайцеву заставила ошибиться Айлама Монтальво. Всем, кто смотрел игру, было понятно, на кого намекает тренер «Локомотива». Выглядело это отвратительно.

Впрочем, пожалуй, не совсем верно говорить, что Воронков получил максимально возможную дисквалификацию только за вылетевшее из его уст оскорбление. Пожалуй, в большей степени его подвело последовавшее за этим молчание. У него было достаточно времени, чтобы извиниться перед соперницей и сразу после матча, и в ожидании заседания дисциплинарной комиссии ВФВ, и даже после него. Ведь предварительный вердикт оставлял достаточно пространства для манёвра и смягчения наказания.

Но ни Воронков, ни «Локомотив» перед Айламой и «Уралочкой» толком не извинились. На сайте клуба появилось какое-то странное заявление, которое с натяжкой могло сойти за извинения. Есть и слова тренера, который вроде бы сказал, что никого не хотел обидеть. Но звучали они фальшиво.

Айлама Монтальво Фото: vc-lokomotiv.com

Как утверждает глава ВФВ Станислав Шевченко, ни «Локомотив», ни лично Воронков с ним на связь не выходили. Видимо, ждали помилования, но на каком основании? Без раскаяния не было и смягчения наказания.

И теперь Андрей Воронков не сможет работать в турнирах под эгидой ВФВ на протяжении двух лет. И ради чего всё это? Неужели опытный специалист до такой степени считает себя правым, что готов пойти на строгое наказание?

Кажется вроде бы, что два года за одно вылетевшее оскорбительное слово – наказание чрезмерное. В спорте, в пылу борьбы бывает всякое: и неспортивное поведение, и нецензурная лексика. Но, как правило, когда борьба заканчивается, стороны конфликта идут на мировую. Наверное, и здесь могло быть так же. Если бы Воронков извинился, то мог бы вообще избежать наказания или отделаться условной дисквалификацией.

Андрей Воронков Фото: vc-lokomotiv.com

Но тренер пошёл на принцип.

Федерация, увидев это, тоже упёрлась. И оказалась сильнее.

Наверное, через два года Воронков сможет найти работу в российском волейболе. Всё-таки специалист он классный – таких в России немного. Однако эта история будет несмываемым пятном на его репутации.

Генеральный директор «Уралочки» Валентина Огиенко довольно резко высказалась о строгом наказании для Андрея Воронкова:

«Он проявил себя не с лучшей стороны и не как мужик. Если Воронков имел смелость обозвать, оскорбить игрока и не имел смелости извиниться, то я не даже не знаю… Мы с уважением относимся к «Локомотиву», который много делает для российского волейбола, у них всегда приятно играть, у них хорошие, активные болельщики, но что касается Воронкова… Он проявил себя не по-мужски. То, чего он хотел, чего добивался, то он и получил»

Не по-мужски. Это, пожалуй, ключевые слова во всей этой истории.