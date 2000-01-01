«Истерическое решение». Российских боссов спорта массово гонят из международных федераций

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Российских чиновников и функционеров массово гонят из мирового спорта
Российских чиновников и функционеров массово гонят из мирового спорта
Елену Вяльбе, Станислава Позднякова, Алишера Усманова и многих других просто вынудили покинуть свои посты.
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В связи с санкциями международные спортивные организации не только не допускают россиян до соревнований, но и отстраняют от руководящих должностей представителей нашей страны.
В связи с санкциями международные спортивные организации не только не допускают россиян до соревнований, но и отстраняют от руководящих должностей представителей нашей страны.
На днях президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова отстранили от должности руководителя Европейской конфедерации фехтования, которую он возглавлял с 2016 года.
На днях президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова отстранили от должности руководителя Европейской конфедерации фехтования, которую он возглавлял с 2016 года.
«Вы же понимаете, что это бессмысленно. Не путайте это истерическое решение с историческим», – прокомментировал ситуацию четырёхкратный олимпийский чемпион по фехтованию.
«Вы же понимаете, что это бессмысленно. Не путайте это истерическое решение с историческим», – прокомментировал ситуацию четырёхкратный олимпийский чемпион по фехтованию.
Свою деятельность в качестве президента Международной федерации фехтования приостановил и известный бизнесмен Алишер Усманов. Он возглавлял FIE с 2008 года.
Свою деятельность в качестве президента Международной федерации фехтования приостановил и известный бизнесмен Алишер Усманов. Он возглавлял FIE с 2008 года.
Главу Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе не переизбрали в совет FIS. А ведь именно она в 2021 году стала первой женщиной, избранной в совет организации по итогам голосования делегатов.
Главу Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе не переизбрали в совет FIS. А ведь именно она в 2021 году стала первой женщиной, избранной в совет организации по итогам голосования делегатов.
Международная федерация тяжёлой атлетики отстранила от выборов на пост президента организации Максима Агапитова, который ранее занимал должность в исполкоме федерации.
Международная федерация тяжёлой атлетики отстранила от выборов на пост президента организации Максима Агапитова, который ранее занимал должность в исполкоме федерации.
Временно сложил полномочия президента Европейского союза настольного тенниса Игорь Левитин. Россиянин был избран на этот пост в 2020 году.
Временно сложил полномочия президента Европейского союза настольного тенниса Игорь Левитин. Россиянин был избран на этот пост в 2020 году.
Пост президента Европейского союза дзюдо покинул Сергей Соловейчук. Он возглавлял организацию с 2007 года.
Пост президента Европейского союза дзюдо покинул Сергей Соловейчук. Он возглавлял организацию с 2007 года.
А международная федерация дзюдо лишила президента России Владимира Путина звания почётного президента и посла организации. Также IJF отстранила от должности в исполкоме Аркадия Ротенберга.
А международная федерация дзюдо лишила президента России Владимира Путина звания почётного президента и посла организации. Также IJF отстранила от должности в исполкоме Аркадия Ротенберга.
Международная федерация парусного спорта временно исключила из совета единственного российского представителя Татьяну Ермакову. Для этого даже изменили две статьи устава организации.
Международная федерация парусного спорта временно исключила из совета единственного российского представителя Татьяну Ермакову. Для этого даже изменили две статьи устава организации.
«Истерическое решение». Российских боссов спорта массово гонят из международных федераций
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