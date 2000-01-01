Российских чиновников и функционеров массово гонят из мирового спорта
Елену Вяльбе, Станислава Позднякова, Алишера Усманова и многих других просто вынудили покинуть свои посты.
В связи с санкциями международные спортивные организации не только не допускают россиян до соревнований, но и отстраняют от руководящих должностей представителей нашей страны.
На днях президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова отстранили от должности руководителя Европейской конфедерации фехтования, которую он возглавлял с 2016 года.
«Вы же понимаете, что это бессмысленно. Не путайте это истерическое решение с историческим», – прокомментировал ситуацию четырёхкратный олимпийский чемпион по фехтованию.
Свою деятельность в качестве президента Международной федерации фехтования приостановил и известный бизнесмен Алишер Усманов. Он возглавлял FIE с 2008 года.
Главу Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе не переизбрали в совет FIS. А ведь именно она в 2021 году стала первой женщиной, избранной в совет организации по итогам голосования делегатов.
Международная федерация тяжёлой атлетики отстранила от выборов на пост президента организации Максима Агапитова, который ранее занимал должность в исполкоме федерации.
Временно сложил полномочия президента Европейского союза настольного тенниса Игорь Левитин. Россиянин был избран на этот пост в 2020 году.
Пост президента Европейского союза дзюдо покинул Сергей Соловейчук. Он возглавлял организацию с 2007 года.
А международная федерация дзюдо лишила президента России Владимира Путина звания почётного президента и посла организации. Также IJF отстранила от должности в исполкоме Аркадия Ротенберга.
Международная федерация парусного спорта временно исключила из совета единственного российского представителя Татьяну Ермакову. Для этого даже изменили две статьи устава организации.
«Истерическое решение». Российских боссов спорта массово гонят из международных федераций
Читайте также
Российские спортсмены, сменившие гражданство
Какой была политическая карьера Гарри Каспарова
Самый странный болельщик: он макает хот-дог в пиво
Героиня большого волейбольного скандала — кто она?
Случаи расизма в российском спорте
Как живет Заварзина после развода с Уайлдом
Как президент награждал призёров Олимпиады
5 картин о спорте, которые запутают ваш мозг
Тренировать дома волейбольную технику — плохо
Самый эффектный страйк в боулинге
Юрий Гагарин как болельщик и спортсмен
Звёзды мирового волейбола, оставшиеся в России
Куда пропала Юлия Ефимова после Олимпиады в Токио?
Александра Солдатова: фото в детстве и сейчас
Семейная драма Тайгера Вудса
Чем сейчас занят легендарный Усэйн Болт