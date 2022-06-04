«За сборную России очень обидно». Олимпийский чемпион Лондона — о волейболе и не только

Дмитрий Ильиных – один из героев олимпийского финала в Лондоне, подарившего счастье миллионам россиян. Команда Владимира Алекно вырвала финал у бразильцев, отыгравшись с 0:2 по партиям. А много лет спустя волейболист совершил красивый личный камбэк: в 2012-м он был игроком «Белогорья», а 10 лет спустя работает там спортивным директором.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Ильиных рассказал о возможном запрете на легионеров, будущем национальной сборной без международных стартов и последствиях расистского скандала с Андреем Воронковым.

«Если бы играл с Медведевым — запомнил бы»

— Дмитрий, а давайте начнём не с волейбола. Не секрет, что вы очень любите теннис. Пока волейбол на паузе, наслаждаетесь ли битвами на кортах? В Париже завершается «Ролан Гаррос», да и мэйджоры вы смотрели.

— В последнее время, если честно, не удаётся посмотреть, поэтому информацию больше из новостей получаю или соцсетей. К большому сожалению.

— За условным финалом Джокович — Медведев понаблюдали бы, если бы они добрались до решающего матча?

— Да, конечно. Но в последнее время у меня появляется желание взять ракетку и попробовать играть. А до этого даже такого интереса не было. За это время — лет 20 прошло, как бросил теннис — один раз ракетку в руки взял. На этом всё.

— За игрой кого из россиян следили?

— Если только за Евгением Кафельниковым. Пару матчей Даниила Медведева глянул бы или Елены Весниной — лет пять мы с ней вообще на одних кортах играли. Это уроженцы моего города – Сочи. Евгений был тем человеком, из-за которого я пошёл в большой теннис: меня туда направили, а я не особо сопротивлялся. Поэтому товарищеские отношения остались.

– А в детстве с кем-то из будущих звёзд играли?

– Честно, не помню. Это же так давно было. Если бы это был Даниил Медведев — одно дело, запомнил бы. Я играл по своему возрасту по России, дальше никуда не выходил. Первый выезд был в город Ступино, в Подмосковье. Потом был Саратов. Скорее, в Сочи все турниры проводились или в прибрежных городах — там и погодные условия располагают к этому.

— В каком стиле вы играли? Подражали Кафельникову?

— Наверное, Питу Сампрасу на тот момент и Андре Агасси. Опять же Жене Кафельникову. Куда-то к ним стремился.

Евгений Кафельников Фото: Christof Koepsel/Getty Images

— Вы всё детство и юность с ракеткой. Что общего между теннисом и волейболом?

— Мне теннис дал технику, моторику движений, координацию. Если сравнивать подачу, то в волейболе и теннисе она чем-то похожа.

— В Париже сейчас не только теннис, город неделю назад принимал финал Лиги чемпионов. Смотрели?

— Частично смотрел, да, потом хайлайты пересматривал. С друзьями поспорил и поставил на «Реал», потому что как команда шла к успеху — это что-то фантастическое. Столько неровностей, путь был очень тернистым. И в финале очень хотелось, чтобы они победили.

— За волейбольную карьеру с вами что-то подобное случалось?

— Наверное, это Олимпийские игры в 2012-м в Лондоне и чемпионат России с «Белогорьем» — тоже максимально трудный путь преодолели, были шероховатости. Что ценнее? Обычно судят по игре — Олимпиада как-никак. А по факту мы же всё лето готовились — три-четыре месяца. С сезоном можно сравнить. Всё трудно. Лично же мне многое дал юниорский чемпионат мира, сезоны в «Белогорье». Это и эмоции, и путь к Олимпийским играм. Это ведь очень показательно, как человек может преодолевать трудности, болячки, многим жертвовать ради какой-то цели.

— Удивились неудачной организации матча в Париже? Или отчасти это было ожидаемо — всё-таки они принимали незапланированный турнир.

— На всё есть какие-то субъективные и объективные причины. Оставим это на их совести. Такого не должно быть, но случается. Человеческий фактор.

— Насколько лишний час перед финалом сжигает спортсмена — старт матча перенесли на 30 минут из-за беспорядков перед стадионом.

— Да, это сказывается – 100%. Твой игровой день расписан: ты знаешь, во сколько обед, во сколько ложишься спать и во сколько проснёшься. График расписан поминутно и вырабатывается годами. Например, когда приезжаешь в раздевалку заранее — это ни к чему. Бывает, когда у одной пары получается затяжная игра, всё задерживается. А ты готов сам выходить играть. Это только мешает, причём серьёзным образом.

— Читала мнения, что в России такого бы просто не допустили. И, в принципе, футбольный Кубок России это доказал. В чём секрет?

— Тут человеческий фактор, от которого никто не застрахован. В Америке, например, маркетинг лучше развит, а у нас — хуже. Никто же не приводит в пример это. Наверное, где-то лучше обучают, где-то больше понимания. Опять же в Америке это больше завязано на коммерции.

«Спартак» — победитель Кубка России Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

— Почему волейбол пока не получается превратить в коммерчески привлекательный продукт в России?

— Этим занимаются федерация и соответствующие органы. Вопрос немного не ко мне. Думаю, клубам надо чуть-чуть больше давать самостоятельности, чтобы они внутри больше развивали. Есть над чем работать.

— В Польше и Словении скоро пройдёт ЧМ по волейболу, перенесённый из России из-за санкций. Кто фаворит?

— Польша, Италия — молодёжь у них выросла. Тех же сербов никогда не стоит исключать. Действующие олимпийские чемпионы — Франция — или словенцы, кто играл на двух последних ЧЕ в финале. Также Америка, Бразилия. Очень будет не хватать там России. За нашу команду обидно и жалко.

— Кто-то из представителей этих стран сожалеет о том, что России не будет? Сочувствует российским волейболистам?

— Слова поддержки лично высказывали. А говорить о том, что этого нет в прессе — не совсем корректно. Все всё понимают, поэтому стараются особенно публично не высказываться и принимать ситуацию как она есть. Это касается и зарубежных, и российских коллег.

«Запрета приезжать в Россию нет»

— Чем в «Белогорье» занимается спортивный директор? Трансферами?

— Да, а ещё я везде с командой присутствую. Стараюсь наладить коммуникацию между тренером и игроками, как я это вижу. Что мы обсуждаем с руководством — в таком направлении и двигаться. За трансферы и общение с новыми игроками также отвечаю.

— С чем связана такая активная циркуляция игроков после в целом удачного сезона? Ковалёв, Петрич, Самойленко — около семи волейболистов ушли!

— В целом сезон неплохо провели. Но эту команду набирало прошлое руководство. У нас чуть-чуть видение другое. Костяк постарались сохранить. Кто-то из игроков сам не захотел оставаться. С этим связаны изменения. В дальнейшем только точечные корректировки.

Неманья Петрич из «Белогорья» Фото: РИА Новости

— Новое направление движения команды?

— Только первые места! При подписании мы максимально рассматриваем и оцениваем игрока: не только его профессиональные качества, но и как он себя ведёт на площадке и вне, как коммуницирует с другими людьми. К тому же собираешь информацию от тренеров: как он в работе с командой. Много граней игрока рассматривается. Трудоспособность и трудолюбие у меня было не отнять, и это хочется видеть в новых игроках.

— Есть типаж игроков, которых вы принципиально не хотите брать?

— Типажа нет. К каждому подходим индивидуально. Если кому-то не нравится, то не факт, что и нам не подойдёт и в нашей команде не раскроется по-другому. Мы сначала проверяем всю информацию и тогда делаем уже окончательный выбор.

— Как сейчас с легионерами дела?

— Остаётся Мохаммед Аль-Хачдади как легионер. Место второго у нас вакантно, пока решили в сезон вступать с одним. Это жизнь, в жизни всё может поменяться в ту или иную сторону.

— В «Динамо» и «Зените» легионеры остались.

— Некоторые ушли. Всё зависит от стран, с каким паспортом они к нам приезжают, и от политики федерации, за которую они выступают. Запрета, что приезжать в Россию нельзя — нет. Все Федерации оставляют это на свой откуп и откуп игрока. Надеюсь, в следующем сезоне не будет запрета со стороны FIVB на приезд иностранцев к нам. Подозреваю, если бы он был, все бы уже знали.

— Трансферное же окно закрывается скоро?

— Да, если они введут бан чуть позже, то хорошим игрокам опять же куда-то надо трудоустраиваться. Кто этим будет заниматься? Все команды уже укомплектованы. Это будет некорректно и несправедливо по отношению к этим игрокам.

— Не избежать судебных исков, если такие препятствия будут?

— Надо будет разбираться по факту. Надеюсь, бана на легионеров не будет.

— Сергей Гранкин вернулся в Россию после трёх лет в Германии. У этого трансфера тоже известная причина?

— Я рад, что приедет в Россию. От этого наш чемпионат только выиграет. Нюансов не знаю. Но раз Сергей выбрал такой путь, значит, на то были причины.

— Думаете, он ещё может усилить игру «Факела» в Суперлиге?

— Конечно, это показали матчи, когда питерский «Зенит» принимал дважды столичный «Берлин». И команда, ведомая игрой Гранкина на связке, одержала победу. Сомнений не должно быть.

— Кто из связующих может составить ему конкуренцию в новом сезоне?

— Константин Абаев из новосибирского «Локомотива», Павел Панков из «Динамо», Роман Порошин из казанского «Зенита». Хотя в этом сезоне не так было много игровой практики. Тот же Мика Кристенсон.

— Почему Панков до сих пор «на обочине» сборной? Капитан команды, многократный MVP «Финала шести».

— Не знаю. Думаю, не только у вас возникали такие вопросы. Это было связано с главным тренером. У него такое было видение. Вся страна или определённые люди не могут выбирать, кто будет пасовать в этом году, кто — в следующем. Есть тренер, который ответственен за результат. Как станем тренерами, тогда и будем рассуждать.

— Формат концовки сезона в мужской Суперлиге сильно критиковали. Изменится ли он в следующем сезоне?

— «Финал шести» уже не рассматривается. Будет полноценный плей-офф, где под вопросом количество команд на этой стадии. Обычно, это восемь команд. Думают также, сколько матчей будут играть на разных стадиях плей-офф, например, в первом раунде или в полуфинале. Финал, понятно, до трёх побед. А всё остальное под вопросом.

— Чемпионат планируют расширить до 16 команд?

— Одна команда будет из Беларуси. Решают только, какая именно. Из Суперлиги никто не вылетел, «Оренбург» остался. Значит, заходит ещё одна из «Лиги А» — «Нова» из Новокуйбышевска.

Павел Панков Фото: РИА Новости

«Нужна ли сборная России? Вопрос дискуссионный»

— Кто станет главным тренером мужской сборной: Константин Брянский, Алексей Вербов, Александр Климкин, Пламен Константинов?

— Кандидат №1 для меня — Алексей Игоревич. Хотя и Брянский, и Константинов ничуть не уступают. У них разная работа по направленности: у каждого свой акцент на что-то. Это сейчас трио самых сильных специалистов, кто готов занять пост тренера сборной России. Хотя и Климкин своими результатами показывает, что он готов и выдерживает конкуренцию.

— Андрей Воронков неожиданно выбыл из числа претендентов.

— Да, он ни в «Локомотиве» не сможет быть тренером, ни в сборной России.

— Вы были шокированы ситуацией?

— Думаю, Андрей Геннадьевич в порыве игры был вовлечён в процесс, чуть-чуть некорректно подобрал выражение. Но два года дисквалификации – это что-то из области фантастики. Я думал, что найдут какой компромисс.

— Мы увидели два разных типа руководства сборной: Алекно и Саммельвуо. Кто действеннее?

— Формат Алекно более приемлем для меня. Но если чуть европейского подхода добавить — в плане коммуникации — то это не испортит погоды. Но первоначально понадобится дисциплина, какой она была в своё время у Владимира Романовича, та жёсткость. Ведь деликатность не всегда русскому менталитету подходит, иногда стоит прикрикнуть, тон повысить. Но всё должно быть в меру.

— Вербов может быть «злым»?

— У Алексея Игоревича чуть другая направленность. Он может создать атмосферу в команде, когда каждый будет выполнять беспрекословно то, что тренер хочет. И аккумулировать это всё в команду, которая друг за друга, как брат за брата — на одной волне.

Алексей Вербов Фото: РИА Новости

— Как будет строиться работа сборной в условиях санкций?

— Чёткого решения до конца ещё нет. В принципе, планируется какие-то товарищеские игры сыграть. Но опять же федерация чуть позже расскажет, как это будет выглядеть официально.

— Вообще, нужна сейчас сборная? И если да, то кому?

— Вопрос интересный. Наверное, на сборы можно собраться. Но, с другой стороны, зачем эти сборы, когда игроки могут полноценно отдохнуть и подготовиться к новому сезону или проявить себя на той же Спартакиаде. Наверное, тут дискуссионный вопрос. Поэтому давайте всё оставим на откуп федерации — как она решит, так всё и будет.