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Украинские гимнастки показали флаги своей страны на этапе Кубка мира в Италии — могут ли их за это наказать?

Гимнастки показали флаг Украины на Кубке мира. Неужели за это никого не накажут?
Ангелина Николаева
Украинские гимнастки показали флаги своей страны
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Международная федерация не считает это политической пропагандой.

В первые дни лета 2022 года в итальянском Пезаро проходит этап Кубка мира по художественной гимнастике. Россиянки из-за санкций там выступать не могут, а вот к украинкам внимание особое. Организаторы соревнований выпустили специальный мерч, организовали жёлто-синюю фотозону, а сами спортсменки из Украины демонстрируют флаги своей страны после выступления.

Накажут ли кого-то за политическую пропаганду? Ой, не смешите.

Что не запрещено, то позволено

Сразу надо оговориться. Ничего из перечисленного выше не нарушает правила Международной федерации гимнастики – придраться не к чему.

Например, после выступления в упражнениях с обручами украинки продемонстрировали флаг своей страны. Во время ожидания оценок в зоне «кисс энд край» спортсменки развернули два больших жёлто-синих флага.

Фото: Кадр трансляции

Обычно на турнирах (и на этом этапе Кубка мира в том числе) в зоне ожидания оценок гимнастки не показывают флаги своих стран, но всё-таки строгих правил, ограничивающих подобные действия, нет.

Можно вспомнить и пример фигуристов: вид спорта, конечно, другой, но у них тоже есть зона «кисс энд край», в которой спортсмены регулярно демонстрируют флаги своих стран, и политическим жестом это не является.

Зона «кисс энд край» у фигуристов

Зона «кисс энд край» у фигуристов

Фото: РИА Новости

«Мир в художественной гимнастике»

На этапе Кубка мира в Пезаро вообще много отсылок к политическим событиям. Например, главным слоганом стали слова «Мир в художественной гимнастике». Организаторы соревнований выпустили специальный мерч – футболки синего цвета с жёлтой надписью «Peace. Rhythmic. Pesaro 2022» и символом мира.

Партнёры мероприятия создали специальный стенд в цветах украинского флага, где каждый желающий может сфотографироваться или записать видеосообщение с «посланием мира» и выложить это в свои соцсети.

На этапе Кубка мира в Пезаро

На этапе Кубка мира в Пезаро

Фото: RG World Cup Pesaro

При этом опять же всё в рамках правил: никаких упоминаний России, военных действий и прямых призывов их остановить на соревнованиях в Пезаро нет. То есть какие-либо политические заявления, которые запрещены Международной федерацией гимнастики (FIG), действительно отсутствуют.

Флаг России — «это другое»

Стоит отметить, что весной 2022 года FIG ужесточила правила, связанные с политической, расовой или религиозной пропагандой на мероприятиях, проводимых под эгидой организации. Из-за этого российский гимнаст Иван Куляк был дисквалифицирован на год за демонстрацию буквы «Z» на форме во время этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе.

Действия Куляка FIG описали как «шокирующее поведение», так как спортсмен продемонстрировал символ, связанный с военной спецоперацией России.

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Повышенное внимание организаторов турнира в Пезаро к Украине и правда кажется странным. Но их главный посыл – «за мир во всём мире», что политической пропагандой не считается. И как бы ни трактовать официальные правила, продемонстрировать символ «Z» – это не то же самое, что показать украинский флаг. Правда, не стоит при этом забывать и то, что российский флаг Куляк на пьедестале показать тоже не мог. Но, как говорится, это другое.

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