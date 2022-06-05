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Российская гимнастка Лала Крамаренко получила неожиданное золото на турнире в Дубае — судьи решились пересмотреть оценки

Неожиданное золото России в художественной гимнастике: судьи решились пересмотреть оценки
Ангелина Николаева
Крамаренко получила неожиданное золото
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На международном турнире в Дубае победу присудили Лале Крамаренко. А вот Аверины до первого места добраться так и не смогли.

Несмотря на санкции, российские гимнастки находят возможности выступать на международных турнирах. В конце мая Лала Крамаренко и сёстры Аверины выступили на соревнованиях в Дубае. Россиянки уступили соперницам из Беларуси, но одну золотую медаль всё-таки забрали. Через несколько дней после завершения турнира судьи пересмотрели оценки в упражнениях с лентой и отдали первое место Крамаренко. Интересно, что Лала выиграла, выступая при этом под российским флагом. По нашим временам это редкость!

А как же санкции?

Россиянки на данный момент лишены права выступать в соревнованиях, проходящих под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG), однако турнир UAE International Gymnastika Cup был проведён Федерацией гимнастики ОАЭ. Поэтому представительницы России и Беларуси смогли принять участие в этих соревнованиях. Более того, выступали девушки под флагами своих стран, без набившего оскомину нейтрального статуса. Соперницами россиянок стали девушки из США, Венгрии, Ливана, Казахстана, а также Беларуси.

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«Был пересмотр баллов»

Интересный инцидент произошёл в упражнениях с лентой, где первое место с оценкой 32,53 балла заняла белорусская спортсменка, призёр Олимпиады-2020 Алина Горносько. Второй результат показала россиянка Лала Крамаренко (32,47), а третьей стала Арина Аверина (31,90).

Однако через несколько дней после завершения турнира стало известно, что судьи приняли необычное решение: пересмотрели результаты и снизили оценку белорусской спортсменке из-за её ошибки – во время выступления Горносько вышла за ковёр. После пересмотра оценка победительницы была снижена на 0,3 балла, что позволило подняться на первое место Лале Крамаренко.

Лала Крамаренко

Лала Крамаренко

Фото: РИА Новости

«Был пересмотр баллов. Горносько выходила за площадку, Крамаренко отдали первое место», – рассказала «Матч ТВ» президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

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«От Беларуси было три судьи, а от России — одна»

Эта победа Крамаренко в упражнениях с лентой стала единственной для россиянок на этом турнире. Во всех остальных личных видах лидировали белорусские спортсменки. Алина Горносько стала лучшей в многоборье, упражнениях с мячом и булавами, а также заняла второе место в упражнениях с обручем, где победу завоевала её соотечественница Анастасия Салос.

Алина Горносько

Алина Горносько

Фото: РИА Новости

Что касается россиянок, то Дина Аверина показала третий результат в многоборье и упражнениях с булавами и стала второй в упражнениях с мячом. У Арины Авериной две бронзы – с обручем и лентой.

Несмотря на превосходство белорусок в результатах, Ирина Винер-Усманова отметила, что довольна выступлением российских гимнасток.

«В Дубае выступали наши друзья из Беларуси, они там находятся на сборе и приехали очень большой командой. От Беларуси там было три судьи, а от России – только одна, но это не имеет никакого значения, наши спортсменки выступили очень хорошо. Мы приехали туда с двумя программами – той, что соответствует требованиям FIG, и своей новой. Перешли на программу FIG, но, наверно, должны были выступать со своей, возможно, вне конкурса.

К счастью или к сожалению, до этого у нас без конца были показательные выступления и другие соревнования. Те же Дина и Арина вместе с Лалой Крамаренко выступали на шоу Алексея Немова, Светланы Хоркиной, нам нужно пропагандировать гимнастику», – приводит слова Винер-Усмановой ТАСС.

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