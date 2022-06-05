Неожиданное золото России в художественной гимнастике: судьи решились пересмотреть оценки

Несмотря на санкции, российские гимнастки находят возможности выступать на международных турнирах. В конце мая Лала Крамаренко и сёстры Аверины выступили на соревнованиях в Дубае. Россиянки уступили соперницам из Беларуси, но одну золотую медаль всё-таки забрали. Через несколько дней после завершения турнира судьи пересмотрели оценки в упражнениях с лентой и отдали первое место Крамаренко. Интересно, что Лала выиграла, выступая при этом под российским флагом. По нашим временам это редкость!
А как же санкции?
Россиянки на данный момент лишены права выступать в соревнованиях, проходящих под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG), однако турнир UAE International Gymnastika Cup был проведён Федерацией гимнастики ОАЭ. Поэтому представительницы России и Беларуси смогли принять участие в этих соревнованиях. Более того, выступали девушки под флагами своих стран, без набившего оскомину нейтрального статуса. Соперницами россиянок стали девушки из США, Венгрии, Ливана, Казахстана, а также Беларуси.
«Был пересмотр баллов»
Интересный инцидент произошёл в упражнениях с лентой, где первое место с оценкой 32,53 балла заняла белорусская спортсменка, призёр Олимпиады-2020 Алина Горносько. Второй результат показала россиянка Лала Крамаренко (32,47), а третьей стала Арина Аверина (31,90).
Однако через несколько дней после завершения турнира стало известно, что судьи приняли необычное решение: пересмотрели результаты и снизили оценку белорусской спортсменке из-за её ошибки – во время выступления Горносько вышла за ковёр. После пересмотра оценка победительницы была снижена на 0,3 балла, что позволило подняться на первое место Лале Крамаренко.
Лала Крамаренко
Фото: РИА Новости
«Был пересмотр баллов. Горносько выходила за площадку, Крамаренко отдали первое место», – рассказала «Матч ТВ» президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.
«От Беларуси было три судьи, а от России — одна»
Эта победа Крамаренко в упражнениях с лентой стала единственной для россиянок на этом турнире. Во всех остальных личных видах лидировали белорусские спортсменки. Алина Горносько стала лучшей в многоборье, упражнениях с мячом и булавами, а также заняла второе место в упражнениях с обручем, где победу завоевала её соотечественница Анастасия Салос.
Алина Горносько
Фото: РИА Новости
Что касается россиянок, то Дина Аверина показала третий результат в многоборье и упражнениях с булавами и стала второй в упражнениях с мячом. У Арины Авериной две бронзы – с обручем и лентой.
Несмотря на превосходство белорусок в результатах, Ирина Винер-Усманова отметила, что довольна выступлением российских гимнасток.
«В Дубае выступали наши друзья из Беларуси, они там находятся на сборе и приехали очень большой командой. От Беларуси там было три судьи, а от России – только одна, но это не имеет никакого значения, наши спортсменки выступили очень хорошо. Мы приехали туда с двумя программами – той, что соответствует требованиям FIG, и своей новой. Перешли на программу FIG, но, наверно, должны были выступать со своей, возможно, вне конкурса.
К счастью или к сожалению, до этого у нас без конца были показательные выступления и другие соревнования. Те же Дина и Арина вместе с Лалой Крамаренко выступали на шоу Алексея Немова, Светланы Хоркиной, нам нужно пропагандировать гимнастику», – приводит слова Винер-Усмановой ТАСС.
- 5 июня 2022
-
14:40
-
13:40
-
13:33
- 4 июня 2022
-
19:10
-
18:55
-
16:35
-
16:25
-
16:15
-
14:46
-
11:59
-
10:51
-
00:32
- 3 июня 2022
-
23:50
-
21:37
-
21:06
-
20:33
-
20:25
-
19:36
-
18:56
-
18:52
-
18:17
-
18:02
-
17:51
-
17:49
-
17:27
-
16:07
-
11:30
-
11:00
-
10:49
-
10:22
-
09:49
-
09:43
-
08:19
- 2 июня 2022
-
21:53
-
20:13