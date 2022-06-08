«Без России в спорте неинтересно. Мы же не Гондурас». Яркое интервью с Евгением Трефиловым

Евгений Трефилов – один из самых ярких тренеров в современной истории российского спорта. Великий гандбольный наставник четырежды приводил женскую сборную России к победам на чемпионатах мира, взял золото Олимпиады-2016 и никогда не стеснялся говорить то, что думает.

Вот и теперь в большом интервью «Чемпионату» он затронул темы, которые всех волнуют, но о которых многие говорить просто боятся.

И речь, конечно, далеко не только о гандболе.

«Результат ЦСКА – провал»

– Евгений Васильевич, давайте начнём с гандбола. Совсем недавно завершился женский чемпионат России. Для вас было неожиданностью, что «Ростов-Дон» обыграл ЦСКА? У ростовчанок же столько игроков ушло!

– Никто не ожидал от «Ростова» такой прыти, думаю. Они в восемь полевых действовали. Но такому результату есть объяснение. Если команда сохраняет костяк два-три года, то и результаты приходят, а у ростовской команды российский костяк уже пять-шесть лет. Этот костяк плюс возвращение Анны Вяхиревой принесли результат.

Я считаю, что ЦСКА недооценил Вяхиреву. Ведь она же в первом матче сколько наколотила, значит, ко второй игре нужно было продумать, как её нейтрализовать – это вопрос к тренеру. То, что «Ростов-Дон» будет биться, это очевидно. Любой коллектив сплачивается, когда возникают проблемы.

У меня сложилось впечатление, что после поражения в Ростове, скажем мягко, не были сделаны выводы со стороны тренерского штаба ЦСКА. Лучших игроков в команде собрали, всё было сделано со стороны руководства клуба, а результата нет – это провал. Я бы от ЦСКА хотел увидеть больше. Возможно, девушки подумали, что поймали бога за бороду. А «Ростов-Дон» всегда был очень сильной командой, что в очередной раз и доказал.

– В мужском финале «Чеховским медведям» в битве с ЦСКА повезло?

– Везёт тому, кто везёт. Хотя вечером после победы я Владимиру Салмановичу Максимову сказал, что он везучий человек. Он 21 год наверху, но каждый раз я только и слышу от разных тренеров: «Да мы его в этом году…». Обыграйте, а потом уж говорите. Или просто признайте, что Максимов в свои годы талантливее вас и трудолюбивее, ну и более везучий. Я преклоняюсь перед человеком, который так работает! По-честному, я уже до такого допрыгнуть не смогу, чтобы так пахать, как это делает Максимов. Настоящий профессионал, который добивается своего не мытьём, так катаньем. Его в Чехов загнали, думали, что там он не будет таким сильным, а он круг очертил, как Хома Брут в «Вие», и никто его не может победить (смеётся).

Владимир Максимов Фото: РИА Новости

– В футболе российские клубы потеряли кучу денег из-за отстранения от еврокубков. А что в гандболе?

– В прошедшем сезоне ЕГФ впервые выплачивала какие-то призовые в Лиге Европы даже за квалификационные раунды. Мы выбыли после второго раунда – какая-то копеечка от европейской федерации на счёт клуба капнула. По моим подсчётам, если пройти в еврокубке до полуфинала, то на выездные и домашние матчи мы должны потратить от 12 до 15 млн рублей. Ни шиша выплаты от ЕГФ эти расходы не покроют. Про Лигу чемпионов сказать не могу, я там не участвую. Спорт в принципе убыточен, кто бы что ни говорил и не пытался. Но самое страшное – другое…

«Смотрим на гимнастку, похожую на мужика. Она побеждает, а мир аплодирует»

– Что же самое страшное?

– Что он превратился в арену политических боёв. Раньше прятались за слова, что спорт вне политики. Но так было лишь до 1960-х, а потом всё. Все хотели показать свою мощь – США, Китай, СССР и Россия, Франция, Германия… Все подряд. Даже медальный подсчёт на Олимпиадах страны по-разному ведут, кому как выгоднее. Ну а те истории с допингом, за которые гнобили наш спорт, я считаю исключительно политикой. Ребята, одно дело, когда вы допинг находите и сразу предъявляете доказательства, а совсем другое, когда это происходит через три, четыре, пять и больше лет. Что это, если не политический заказ? Поздно пить боржоми, когда почки отказали. После Олимпиады в Сочи клоунаду устроили, дырки в стене показывали.

Я вот смотрю на нынешний спорт, и «меня терзают смутные сомнения», как Ивана Васильевича Буншу: неужели никто не видит, какая откровенная предвзятость во многих вещах? Кому-то можно одно, а кому-то то же самое нельзя. На всяких конференциях гандбольных в ЕГФ и ИГФ право голоса имеют люди, которые про гандбол и представления не имеют! Зато у них в руках карточки для голосования.

– Недавно на конгрессе федерации лыжных видов спорта Елену Вяльбе прокатили с выборами в совет организации. Зато туда попали представители Андорры, Болгарии…

– Которые лыжи только во сне видели, наверное. Я знаю, что больше всех против России в лыжах выступали норвежцы. Громкие слова говорили. Ну хорошо, пусть мир смотрит на этих пожизненных сопливых астматиков. Вот конкретно им я не верю, хотя они и лидеры. Потому и могут себе позволить громко говорить. В лыжных гонках – лошадиные нагрузки. Ни один реальный астматик не выдержит такого напряжения. Но они получают специальные разрешения на употребление необходимых лекарств и бегут. Ну так только русским нельзя, тебя через пять лет поймают и накажут. А мы в итоге смотрим на гимнастку, похожую на мужика, только усы прилепить. Она побеждает, а мир аплодирует.

Симона Байлз Фото: Katharine Lotze/Getty Images

– При этом Умара Кремлёва президентом международной федерации бокса переизбрали.

– На мой взгляд, бокс и борьба – виды спорта, в которых больше всего проявляется единение. Они всегда вместе – что боксёры, что борцы. Бывшие союзные республики давно уже стали независимыми странами, но в этих видах спорта всё равно поддерживают друг друга, а потому им легче решать все вопросы. Я снимаю перед ними шляпу. Переизбрание Кремлёва вписывается в эту концепцию единения. И бокс, и борьбу не раз уже пытались засунуть под какой-то новомодный вид спорта, а в итоге они доказывали свою правоту. Это настоящий спорт. Печально, что нас сейчас – я говорю про Россию – выбрали мишенью и долбят, долбят, долбят…

«Воронкову нужно было извиниться. Сам себя на два года закопал»

– Вы всегда выступали против иностранных тренеров в российском спорте. Кто-то сбежал после 24 февраля, а кто-то остался и намерен продолжить работу дальше. Ваше мнение о них не поменялось?

– Те, кто остался – вызывают уважение. Но таких немного, к сожалению. Я очень хорошо отношусь к таким тренерам, но у них другой менталитет, они по-другому смотрят на жизнь. Вот мы сейчас разговариваем у меня во дворе, возле ног лежит собака. За этот двор, за этот дом, за эту землю я готов любому глотку перегрызть. Может так сделать наёмный рабочий? Он отработает контракт и уедет, вот и всё. В большинстве своём так люди и поступают. Мне ведь много предложений из-за рубежа делали, но я отказывался. Как я там буду работать – от забора до обеда? Так я не могу. Душу вкладывать в чужую страну? Да тебя всё равно оттуда через пару лет попрут, потому что ты иностранец. А в России ты можешь работать со спортсменами разных поколений, если силы есть и результат даёшь. У нас есть вечные Николай Карполь, Владимир Максимов, Ирина Винер, Татьяна Покровская – ну кто их погонит, когда равных-то и нет?

Ирина Винер Фото: РИА Новости

По поводу менталитета приведу один пример. В гандбольном «Ростове» прекрасно работает словацкий тренер Томаш Главаты. Вот я был у него на тренировке. Томаш всем игрокам подробно расписал задания по ОФП, которые нужно выполнить, и занялся какой-то аналитической работой вместе с помощниками. Я его спросил, почему он не контролирует то, как подопечные выполняют упражнения, на что получил ответ, что он им доверяет. Тогда я сказал, что жим лёжа можно делать до упора, на полусогнутых, а можно вообще только полежать со снарядом. В общем, на следующей тренировке возле каждого снаряда было по тренеру, в том числе и я, и все следили за качеством выполнения. С шутками, прибаутками, разными словами, но нужно убеждать спортсменов выполнять то, что необходимо, поскольку сознательных людей мало. Не хочу никого обидеть, но человек любит себя пожалеть. Я и сам такой.

– Вы – эмоциональный тренер. Приходилось вам извиняться перед спортсменками за резкие слова? Андрей Воронков отказался это делать и получил длительную дисквалификацию.

– Были случаи, конечно. Хотя я старался не шибко обидно говорить. Но когда заканчивались турниры, я приходил к девчонкам с открытой душой и просил прощения за всё то, что им высказывал. Когда мы побеждали, все эти слова оставались в раздевалке и как-то смазывались, а вот когда проигрывали, про меня вспоминали самое плохое.

Вопросов нет, Андрею Воронкову нужно было извиниться. Ну сорвалось, всякое бывает. А так сам себя на два года закопал. Два года – это много. А теперь его и отслеживать будут, чтобы он не дай бог на тренировке где не появился. Иногда нас заносит – и тренеров, и игроков, но нужно находить в себе силы объясниться и извиниться.

В чём прелесть тренера? Он может обругать, а потом обнять и приласкать, надуть в уши. Помирились – пошли дальше работать. Конфликты на такой работе неизбежны, да они через день бывают. Ты работаешь с людьми, работаешь надрывно. А в спорте высших достижений нужно через себя перешагивать в самых разных ситуациях. И когда после всего этого приходят победы, эмоций нет, ты пустой как барабан.

«Чем больше будем прогибаться – тем больше нас будут пинать»

– Ваш прогноз – как скоро мы можем вернуться на мировую арену? И если вновь России предложат выступать без роду и племени, соглашаться?

– Нет, хватит уже. Мы выступали и под олимпийской символикой, и вообще глухонемыми и бесправными. Что-то поменялось? Нужно идти до конца. Чем больше будем прогибаться – тем больше нас будут пинать. Это закон жизни, ведь уважают только сильных. Вот сейчас был чемпионат мира по хоккею. Я два-три раза включал матчи, смотрел. Финал посмотрел два периода и овертайм. А на чемпионатах мира с участием сборной России я не пропускал ни одного матча нашей сборной и другие игры смотрел, и каждый вечер ещё обязательно дневник турнира. Я один такой? Без России в спорте неинтересно. С таким большим государством просто невозможно не соревноваться – мы не Гондурас.

Вся пена осядет, останется только бизнес. Рейтинги, сборы, реклама, деньги, спортивная интрига – в итоге останется только это. Как я уже сказал, нужно держаться до конца, мы вернёмся на мировую арену. Что касается прогнозов, я не люблю их делать. Пусть меня заплюют, но иногда мы, Россия, выглядим идиотами. Делаем заявления, которые не основаны ни на чём. «У нас в этом году будет огромный урожай зерна». Давайте соберём, сначала, а потом говорить будем. Я всегда закладываюсь на худшее. Будет лучше – поблагодарю бога и пойду дальше.

Евгений Трефилов Фото: РИА Новости

В общем, я думаю, что на Олимпиаду в Париже нас не пустят. Ну пусть проводят без России. Нам же нужно сосредоточиться на том, чтобы привести в порядок свои дела в спорте. Повторить то, что было в СССР – я имею в виду отбор спортсменов, которые могут отработать за страну на международной арене в будущем. Пока этот процесс идёт очень плохо. У нас куча спортивных школ, которые вообще не дают никакого результата. Сложившуюся ситуацию нужно использовать для развития спорта в стране.

За период отстранения нужно подготовиться так, чтобы вернуться как минимум на том же уровне, а лучше ещё сильнее. Будем надеяться, что мы доживём до лучших времён.

– Наше ближайшее будущее – Спартакиада вместо Олимпиады, «Москвич» вместо «Рено», получается.

– Возможно, хороших автомобилей мы в стране лишимся. В мультфильме про капитана Врунгеля яхту назвали «Бедой» вместо «Победы» и получили кучу проблем. Так и с машиной может быть, даже если внутри будет всё то же самое. Просто мы остались в прошлом веке во многих областях. Были у нас нормальные машины, только опоздали провести технологическую модернизацию, а теперь уже поздно. Проблемы у нас – не только в спорте, а вообще – в том, что сейчас часто громко кричат, а работают мало.

– Сейчас у нас много инициатив, которые направлены на патриотизм. В школах гимн будет играть перед уроками, в кинотеатрах больше старых наших фильмов показывают. Это привьёт детям любовь к родине?

– Если патриотизма в детях нет, его нужно прививать, я считаю. Ребёнок подчиняется родителям, когда его поперёк лавки можно положить. Дальше, думаю, понятно. А когда ты его положить не можешь – уже поздно воспитывать.

– Вас лично коснулись санкции, наложенные на Россию?

– Как и всех граждан страны, наверное. Но во время пандемии мы уже втянулись в подобную жизнь. Иначе сейчас небо с копеечку показалось бы. Нервозность и нестабильность не позволяют сейчас крепко стоять на ногах, нет уверенности в завтрашнем дне. Люди бросаются из крайности в крайность и становятся более озлобленными. Раньше были большой, возможно, плохой, но семьёй. А теперь разъехались по разным квартирам. Вот это удручает.