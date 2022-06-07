Российский легкоатлет показал лучший результат сезона в мире. Но на ЧМ его не пустят!

В подавляющем большинстве видов спорта россиянам приходится привыкать жить в новых условиях – без доступа к крупным мировым турнирам. Но легкоатлеты в условиях санкций живут уже много лет – они привыкли.

Тем не менее если раньше на Бриллиантовую лигу или чемпионат мира пускали хотя бы звёзд, то теперь и они проводят летний сезон дома. Зато российским поклонникам спорта радость: на традиционном Мемориале братьев Знаменских, проходившем в рамках Недели лёгкой атлетики в Москве, собрались практически все наши чемпионы.

Получилось классно. Особенно порадовал прыгун в высоту Илья Иванюк, который показал лучший результат сезона в мире. Не скучайте, конкуренты!

«Тренер спросил меня, жива ли я»

Главные звёзды российской лёгкой атлетики – Сергей Шубенков и Мария Ласицкене – в «Лужники» тоже приехали. И, что было вполне ожидаемо, одержали победы в своих дисциплинах. Сергей без особых проблем выиграл в беге с барьерами. Он с лёгкостью прошёл квалификацию, показав лучшее время, а потом и в финале одержал победу с комфортным преимуществом. Чемпион мира опередил Филиппа Шабанова на 0,28 секунды. После победы радостный Шубенков подарил вручённые ему цветы зрителям.

Если по Шубенкову было видно, что победой и результатом он доволен, то по Ласицкене сказать то же самое было трудно. Да, Мария выиграла, но последней взятой высотой остались скромные 1,91 метра. Такой результат явно не устроил олимпийскую чемпионку, пусть это и лишь начало сезона.

«Я недовольна результатом, но это не имеет никакого значения: главное, что проводится работа. Я выкладываюсь на тренировках, сегодня старалась и пыталась. Главное — работать и не морочить себе голову всякими мыслями. Сегодня я готова на тот результат, который показала. В Москве, в отличие от Сочи, не жарко: было ветрено, но все в одинаковых условиях, поэтому я спокойна. Не всё идёт по плану, но я делаю то, что должна. Тренер спросил меня, жива ли я. Я жива, однако у меня всё болит и ноет, но так и должно быть».

При этом Марию вполне могли и победить. На высоте 1,91 метра боролись сразу пять легкоатлеток, но главной соперницей Ласицкене была Мария Кочанова, с которой они вдвоём и пытались взять 1,94 метра. Увы, не вышло.

«Прыгнул выше, чем был готов»

Конечно, главными звёздами, за которыми следили на Неделе лёгкой атлетики, были Сергей Шубенков и Мария Ласицкене. Однако мировое достижение было установлено не ими, а Ильёй Иванюком.

29-летний призёр чемпионата мира в прыжках в высоту почти без труда превзошёл всех своих соперников: наиболее упорно ему противостоял Матвей Рудник. Но после победы Иванюк не остановился на достигнутых 2,26 метрах: он взял сначала 2,30 метров, а потом и 2,34 метра, установив лучший результат сезона в мире. Россиянин превзошёл достижение корейца Ву Санхёка – 2,33 метра. Иванюк пытался прыгнуть и 2,38, однако после первой неудачной попытки остановился и пробовать улучшать результат больше не стал.

«Это начало сезона, вторые соревнования в России, – признался Иванюк. – Честно, не ожидал, что покажу сегодня такие высокие результаты, потому что подводящая работа на тренировках говорила о другой форме. По итогу прыгнул выше, чем был готов. Рад, сейчас позвоню тренеру, узнаю, что он мне скажет. Поначалу сказал судьям: давайте поставим 2,4 метра. После подумал и решил, что это много. Но в течение сезона попробую взять эту высоту. Надеюсь, будет не хуже, чем сегодня. С мотивацией никаких проблем нет. Посмотрите на Мемориал братьев Знаменских, он прекрасно организован. Не вижу разницы между Бриллиантовой лигой и нашим турниром».

На самом деле, ещё до момента торжественного выхода спортсменов на арену Иванюк словно почувствовал, что турнир станет особенным. Пока остальные легкоатлеты появлялись перед зрителями относительно скромно, Илья вышел и исполнил сальто, за которое трибуны наградили атлета аплодисментами.

Сцепились после финиша

Интересным вышел и забег на 800 метров у женщин. Финал выдался очень нервным, а на последних метрах дистанции между двумя Ольгами – Родиошкиной и Онуфриенко – развернулась жёсткая борьба. Онуфриенко шла в лидерах, и во многом ей помогло небольшое столкновение девушек в основной группе, однако Родиошкина не только догнала соперницу, но и вырвала победу. На финише спортсменок разделили 0,04 секунды.

А уже после окончания забега и небольшого награждения цветами случился интересный инцидент. Во время победных объятий Родиошкина зацепилась серёжками с другой соперницей – Александрой Гуляевой. Причём украшения зацепились так крепко, что сами девушки распутаться не смогли. На помощь девушкам пришёл Губерниев — правда, не Дмитрий, который комментировал турнир, а его сын, Михаил. Однако и ему после долгих мучений не удалось распутать спортсменок. В итоге всех спасла Онуфриенко.