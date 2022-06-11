«Похоронила надежду на примирение». Неоднозначная реакция иностранцев на письмо Ласицкене

Российская легкоатлетка, олимпийская чемпионка Мария Ласицкене написала главе МОК Томасу Баху открытое письмо, в котором смело и прямо прокомментировала его последние высказывания, касающиеся отстранения спортсменов из России от международных соревнований.
Это стало одной из главных тем последних дней для российских спортивных СМИ и широко обсуждалось в зарубежной прессе. Разбираемся, как на письмо Ласицкене отреагировали иностранцы.
«Искреннее открытое письмо»
Наверное, самый корректный анализ письма Ласицкене сделали в AP NEWS, где вышла статья «Российская чемпионка раскритиковала Баха и выразила сочувствие украинцам». Автор статьи подробно рассказал об «искреннем открытом письме» российской олимпийской чемпионки, которая, вероятнее всего, будет вынуждена пропустить чемпионат мира по лёгкой атлетике в Юджине (США) из-за отстранения спортсменов из России.
Мария Ласицкене
Фото: РИА Новости
В статье подробно разбирается комментарий Ласицкене по поводу рекомендации Баха отстранить россиян якобы в целях их же безопасности, также рассказывается о сочувствии россиянки её соперницам с Украины. Кроме того, упоминается предложение Ласицкене «перестать идентифицировать спортсменов по их стране». Спокойный и сдержанный разбор ситуации.
«Обвинили Баха в разжигании «новой войны»
Некоторые зарубежные СМИ увидели в письме «призыв к Международному олимпийскому комитету отменить санкции, введённые против российских спортсменов». Например, на BBC вышла статья «Мария Ласицкене: олимпийская чемпионка призывает МОК снять санкции с российских спортсменов».
Французское издание AFP выбрало ещё более яркий заголовок для статьи о письме. «Российская олимпийская чемпионка обвинила главу МОК в разжигании «новой войны», – пишет «Франс-Пресс».
«Похоронила последнюю надежду на примирение»
В Athletics illustrated и вовсе упрекнули Ласицкене в том, что она «упустила смысл отстранения российских спортсменов из-за действий России на Украине». Также в статье говорится, что Мария «оскорбила Баха, похоронив последнюю надежду на примирение».
Томас Бах
Фото: РИА Новости
Да и в целом статья посвящается критике письма российской спортсменки, также автор пишет, что «Бах проявил мужество и вёл себя достойно, предприняв радикальный шаг отстранить спортсменов». Ну и, конечно же, упоминается «система допинга» в России, по мнению автора, «Ласицкене повезло, что она вообще смогла соревноваться в Токио».
«Поддерживали как могли»
В комментариях к посту Ласицкене в соцсетях эмоционально высказалась о письме и украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко:
«Мы вас поддерживали как могли. Ценой собственной репутации, не теряли сострадания. Хотелось верить в мысль «не все такие». Даже когда вас не допускали на международные старты из-за нарушенных вашей страной правил. А когда допускали, я лично искренне сопереживала, желала удачи…»
Спортсменка добавила, что после начала военной спецоперации на Украине не получила «ни единого слова со стороны российского спортсмена».
«Это не спорт вне политики или политика в спорте. Это [нецензурное слово] человеческие жизни! Жизнь! Это самое ценное! Это не медали и рекорды!» — написала в комментариях украинская спортсменка.
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