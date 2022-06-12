«Сердечко стучало». Жертва принесла Карякину сенсационную победу в турнире претендентов

17 июня в Мадриде стартует главное событие 2022 года в мире шахмат – турнир претендентов, победитель которого получит право сыграть с чемпионом мира Магнусом Карлсеном. Среди участников есть и россиянин Ян Непомнящий, который в конце прошлого года бился с норвежцем за корону.

Ещё одним претендентом должен был стать россиянин Сергей Карякин, но ФИДЕ дисквалифицировала его на полгода за политические высказывания.

А ведь шесть лет назад Карякин в таком же турнире претендентов одержал драматичную победу и едва не сбросил с трона норвежского чемпиона.

Россияне — рейтинг-аутсайдеры

Турнир претендентов – 2016 проходил в Москве в здании Центрального телеграфа. Битву за право сыграть чемпионский матч тогда повели россияне Сергей Карякин и Пётр Свидлер, американцы Фабиано Каруана и Хикару Накамура, тогда ещё армянин Левон Аронян, индиец Вишванатан Ананд, голландец Аниш Гири и болгарин Веселин Топалов.

Россияне не считались фаворитами вообще ни с каких позиций. Ни с точки зрения рейтинга – они на момент начала турнира занимали два последних места среди восьмёрки участников по этому показателю, ни с точки зрения качества игры, которую демонстрировали в предыдущих турнирах. Ни с точки зрения регалий, званий и титулов. Эксперты отдавали предпочтение Каруане и Гири, молодым и резвым. Впрочем, и Карякин был таким же.

Как правило, рассуждения о рейтингах накануне таких турниров, где на кону стоит чемпионский матч, имеют сугубо символический, справочный смысл. Ведь в шахматах всё решает не рейтинг, а спортивная форма, настрой, качество подготовки и удача. И всё же до старта турнира мало кто верил, что кто-то из россиян способен победить в такой серьёзной компании.

А зря. Тот же Карякин в турнире-2014 бился до последнего и стал вторым.

Сергей Карякин Фото: РИА Новости

Последний тур решит всё

В Москве Карякин рванул вперёд с первых же туров. Ничья со Свидлером, победа над Накамурой, ничья с Гири, победа над Анандом, ничьи с Топаловым, Ароняном и Каруаной. Ни одного поражения в первом круге, уверенная игра и гораздо более высокие шансы на победу, чем до старта турнира. Но всё только начиналось. Во втором круге Карякин выдал три подряд ничьих со Свидлером, Накамурой и Гири, а в 11-м туре проиграл ветерану Ананду.

В этот момент показалось, что Сергей утратил шансы на первое место. Шансы Каруаны были выше, но американский гроссмейстер не смог обыграть аутсайдера Топалова, который по сути бросил играть ещё в первом круге, но в некоторых партиях почему-то отчаянно сопротивлялся. В том же 11-м туре Топалов упёрся в безнадёжной позиции в партии как раз с Каруаной, и тот не смог захватить единоличное лидерство, так и не найдя очевидных выигрышных ходов. А уже в следующем туре болгарин без шансов проиграл Карякину.

Перед заключительным туром расклад был таким: Карякин и Каруана набрали по 7,5 очков, следом за ними располагался Ананд с семью очками. В последнем туре Ананд играл со Свидлером, а Карякин и Каруана – между собой. Интрига накалилась до предела, ведь Ананд тоже мог стать первым, поскольку в случае собственной победы и ничьей в партии прямых конкурентов экс-чемпион мира оказывался первым по дополнительным показателям.

Красивейшая победа!

И каким же крутым получился последний тур того сражения!

Ананд бился со Свидлером, но даже и близко не подобрался к победе над рекордсменом по победам в чемпионатах России – ничья.

Карякин и Каруана уже знали результат партии Ананда, и этот результат вполне устраивал россиянина даже в случае ничьей. Тем ценнее, что он не стал осторожничать и играл на победу, как и его соперник. Примерно с 25-го хода игра шла на три результата, ситуация на доске менялась. Сначала было лучше у Карякина, но затем он зачем-то пожертвовал пешку. Каруана сохранил стабильную позицию и лишнюю пешку, так что уже у него был перевес.

В этот момент Карякин сделал потрясающий ход, пожертвовав ладью за слона. Он разрушил структуру пешек чёрных и через шесть ходов заставил соперника признать поражение. Победа получилась просто красивейшей!

«На жертву ладьи надо было решиться, – сказал тогда Карякин на пресс-конференции после партии. – Сердечко стучало, было дело, но когда я увидел, что ход ферзём на f5, скорее всего, выигрывает, то успокоился».

Та победа Карякина вызвала бурный рост интереса к шахматам в России. Ещё бы: после восьмилетней паузы российский гроссмейстер вновь получил право биться за чемпионскую корону. И все ждали победы!

Осенью 2016-го в Нью-Йорке Карякин вымотал Карлсена непробиваемой защитой, выиграл у него одну из партий и был очень близок к победе в целом матче, но всё же не устоял. В следующем турнире претендентов Сергей стал третьим, а нового шанса пробиться в чемпионский матч его лишили.