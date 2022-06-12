«Я уже устала страдать». Как теперь живёт сбежавшая из Беларуси легкоатлетка Тимановская

У девушки случился нервный срыв из-за недопуска на чемпионат Польши. В соцсетях она намного активнее, чем на дорожке.

Летом 2021 года белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская стала одной из главных звёзд Олимпиады в Токио. Правда, совсем не из-за спортивных результатов, а из-за того, что она после скандала в национальной сборной сбежала в Польшу прямо из Олимпийской деревни.

Как же живёт Кристина спустя почти год после тех событий?

Побег с Олимпиады

Кристина Тимановская на Олимпиаде исповедовала главный олимпийский принцип: главное не победа, а участие. Особых успехов от неё вряд ли кто-то ждал, тем более из достижений у неё были лишь два серебра Европейских игр, серебро молодёжного чемпионата Европы и золото Универсиады.

По ходу Игр Кристина выложила в соцсети пост, в котором раскритиковала руководство команды за то, что её поставили в непрофильную эстафету 4x400 метров из-за недостатка кадров. Вскоре пост был удалён, но через сутки НОК Беларуси отстранил спортсменку от Олимпиады «в связи с эмоционально-психологическим состоянием» и попытался отправить её домой.

В тот же день в сети появилось видео, где Тимановская разговаривает с главным тренером команды Юрием Моисевичем и заместителем директора республиканского центра олимпийской подготовки по лёгкой атлетике Артуром Шумаком. Там Кристину просят сняться с турнира и улететь домой.

После этого Тимановская выступила с заявлением о том, что она боится возвращаться в Беларусь, так как предполагает, что её посадят в тюрьму, и попросила политического убежища. Преследования спортсменка боялась и из-за ситуации в Токио, и из-за критики властей во время протестов в 2020-м.

Кристина Тимановская Фото: Из личного архива Тимановской

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) лишила аккредитации Моисевича и Шумака, а Тимановская получила политическое убежище в Польше, куда улетела прямо из Токио.

«Блог страдающей белоруски»

Кристина Тимановская, по всей видимости, рада тому, что сбежала из Беларуси. В августе она продала одну из своих медалей с Европейских игр, выручив $ 21 тыс., которые, по её словам, помогли бы ей в новой жизни.

В описании профиля в социальных сетях у неё написано: «О жизни после ПОБЕГА от тюрьмы», в конце строчки – красное сердечко. О своей истории спортсменка напоминает не только в «шапке профиля», но и при любом удобном случае в постах. Их, кстати, Кристина теперь пишет на двух языках: русском и польском, а иногда и только на польском.

После переезда в Польшу Кристина взяла паузу в тренировках из-за проблем со здоровьем, но активно рассказывала об инциденте в Токио и своей жизни. Она жаловалась на необходимость пребывания под охраной, на непривычное устройство быта в Польше, а ещё – радовалась счастливой жизни с супругом и рассказывала о борьбе с расстройством пищевого поведения (РПП). Вскоре Тимановская стала участвовать в акциях по поддержке польских спортсменов и в декабре сама полноценно приступила к тренировкам.

«Недавно я писала о том, что мы с мужем уже два месяца живём в Варшаве под охраной. К сожалению, это вынужденная мера, – писала Кристина. – Многие люди уезжают из Беларуси ради своей безопасности, и мы не исключение. Вначале нам казалось, что это круто. Сейчас я могу сказать: это тяжело. Безусловно, все меры предприняты ради безопасности, мы это очень ценим и будем следовать протоколу столько, сколько будет необходимо».

Кристина Тимановская Фото: Из личного архива Тимановской

В 2022 году, когда, вероятно, внимание к персоне Кристины стало снижаться, количество постов про бегство из Беларуси увеличилось. Тимановская даже сама пошутила на этот счёт: «Мой блог из стадии блога о питании, тренировках и борьбе с РПП плавно перешёл в блог страдающей белоруски. И, казалось бы, что в этом нет ничего плохого, но, если честно, я уже устала страдать и вспоминать прошлое», – писала в соцсетях спортсменка.

После начала спецоперации на территории Украины она заявила, что имеет тесную связь с украинцами. Всё дело в большом количестве родственников, которые живут на Украине, а также девичьей фамилии матери – Невинская. При этом в начале мая Тимановская признала, что считает себя полькой. Об этом Кристина рассказала, когда отмечала день национального флага Польши.

«Сегодня День флага! Давайте все развесим флаги и отпразднуем этот день вместе! Польша стала моим вторым домом, поэтому этот праздник я отмечаю как полька», – выложила Кристина пост на польском языке.

Новость по теме Тимановская: никому не позволю писать, что я больше не являюсь гражданкой Беларуси

«Слишком тяжело ждать чуда и разочароваться»

Переезжая в Польшу, Тимановская надеялась на ускоренный процесс смены гражданства, однако его так и не запустили – всё идёт по обычным правилам, поэтому в течение трёх лет за новую страну легкоатлетка выступать не может.

В конце февраля Кристина сообщила подписчикам грустную новость – в зимнем сезоне она участия не примет, но дополнила, что продолжает тренироваться и мотивацию не потеряла. В апреле легкоатлетка была на тренировочных сборах в Португалии, откуда еженедельно публиковала фотографии и видео, а также писала о надежде на скорое возращение на дорожку.

В начале мая Кристина обрадовала своих поклонников радостной новостью – она наконец-то получила лицензию и может участвовать в соревнованиях.

Кристина Тимановская Фото: Из личного архива Тимановской

В мае спортсменка приняла участие в двух турнирах, однако радость была недолгой: в чемпионате Польши принять участие она не может из-за отсутствия гражданства. Это событие подкосило Тимановскую, у неё случился нервный срыв. Кристина опубликовала видео, где она плачет, кушая конфеты.

«Наступает момент разочарования, потому что я не смогу принять участие в чемпионате Польши из-за отсутствия польского гражданства, – написала спортсменка под видео. – Но надеюсь, что уже скоро вновь выйду на дорожку и улучшу свои секунды. Оказалось, слишком тяжело все эти 10 месяцев ждать чуда и разочароваться в один момент. Нет чемпионата Польши для меня! Нет надежды! Нет желания! Первый срыв за два года после булимии и РПП, первое разочарование после Токио и первые слёзы, но я знаю, что я сильная и я справлюсь. Никто и ничто не сломает меня!»

Тимановская уже стала активной участницей спортивной жизни Польши. Белоруску пригласили на олимпийский пикник, а также она поучаствовала в открытии стадиона в Млодечине. Однако проявить себя со спортивной точки зрения ей почти никак не удаётся. И скоро будет ровно год, как Кристина напоминает о себе в основном постами в соцсетях, а не результатами.