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Как Питер Эбдон вывел из себя Ронни О'Салливана и обыграл его на чемпионате мира по снукеру — 2005

«Он здесь, чтобы мешать мне играть». Как Эбдон вывел О'Салливана из себя и обыграл его
Татьяна Постникова
Как Эбдон вывел О'Салливана из себя и обыграл его
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Ронни вёл с большим преимуществом, но растерял его из-за поведения соперника.

Ронни О'Салливан – один из самых эксцентричных снукеристов мира. Часто во время турниров Ракета устраивает нечто такое, что выводит из себя соперников. Но бывали и случаи, когда всё складывалось совсем наоборот. Так, на чемпионате мира 2005 года Питер Эбдон сумел выбить О'Салливана из колеи настолько, что тот проиграл матч, хотя вёл со счётом 8:2.

Что же такого натворил чемпион мира 2002 года?

Ронни-уничтожитель

Чемпионат мира — 2005 давался Ронни О'Салливану непросто, но он прорывался к защите своего титула. В первом раунде он с трудом прошёл Стивена Магуайра, но во втором без особых проблем обыграл Алистера Картера.

В четвертьфинале Ронии предстояло сыграть с чемпионом мира — 2002 Питером Эбдоном. Игра обещала быть крайне интересной, ведь оба соперника довольно титулованы, в хорошей форме, да и разница в возрасте не сильно большая – Эбдон на пять лет старше О'Салливана. Правда, вместо ожидаемой яркой борьбы сперва зрители увидели абсолютное доминирование Ракеты.

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Ронни подавил соперника с первых минут встречи. При счёте 2:1 в свою пользу он более 10 минут не подпускал Эбдона к столу, сделав брейк в 101 очко. Позднее О’Салливан сделал ещё один сотенный брейк. Всё складывалось в его пользу: после первой сессии британец вёл со счётом 6:2.

В начале второй сессии Ракета выиграл ещё два фрейма, и счёт в матче до 13 побед стал для Эбдона критическим – 2:8. Видимо, в этот момент Питер понял, что отступать некуда, собрался и взял четыре следующих фрейма. Но перед финальной сессией отставание парня по прозвищу Скелетор всё равно было приличным – 6:10. Казалось, что особых шансов отыграться у него не было.

Но в финальной сессии случилось невероятное!

«Я никогда не видел, чтобы играли так медленно»

Заключительная сессия складывалась необычно с первых же минут. Ронни, владея преимуществом, хотел как можно быстрее выиграть матч, поэтому пытался играть привычно быстро. А Питер, наоборот, тратил кучу времени на каждый удар. В какой-то момент Эбдон находился у стола более пяти минут, казалось бы, это довольно привычная практика, когда у снукериста на носу серия. Вот только за это время Питер набрал лишь 12 очков!

Ронни О'Салливан

Ронни О'Салливан

Фото: Julian Finney/Getty Images

После того матча даже британская пресса была в шоке от происходящего. Спортивные СМИ задавались вопросом, почему арбитр матча Колин Бриндед, осознавая важность матча, не вынес Эбдону предупреждение. Дело в том, что по правилам нельзя вести чрезмерно медленную игру с намерением сбить соперника с толку. И если один из участников матча нарушает это правило, судья должен предупредить его и пояснить, что в случае дальнейшего затягивания игры снукерист рискует потерять фрейм.

«Я никогда не видел, чтобы кто-то играл так медленно, – возмутился тогда чемпион мира Джон Пэрротт. – Если бы это был я, я бы спросил судью, в рамках ли правил так играть».

Стоит пояснить, что Питер Эбдон всегда был известен своей основательностью и неторопливостью – суетливой его игру назвать никогда было нельзя. Но тут он превзошёл сам себя, пытаясь избежать невынужденных ошибок.

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Естественно, такая медлительность Эбдона и отсутствие реакции со стороны рефери Бриндеда раздражали О'Салливана. Во время ожидания Ронни даже устроил для зрителей целое представление: то притворялся спящим, то спрашивал у зрителей, который час, то нервно расчёсывал лоб. Неудивительно, что такой необычный стресс сказался и на игре Ронни, который стал торопиться, дёргаться и ошибаться. Питер взял пять фреймов подряд и вышел вперёд – 11:10. Интересно, что один из фреймов длился целых 42 минуты, а среднее время удара Эбдона составляло от 33 до 37 секунд! При этом наивысший брейк у него был всего лишь 60 очков. Его соперника это, конечно, очень злило.

Питер Эбдон

Питер Эбдон

Фото: Guang Niu/Getty Images

«Его работа — мешать мне играть»

Дальше каждый из снукеристов взял по одному фрейму, а заключительная партия осталась за неторопливым Питером. Каково же было разочарование О’Салливана после матча! Даже удивительно, что на пресс-конференции Ракета был довольно сдержан и сказал, что понимает своего соперника.

«Питер делал то, что он должен был делать. У него жена и четверо детей, которых нужно кормить, так что я не могу его критиковать. Он здесь для того, чтобы помешать мне играть. Это была его работа», – пояснил Ронни.

Сам Эбдон всячески отрицал то, что его медлительная игра была тактикой, направленной на раздражение соперника.

«Было большое давление. Половину времени я не понимал, что делаю. Я вкладываю своё сердце и душу в каждый матч. Я прирождённый игрок. Я играю довольно быстро, но это не похоже на безотказный механизм. Когда нахожусь под давлением, именно так я и справляюсь. Я не делал этого намеренно», – оправдывался Питер.

И пускай матч с О’Салливаном Эбдон выиграл, дальше у Питера игра не пошла. В полуфинале он уступил будущему чемпиону Шону Мёрфи – 12:17.

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Теги Другие Снукер Ронни О'Салливан •••

Заглавное фото: Clive Rose / Julian Finney/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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