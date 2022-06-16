«Мы тряслись от ужаса». В Великобритании вскрылись массовые издевательства над гимнастками

Вероятно, имя Элоиза Йотишки мало что говорит любителям спортивной гимнастики не только из России, но и со всего мира. Но во многом именно из-за этой гимнастки в британском спорте разразился страшный скандал.

Йотишки стала первой спортсменкой, выигравшей дело против федерации гимнастики Великобритании из-за жестокого обращения. Вот только оказалось, что Элоиза – не единственная гимнастка, подвергавшаяся насилию. Пострадавших британских спортсменок оказалось более 400!

«Мы сидели на диване и тряслись»

19-летняя Элоиза Йотишки с 2016 по 2018 год подвергалась насилию и жестокому обращению со стороны тренера Эндрю Гриффитса. По словам спортсменки, её жёстко ограничивали в еде, позволяя потреблять не более 800 ккал в день без тренировок и не более 1200 ккал в дни тренировок. При этом нормой для девочки-подростка считаются 2200-2500 ккал в день.

«Это было каждую субботу, но иногда нас взвешивали и в течение недели, если им не нравилось, как мы выглядим, – вспоминала Йотишки. – Нам приходилось выстраиваться в очередь и вставать на весы вместе со всеми остальными. Иногда они объявляли наш вес или говорили отойти в сторону, если он их не устраивал, чтобы они могли поговорить с нами потом. Мы сидели на диване и тряслись от ужаса. Когда на тебя кричал взрослый мужчина – это было ужасно».

Неудивительно, что при таком питании Элоиза была истощена. По итогам расследования было принято решение отстранить от работы тренера Гриффитса, который подвергал насилию своих учениц. Что интересно, специалист уже несколько раз обвинялся в жестоком отношении к подопечным и даже был отстранён, вот только после апелляций снова возвращался к работе. Самой Йотишки федерация Британии принесла официальные извинения.

Эмили Морган Фото: Getty Images

Армейские обыски

Дело Йотишки стало лишь одним из многих в расследовании, которое провела адвокат Энн Уайт, по заказу агентства UK Sport, вневедомственного государственного органа Sport England и федерации гимнастики Великобритании. Поводом для расследования стала серия интервью британских гимнасток, в которых они рассказывали о жестоком обращении тренеров.

За прошлый год Уайт получила более 400 обращений, некоторые были анонимными, ибо спортсменки до сих пор боятся говорить о произошедшем. 39 случаев были признаны настолько серьёзными, что были переданы в местные органы власти для дальнейших разбирательств из-за опасений за жизнь и здоровье юных гимнасток. Помимо этого, Уайт учитывала обращения, которые поступали в федерацию с 2015-го по 2020-й – около 300 за каждый год. За всё время жалобы поступили на сотни тренеров и около 90 спортивных клубов.

Отчёт, который 16 июля опубликовала Уайт, содержит более 300 страниц. Больше половины отчёта посвящены случаям эмоционального насилия, в том числе во время тренировок. Около 40% материалов рассказывают о физическом насилии к гимнасткам, чаще во время тренировок. А 25% гимнасток, которые упоминаются в отчёте, рассказывали о чрезмерном контроле за их весом.

«Я слышала экстремальные истории о том, как гимнастки прячут еду, например, в потолочной плитке или под кроватью в своих комнатах. Я получала сообщения о том, что тренеры «по-армейски» проверяли гостиничные номера и дорожные сумки в поисках еды», – рассказала Уайт.

Адвокат пояснила, что такие ограничения приводили к появлению расстройств пищевого поведения (РПП) и психологическим отклонениям у гимнасток. По её словам, некоторые тренеры знали о проблемах со здоровьем у спортсменок. Но всё равно продолжали унижать и оскорблять их.

Издевательства над гимнастками

Уайт рассказывала и о жутких историях. Так, чемпионку Европы среди юниоров Кэтрин Лайонс тренер бил палками и морил голодом. Другие спортсменки говорили, что их заставляли стоять на бревне по два часа, когда они отказывались из-за страха выполнять какие-то элементы. Кто-то тренировался настолько часто, что чувствовал, как ноги «ломались» во время занятий, а кого-то привязывали к брусьям. Одна гимнастка рассказала, что, когда ей было семь лет, тренер сел на неё. Около 30 дел было связано с сексуальным насилием, но Уайт заявила, что это не было системным явлением.

В чём же причина таких зверств со стороны тренеров? По мнению Уайт, это связано с тем, что в стране есть цель – завоевать большое количество медалей на турнирах, а благополучие спортсменов отодвинуто на второй план. Также в числе причин она видит культурные проблемы, которые в Великобританию были завезены тренерами из СССР. В чём-то адвокат права. До 2008 года Великобритания не завоёвывала медали в спортивной гимнастике на Олимпиадах. Сейчас на счету страны девять медалей Игр.

При этом Уайт отметила, что в последние годы многое изменилось благодаря новому исполнительному директору федерации Саре Пауэлл. Сама Пауэлл принесла извинения после публикации отчёта.

«Это неприемлемо. Для меня как для матери это эмоциональная история. В спорте не должно такого происходить. Это искреннее извинение от меня самой, руководства федерации и всего спорта. Мы должны установить новый путь, новую дорожную карту. Гимнастика будет другой из-за храбрости молодых девушек, которые высказались», – заявила Пауэлл, также отметив, что не все тренеры такие жестокие, как в этом масштабном расследовании.

Фиби Якубчик Фото: Getty Images

«Один случай — уже слишком много»

Отчёт вызвал неоднозначную реакцию в обществе и кругах руководства спортивной гимнастики Великобритании. Бывший генеральный директор федерации гимнастики Джейн Аллен также принесла извинения перед спортсменками за то, что им пришлось пережить.

«Было очень тяжело слышать про болезненный опыт, который разделяют люди в спорте, которым я руководила столько лет, – призналась Аллен. – Несмотря на то что наша талантливая и целеустремлённая команда развила британскую гимнастику во многих направлениях, я должна была привнести в культуру ещё больше. Мне очень жаль, что я не сделала больше для всех, особенно для спортсменов, чтобы они почувствовали поддержку, возможность высказаться и быть услышанными. Нет ничего важнее этого. Всё случилось под моим руководством, и всё должно было быть по-другому».

Исполнительный директор агентства UK Sport Салли Мандей раскритиковала Уайт за мнение о том, что в федерации были настолько нацелены на медали.

«У нас никогда не было отдельных финансов, которые направлялись бы на завоевание медалей. Я никогда не чувствовала давления по поводу того, что мы должны выиграть их любой ценой. Нет никаких сомнений: то, о чём мы читаем в этом отчёте, мучительно. Ни гимнаст, ни любой человек не должны подвергаться такому насилию. Но ведь Энн Уайт также признаёт, что тысячи гимнасток получили положительный опыт в гимнастике. Хотя это не отменяет того факта, что даже один случай жестокого обращения – это слишком много».

Чтобы решить проблему насилия в спортивной гимнастике, Уайт предложила 17 способов, главный среди которых – это смещение акцента в подготовке с погони за медалями международных соревнований на благополучие спортсменов.

«Интересно, сколько спортивных скандалов потребуется, прежде чем правительство поймёт, что необходимо принять дополнительные меры для защиты детей, которые занимаются спортом?» – подытожила Уайт.

Очевидно, что у этой истории будут серьёзные последствия. Уже отстранена тренер сборной Великобритании Лиз Кинкейд, ряд гимнасток обратились с жалобами в суд. Видимо, спортивную гимнастику Великобритании ждут серьёзные перемены. Вот только будут ли теперь у них медали?