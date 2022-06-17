«Мы хотим делать шоу, как у Немова». Сёстры Аверины уже готовы бросить большой спорт?

Дина и Арина знают, что будут делать после завершения карьеры. Но будут ли они ставить точку?

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) за первые два дня успели выступить многие представители отечественного спорта. Были там, в частности, и российские гимнастки Аверины. И одно их высказывание заставило насторожиться поклонников блистательных спортсменок.

«Мы хотим сделать шоу подобное тому, что делают Алексей Немов и Светлана Хоркина. Немного другое, с привлечением известных артистов. Естественно, после завершения карьеры», – неожиданно призналась Дина Аверина.

Понятно, что у Дины и Арины уже есть определённый концепт и чёткая идея.

Неужели они решили заканчивать спортивную карьеру?

«У нас в России не было таких шоу»

Идея со спортивными шоу не нова. В гимнастике законодателями мод стали Алексей Немов и Светлана Хоркина, о которых и упомянули Аверины.

Проекты «Легенды спорта» и «Восхождение» очень похожи друг на друга. Оба шоу стремятся объединить все виды гимнастики: художественную, спортивную, воздушную и акробатическую. И там, и там принимают участие как детско-юношеские коллективы, так и признанные звёзды вроде Никиты Нагорного, Артура Далалояна, Ангелины Мельниковой, Марии Пасеки, Екатерины Селезнёвой. Да и сами сёстры Аверины активно выступают в обоих шоу.

«В своё время мы, действующие спортсмены, очень часто ездили на показательные выступления. Если ты спортсмен с именем, чемпион Европы, мира, Олимпийских игр, тебя приглашают в «гимнастические туры» в другие страны, – рассказывал Немов. – Я, Лена Замолодчикова имели такой опыт, мы выступали во Франции, в Германии, в Америке. У нас в стране таких шоу не проводилось, и я не думал, что это возможно, но в какой-то момент мы с товарищем решили сделать проект «Легенды спорта». Конечно, переживали, но в итоге он действительно оказался очень удачным и понравился публике».

«Легенды спорта» и «Восхождение» — это не просто демонстрация навыков всех гимнастов, это коллаборация спорта и театральной составляющей, потому и выглядят как мини-спектакль. И Хоркина, и Немов ставят целью своих проектов популяризацию спорта среди детей и взрослых.

Естественно, для создания таких проектов нужно много времени и сил. Потому совершенно логично, что Хоркина и Немов занялись своими проектами уже после окончания карьеры. Алексей создал «Легенд спорта» в 2016 году, Светлана реализовала «Восхождение» пятью годами позже.

Уникальность Авербуха

Шоу с участием спортсменов популярны и в другом виде спорта – фигурном катании. Свои проекты есть у многих известных тренеров и фигуристов: Этери Тутберидзе, Евгения Плющенко, Татьяны Навки, Ирины Слуцкой.

Но главным создателем ледовых шоу в России считается Илья Авербух. На счету серебряного призёра Олимпийских игр более 40 различных проектов, где он выступает не только как создатель и идейный вдохновитель, но и как продюсер и хореограф. В его шоу выступают как малоизвестные фигуристы, так и звёзды фигурного катания, а иногда даже представители шоу-бизнеса.

Что интересно, Авербух, в отличие от всех остальных, начал создавать свои шоу ещё во время карьеры. Первое представление прошло в начале нулевых в Новосибирске. А уже после завершения карьеры в 2002 году Илья основал свою продюсерскую компанию и активно ушёл в создание ледовых проектов.

Евгения Медведева и Александр Энберт Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Я очень хорошо отношусь к тому, что делает Илья Авербух. Это качественная история. Я вообще за любые проекты, которые способствуют популяризации спорта. Смотрите, как за последние 10 лет омолодилось фигурное катание, какая там конкуренция!» – оценивал Немов заслуги коллеги.

Аверины готовы бросить спорт ради шоу?

Так что же с Авериными? Неужели они готовы бросить спорт ради шоу?

В конце лета девушкам исполнится по 24 года. После досаднейшего поражения в Токио было ясно, что сестрички планировали продолжать карьеру, чтобы взять реванш на Олимпиаде в Париже в 2024 году. Однако сейчас, когда российский спорт на неопределённый срок вытеснен с международной арены, неясно, выступят ли вообще спортсмены из России на Играх.

Вероятно, соревнования на российском уровне без гарантии попадания на столь важные для девушек Олимпийские игры не могут полностью устраивать титулованных гимнасток. Кроме того, известно, что у Дины и Арины есть проблемы со здоровьем, из-за которых им становится сложнее соревноваться с более юными спортсменками. Кажется, итог этой истории очевиден.

Возможно, именно поэтому Аверины и начинают всерьёз задумываться о том, чем они будут заниматься после завершения карьеры. Хотя стоит сказать, что пока не ясно, когда будет поставлена эта точка, ведь сейчас гимнастки продолжают выступать на турнирах и обыгрывать своих соперниц.