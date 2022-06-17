За российским шахматистом следит весь мир. Способен ли Ян Непомнящий показать характер?

В пятницу, 17 июня, в Мадриде (Испания) стартовал Турнир претендентов – 2022. Главное шахматное событие года будет продолжаться три недели и в итоге определит счастливчика, готового сразиться в матче за титул с норвежцем Магнусом Карлсеном, остающимся непобедимым почти десять лет.

Шахматный турнир претендентов для российского спорта в текущих условиях – событие уникальное. Ещё бы! Ни в одном другом популярном виде спорта россиян не допускают ни к участию в чемпионатах мира, ни к отбору к ним. Шахматы – единственное исключение, наш спортсмен там есть.

Да, его оставили без российского триколора, но невелика беда. В конце концов, матч за титул в конце 2021 года Непомнящий тоже играл в нейтральном статусе.

Тот матч с Магнусом Ян вспоминать вряд ли любит. Россиянин начал здорово, создал чемпиону проблемы, но в критический момент надломился. Карлсен выдержал самую затяжную партию в истории матчей за титул, а Непомнящий допустил ошибку и после этого просто рассыпался.

В Турнире претендентов – 2022 ему предстоит проявить характер. За его игрой будут пристально следить не только в России, но и во всём мире. Турнир претендентов перед чемпионским матчем 2021 года Ян выиграл относительно легко, с запасом, но это всё осталось в прошлом. Сейчас борьбу придётся начинать заново, и, хотя Непомнящий относится к фаворитам, его соперники, безусловно, рассчитывают отбросить его в сторону и занять первое место.

Так как же выступит российский шахматист на Турнире претендентов?