Американец-то не железный. Разбираемся, как Ян Непомнящий вытащил партию с Каруаной

У российского гроссмейстера были проблемы на выходе из дебюта, но он сумел сделать ничью в сложной ситуации.

Во втором туре шахматного турнира претендентов всё внимание российских поклонников шахмат было приковано к противостоянию лидеров: наш Ян Непомнящий и американский гроссмейстер Фабиано Каруана выиграли свои первые партии и в субботу, 18 июня, планировали развить успех.

В дуэли лидеров прозвучал первый тревожный звоночек для российского гроссмейстера. Во-первых, проявился агрессивный настрой и напор Каруаны. Похоже, что Фабиано готов идти на любой риск и играть на победу в турнире не только белыми, но и чёрными! Но главное, что точность самого Яна была не идеальной, когда в соперниках оказался не деморализованный Дин Лижэнь.

К счастью, Непомнящий, оказавшись в затруднительной ситуации, поддерживал напряжение, и выяснилось, что Фабиано тоже не железный…

Турнир претендентов — 2022. 2-й тур. Ян Непомнящий (Россия) — Фабиано Каруана (США)

1. e4 e5 2. Кf3 Кc6 3. Сc4 Кf6 4. d3 Сc5 5. 0–0 d6 6. c3 a6 7. a4 Сa7 8. Лe1 h6 9. Кbd2 g5 10. b4 Кg4

Агрессивная новинка, после которой Ян призадумался. Совсем недавно встречалось 10… Кe7 11. Кf1 Кg6 12. Сe3 С:e3 13. К:e3 g4 14. Кd2 h5 15. d4 h4 16. Фb3 (Непомнящий – Грищук, Интернет, 2022) со сложной борьбой, в которой Ян победил. Каруана стремится собрать клубок фигур на королевском фланге и начать атаку на белого короля. Выглядит очень рискованно, и это показывает компьютерный анализ, но ради победы американец был готов и на такое!

11. Лe2 Фf6 12. Фe1

Здесь, похоже, очень сильно выглядело 12. d4 e:d4 13. e5! – жертвуя пешку и стараясь использовать положение чёрного короля в центре доски. Однако и тут варианты очень сложные – наверняка Фабиано очень глубоко анализировал степень своего риска. Теперь же, после аккуратного хода ферзём Каруана заканчивает развитие и продолжает скапливать свои фигуры напротив позиции рокировки белых.

12… Фg7 13. Кf1 0–0 14. Кg3 Кe7 15. d4

Типичный Непомнящий! Чтобы разрубить клубок проблем, Ян, как и в поединке с Дином, готов расстаться с пешкой. Наверное, россиянину не нравилось что-то типа 15. Крh1 Кg6 16. Сe3 Кf4 17. Лd2 h5 – чёрные наступают, и действовать ими приятнее.

15… e:d4 16. c:d4 Кc6 17. Лa3 К:d4 18. К:d4 С:d4

19. h3

За пожертвованную пешку у белых неплохая компенсация, и здесь неплохо выглядит 19. Лd2!? – надо срочно бороться с сильным чёрным слоном на большой диагонали, а потом самим накатывать на короля соперника. Например, в случае 19…c5 (19… Сe5 20. h3 Кf6 21. Сb2) 20. b:c5 d:c5 21. h3 Кe5 22. Кh5 Фg6 23. Сe2 угрозы белых достаточно опасны, и Каруане пришлось бы проявить аккуратность. Небольшое промедление позволило американцу укрепиться.

19… Кe5 20. Сa2 c5 21. b:c5 С:c5

Возможно, сильнее 21… d:c5, но Фабиано убрал слона подальше от белых ладей.

22. Лb3 b5 23. Кf5 Фf6

24. Крh2

В критический момент белые проявляют нерешительность и едва не сталкиваются с проблемами. Сильнее агрессивное 24. h4! Пока Ян ищет матовые идеи, Каруана запасается пешками на противоположном фланге.

24… b:a4 25. Лg3 Крh7 26. Фd1

Компьютер показывает 26. f4 g:f4 27. С:f4 С:f5 28. С:e5 Ф:e5 29. e:f5 Фf4, и обещает фантастическую ничью в варианте 30. С:f7!!! Л:f7 31. Лe7 Лa7 32. f6! Ф:f6 33. Фe4+ Крh8 34. Лe8+ Лf8 35. Лf3! d5 36. Л:f8+ С:f8 37. Л:f6 d:e4 38. Л:f8+ Крg7 39. Лe8, но посчитать такое – задача архисложная! Ян не форсирует события и продолжает кружить фигурами вокруг чёрного короля, но ясно, что у него не хватает двух пешек, а компенсация в любой момент может стать весьма условной.

26… Сd7 27. Лc2 С:f5 28. e:f5 Лab8 29. Фh5 Лg8 30. Сb2 Лge8

Удивительно, что Каруана, шахматист с огромным арсеналом шахматных средств борьбы за инициативу, не провёл типичную жертву качества 30… Л:b2! 31. Л:b2 a3, которая обеспечивала безопасность позиции чёрной рокировки и оставляла американца сильнейшей стороной – Яну предстояла неприятная борьба за ничью. Вместо этого последовало

31. Сc1 Лg8 32. Сb2 Лge8 33. Сc1, и все российские болельщики выдохнули – ничья повторением ходов!

С другой стороны, такой результат может вызвать у чёрных досаду, а Яну Непомнящему, как всегда, очень важно в турнирной гонке оседлать своего конька удачи. Интрига сохраняется, и единоличного лидера в турнире претендентов пока нет, но россиянин делит первое место.