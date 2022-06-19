«Мы результаты не покупали». Чемпионат мира без российских синхронисток смотрится нелепо

Чемпионат мира — 2022 по водным видам спорта уже стал особенным. Дело не только в том, что турнир вообще мог не состояться и с большим трудом был перенесён из Японии в Венгрию. Но и в том, что турнир, увы, проходит без участия российских спортсменов. Больше всего отсутствие наших ощущается в синхронном плавании. Без русских русалок турнир выглядит тускло и нелепо.

«Другим странам нас будет не хватать»

Отсутствие россиянок на чемпионате мира сыграло на руку другим командам. Понятно, что без наших спортсменок у иностранных синхронисток появилось больше шансов подняться на первую строчку пьедестала. В сборной России предполагали, что место фавориток теперь займут украинки.

«Не знаю, как им будет уютно без нас выступать, – говорила главный тренер сборной России Татьяна Покровская. – Украинцы будут рваться уже на первое место, но другим странам нас не будет хватать. А может быть… Не знаю. Они считали, что Россия – это школа, на которой они учатся, на композициях наших учатся. Мы же всего трудом своим добились, не покупали результаты, а теперь, конечно, очень грустно».

Что интересно, сборная России хотела представить на турнире обновлённый состав команды, но, видимо, это откладывается на неопределённый срок.

Возможность завоевания золота для представительниц других сборных влекла за собой и шанс установить историческое достижение – прервать гегемонию России в синхронном плавании. Это, собственно, и случилось.

В первый же день турнира японка Юкико Инуи стала первой в истории нероссиянкой, завоевавшей золото в технической программе соло. С момента первого появления этой дисциплины на ЧМ в 2007 году победы оставались лишь за представительницами России. Второе место в Будапеште заняла украинка Марта Федина, а третье – гречанка Евангелия Платаниоти.

Юкико Инуи Фото: Nikola Krstic/Getty Images

Результаты турнира совсем не обрадовали российских синхронисток, которые наблюдали за соревнованиями из дома. Трёхкратная олимпийская чемпионка Александра Пацкевич честно заявила, что уровень россиянок намного выше.

«Если говорить о соло, можно сказать, что Светлана Колесниченко победила, не приезжая на соревнования. Абсолютно понятно, насколько её уровень выше», — сказала Пацкевич.

Российское влияние

Как бы ни хотели чиновники FINA убрать наших синхронисток с чемпионата мира, без влияния россиянок на турнире совсем не обошлось. Так, четвёртое место в технической программе в соло заняла итальянка Линда Черутти, выступавшая с программой, которую ей поставила наша Влада Чигирёва. Правда, после выступления Линды Влада призналась, что по итогу от её программы осталось не слишком многое.

«От моей постановки мало что осталось. Музыка, музыкально расставленные элементы, последняя поза и начало первой связки. Ещё упростили руки, что меня расстроило — образ потерялся. Но я рада, что эта программа была представлена на чемпионате мира, мы больше будем довольны следующими программами, которые покажут в Будапеште. Была уверена, если Линда сделает последний элемент, её поставят на третье место. Но гречанка была лучше по высоте, думаю, это сыграло. В остальном у неё тоже были ошибки».

Выступление Черутти – не единственное, поставленное российскими синхронистками. Всего наши девушки разработали четыре программы для сборной Италии: техническое соло, дуэты и комбинация. Участие в работе принимали Влада Чигирёва, Светлана Ромашина и Александра Пацкевич.

«Техническое соло ставила Влада Чигирёва. Технический дуэт ставила Светлана Ромашина, произвольный – мы с Владой. Те программы, которые мы ставили, Света Ромашина оценивала своим взглядом, говорила, какие моменты можно подправить и доработать», – рассказала Пацкевич.

Что интересно, в текущей непростой ситуации итальянские спортсменки не скрывают, что программы им поставили россиянки. Даже наоборот, они активно рассказывают о работе с нашими синхронистками.

«Итальянские комментаторы и сами девочки, когда дают комментарии, говорят, что мы ставили им программы, и делают это с гордостью. Это приятно», – отметила Чигирёва.

Пускай и в таком виде, но русский дух присутствует на чемпионате мира. Но грустно, что турнир всё-таки проходит без русских русалок и нам ежедневно придётся слышать о новых прервавшихся победных сериях россиянок. А прерывают их те, кто в честной борьбе с Россией бы не справился.