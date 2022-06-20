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Скандал на шахматном турнире претендентов 2011 года – как сломавшиеся часы и неумелые арбитры помогли Крамнику победить

Скандал на турнире претендентов. Россиянину помогли сломавшиеся часы и неумелые арбитры
Александр Федяков
Скандал на шахматном турнире претендентов 2011-го
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В 2011 году в Казани в кульминационный момент партии Крамника и Раджабова случилось то, чего никто не мог ожидать.

В шахматах роль арбитра обычно крайне незначительна – не то что в футболе или баскетболе. Улыбающийся рефери во фраке или костюме приветствует шахматистов, расставляет фигуры и заносит результаты в турнирную таблицу. А ещё фиксирует ничьи в случае троекратного повторения ходов, объявляет о начале туров и потом на закрытии подводит технические итоги.

К сожалению, из-за этого порой случается, что на шахматных турнирах работают арбитры, которые сами толком не знают правил. Особенно ярко это проявляется после выборов в президенты ФИДЕ – представители стран третьего мира, чьи голоса оказывается решающими, попадают на ключевые должности на важных турнирах, где порой случаются непредвиденные ситуации.

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Известна история, когда по «арабским» правилам одному гроссмейстеру решили засчитать поражение на чемпионате мира по рапиду и блицу за то, что он уронил с доски фигуру. А есть и ещё более резонансный случай, когда известный российский гроссмейстер Эрнесто Инаркиев и чемпион мира Магнус Карлсен в быстрой игре обменялись «встречными» шахами.

Фото: РИА Новости

Судьи совершенно растерялись – на доске под боем стояли оба короля, что категорически невозможно по правилам шахматной игры. Карлсен благородно предложил Инаркиеву разойтись миром (хотя и имел большой перевес в окончании), но Эрнесто в ответ потребовал засчитать чемпиону мира поражение, считая, что именно тот критическим образом виноват в возникшей шахматной коллизии. В итоге ноль поставили, наоборот, россиянину, и потом Инаркиев долго, опираясь на мнение авторитетных отечественных рефери, пытался доказать, что именно он был прав. Но всё безуспешно.

А однажды судьи допустили критическую ошибку даже на турнире претендентов. Случилось это в Казани в 2011 году, когда Магнус Карлсен отказался от участия, поскольку был не согласен с нокаут-форматом. И уже четвертьфинал завершился грандиозным скандалом. В одном из матчей сошлись экс-чемпион мира Владимир Крамник и один из сильнейших шахматистов мира и, кстати, участник претендентского турнира – 2022 Теймур Раджабов.

Силы были абсолютно равны, противники шли очко в очко, и ничья фиксировалась за ничьей. Развязка случилась в блице. Раджабов выиграл первую партию, а во второй получил неприятное окончание без пешки с разноцветными слонами. Однако Крамник просмотрел активизацию чужой ладьи и был вынужден отдать лишнюю пешку. Ничья, которая выводила бы Раджабова в полуфинал, казалась неизбежной. И тут сломались часы!

Возникла напряжённая пауза. Главный арбитр Игнасиус Леонг из экзотического для шахмат Сингапура пришёл в замешательство. Через некоторое время ему принесли правила шахмат, но там не указывалось, как должен действовать судья в данной ситуации. Время шло, партия не игралась, соперники спорили, что делать дальше и вообще сколько у кого было секунд на часах до поломки, а организаторы и зрители оставались в состоянии шока.

Фото: РИА Новости

Наконец судьям подсказали, что секунды на часах были зафиксированы камерами, служащими для трансляции партии в интернете. Когда показания часов восстановили, Владимир Крамник тонко оценил, что если в этой самой ничейной позиции противник продолжит стоять на месте, то он может создать на доске цугцванг. Партия продолжилась, и буквально через несколько ходов план экс-чемпиона мира сработал! Теймур вздрогнул и капитулировал из-за неизбежных материальных потерь. После такого удара судьбы Раджабов не смог собраться на следующие партии и проиграл ещё два поединка в блиц, потеряв шансы выйти в полуфинал. Дальше прошёл Крамник.

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«Позиция была объективно ничейная, и я считал (хотя оказалось, что это не так), что обстоятельства против меня, – рассказывал после победы россиянин. – Ведь пока часы переставляют, человек может сообразить, что ему дальше делать. Никто в этом не виноват, просто возникла такая ситуация. Мне принесли правила, и, хотя чётко там этот момент не прописан, по духу надо было продолжать партию с оставшимся временем. Ну, окей, мы продолжили».

Фото: РИА Новости

«При всём уважении к Крамнику, этот инцидент оказался больше в его пользу, чем в мою. Можно долго спорить на эту тему, долго говорить. Я считаю, что сделал всё, что от меня зависело. После инцидента с часами всё пошло наперекосяк. Просто тотальное невезение. Сразу вспомнил кадры баскетбольного финала сеульской Олимпиады, когда сборная СССР обыграла американцев благодаря точному попаданию на последней секунде. В спорте всякое бывает. Что я мог сделать? Сегодня сломались часы, завтра – упадёт люстра», – рассуждал после досадного поражения Раджабов.

Вполне вероятно, что неумелые действия арбитров в тот момент изменили течение шахматной истории. Будь на месте Леонга настоящий судья-профессионал, он очень быстро восстановил бы показания часов, и Крамник явно не успел бы в спешке создать на доске ту этюдную конструкцию, которую продумал во время паузы, возникшей в результате действий судей.

Тогда, скорее всего, молодой Теймур Раджабов прошёл бы в полуфинал, там сражался бы с Александром Грищуком, и кто знает, чем бы всё закончилось.

А после тяжелейшего удара, перенесённого в Казани, у Теймура случилась настоящая депрессия. На следующем турнире претендентов в Лондоне он уже проигрывал всё подряд, заняв последнее место. И прошло долгих шесть лет, прежде чем Теймур сумел перебороть последствия того несчастного случая, блеснул на Кубке мира – 2019 и вернулся в мировую элиту.

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