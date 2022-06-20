Скандал на турнире претендентов. Россиянину помогли сломавшиеся часы и неумелые арбитры

В 2011 году в Казани в кульминационный момент партии Крамника и Раджабова случилось то, чего никто не мог ожидать.

В шахматах роль арбитра обычно крайне незначительна – не то что в футболе или баскетболе. Улыбающийся рефери во фраке или костюме приветствует шахматистов, расставляет фигуры и заносит результаты в турнирную таблицу. А ещё фиксирует ничьи в случае троекратного повторения ходов, объявляет о начале туров и потом на закрытии подводит технические итоги.

К сожалению, из-за этого порой случается, что на шахматных турнирах работают арбитры, которые сами толком не знают правил. Особенно ярко это проявляется после выборов в президенты ФИДЕ – представители стран третьего мира, чьи голоса оказывается решающими, попадают на ключевые должности на важных турнирах, где порой случаются непредвиденные ситуации.

Известна история, когда по «арабским» правилам одному гроссмейстеру решили засчитать поражение на чемпионате мира по рапиду и блицу за то, что он уронил с доски фигуру. А есть и ещё более резонансный случай, когда известный российский гроссмейстер Эрнесто Инаркиев и чемпион мира Магнус Карлсен в быстрой игре обменялись «встречными» шахами.

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Судьи совершенно растерялись – на доске под боем стояли оба короля, что категорически невозможно по правилам шахматной игры. Карлсен благородно предложил Инаркиеву разойтись миром (хотя и имел большой перевес в окончании), но Эрнесто в ответ потребовал засчитать чемпиону мира поражение, считая, что именно тот критическим образом виноват в возникшей шахматной коллизии. В итоге ноль поставили, наоборот, россиянину, и потом Инаркиев долго, опираясь на мнение авторитетных отечественных рефери, пытался доказать, что именно он был прав. Но всё безуспешно.

А однажды судьи допустили критическую ошибку даже на турнире претендентов. Случилось это в Казани в 2011 году, когда Магнус Карлсен отказался от участия, поскольку был не согласен с нокаут-форматом. И уже четвертьфинал завершился грандиозным скандалом. В одном из матчей сошлись экс-чемпион мира Владимир Крамник и один из сильнейших шахматистов мира и, кстати, участник претендентского турнира – 2022 Теймур Раджабов.

Силы были абсолютно равны, противники шли очко в очко, и ничья фиксировалась за ничьей. Развязка случилась в блице. Раджабов выиграл первую партию, а во второй получил неприятное окончание без пешки с разноцветными слонами. Однако Крамник просмотрел активизацию чужой ладьи и был вынужден отдать лишнюю пешку. Ничья, которая выводила бы Раджабова в полуфинал, казалась неизбежной. И тут сломались часы!

Возникла напряжённая пауза. Главный арбитр Игнасиус Леонг из экзотического для шахмат Сингапура пришёл в замешательство. Через некоторое время ему принесли правила шахмат, но там не указывалось, как должен действовать судья в данной ситуации. Время шло, партия не игралась, соперники спорили, что делать дальше и вообще сколько у кого было секунд на часах до поломки, а организаторы и зрители оставались в состоянии шока.

Фото: РИА Новости

Наконец судьям подсказали, что секунды на часах были зафиксированы камерами, служащими для трансляции партии в интернете. Когда показания часов восстановили, Владимир Крамник тонко оценил, что если в этой самой ничейной позиции противник продолжит стоять на месте, то он может создать на доске цугцванг. Партия продолжилась, и буквально через несколько ходов план экс-чемпиона мира сработал! Теймур вздрогнул и капитулировал из-за неизбежных материальных потерь. После такого удара судьбы Раджабов не смог собраться на следующие партии и проиграл ещё два поединка в блиц, потеряв шансы выйти в полуфинал. Дальше прошёл Крамник.

«Позиция была объективно ничейная, и я считал (хотя оказалось, что это не так), что обстоятельства против меня, – рассказывал после победы россиянин. – Ведь пока часы переставляют, человек может сообразить, что ему дальше делать. Никто в этом не виноват, просто возникла такая ситуация. Мне принесли правила, и, хотя чётко там этот момент не прописан, по духу надо было продолжать партию с оставшимся временем. Ну, окей, мы продолжили».

Фото: РИА Новости

«При всём уважении к Крамнику, этот инцидент оказался больше в его пользу, чем в мою. Можно долго спорить на эту тему, долго говорить. Я считаю, что сделал всё, что от меня зависело. После инцидента с часами всё пошло наперекосяк. Просто тотальное невезение. Сразу вспомнил кадры баскетбольного финала сеульской Олимпиады, когда сборная СССР обыграла американцев благодаря точному попаданию на последней секунде. В спорте всякое бывает. Что я мог сделать? Сегодня сломались часы, завтра – упадёт люстра», – рассуждал после досадного поражения Раджабов.

Вполне вероятно, что неумелые действия арбитров в тот момент изменили течение шахматной истории. Будь на месте Леонга настоящий судья-профессионал, он очень быстро восстановил бы показания часов, и Крамник явно не успел бы в спешке создать на доске ту этюдную конструкцию, которую продумал во время паузы, возникшей в результате действий судей.

Тогда, скорее всего, молодой Теймур Раджабов прошёл бы в полуфинал, там сражался бы с Александром Грищуком, и кто знает, чем бы всё закончилось.

А после тяжелейшего удара, перенесённого в Казани, у Теймура случилась настоящая депрессия. На следующем турнире претендентов в Лондоне он уже проигрывал всё подряд, заняв последнее место. И прошло долгих шесть лет, прежде чем Теймур сумел перебороть последствия того несчастного случая, блеснул на Кубке мира – 2019 и вернулся в мировую элиту.