Авериным не дали выступить на чемпионате Европы. Кто же победил в отсутствие россиянок?

В воскресенье, 19 июня, в Тель-Авиве (Израиль) завершился чемпионат Европы по художественной гимнастике. Турнир получился ослабленным из-за отсутствия мировых лидеров этого вида спорта – россиянок и белорусок.
Правда, без отсылок к России и слов в адрес нашей страны турнир не обошёлся. Лучшей в Европе неожиданно оказалась израильтянка с русскими корнями Дарья Атаманова, а на подиум попала бывшая россиянка Дарья Варфоломеева, выступающая за сборную Германии. Что же ещё интересного было на турнире?
Чемпионка с русскими корнями
Главной сенсацией турнира стала 16-летняя Дарья Атаманова, которая буквально ворвалась в элиту художественной гимнастики. Девушка выступает за Израиль, хотя имеет русские корни – её родители родились и жили в Томске. Помимо того, что в многоборье юная гимнастка обошла более опытных и титулованных соперниц и выиграла с отрывом в 1,400 балла от Боряны Калейн, Дарья завоевала ещё и несколько медалей в отдельных упражнениях.
На счету Атамановой три серебряные награды в упражнениях с обручем, булавами и лентой. Также в активе Дарьи бронза в командном первенстве. Золото забрали болгарки, а серебро – девушки из Италии.
«Девочки пишут, что болеют за меня»
Золотые медали в отдельных упражнениях поделили болгарка Боряна Калейн (мяч и лента) и итальянка София Раффаэли (булавы и обруч). Первая, кстати, была недовольна отсутствием на чемпионате Европы россиянок.
София Раффаэли
Фото: EUROPEANGYMNASTICS.COM
«Я общалась с ними, говорили о том, что они не могут поехать на соревнования. Они работали для этого всю свою жизнь, и не они начали то, что привело к отстранению российских спортсменов. Поэтому я считаю, что по отношению к спортсменам и тренерам это нечестно. Они не имеют отношения к ситуации, но платят за неё свою цену», – сказала Калейн в интервью «Матч ТВ».
Кстати, на подиум, помимо Атамановой, поднялась ещё одна иностранка с русскими корнями. Третьей в личных упражнениях с булавами и мячом стала представительница сборной Германии Дарья Варфоломеева из Барнаула.
Результаты в личных дисциплинах
Многоборье
1. Дарья Атаманова (Израиль) – 136,900;
2. Боряна Калейн (Болгария) – 135,500;
3. Стилиана Николова (Болгария) – 131,650.
Мяч
1. Боряна Калейн (Болгария) – 35,350;
2. София Раффаэли (Италия) – 34,250;
3. Дарья Варфоломеева (Германия) – 33,750.
Лента
1. Боряна Калейн (Болгария) – 34,050;
2. Дарья Атаманова (Израиль) – 33,750;
3. Ади Ася Кац (Израиль) – 32,600.
Булавы
1. София Раффаэли (Италия) – 34,550;
2. Дарья Атаманова (Израиль) – 34,250;
3. Дарья Варфоломеева (Германия) – 33,150.
Обруч
1. София Раффаэли (Италия) – 36,000;
2. Дарья Атаманова (Израиль) – 34,900;
3. Боряна Калейн (Болгария) – 33,900.
«Хотелось выступить. Без вопросов»
В групповых упражнениях в отсутствие россиянок, белорусок и после смены чемпионского состава сборной Болгарии доминировали итальянки. Девушки забрали золото и в упражнениях с тремя лентами и двумя мячами, и с пятью обручами. Но если в первой дисциплине отрыв сборной Италии от команды Испании был огромным – 2,300 балла, то во второй итальянки выиграли у девушек из Израиля всего 0,200. Кстати, в многоборье победу одержала именно сборная Израиля, Италия стала второй, а третье место с большим отставанием от более сильных соперниц заняли гимнастки из Азербайджана.
Результаты в командных дисциплинах
Многоборье
1. Израиль – 69,950;
2. Италия – 69,650;
3. Азербайджан – 65,400.
Пять обручей
1. Италия – 36,650;
2. Израиль – 36,450;
3. Азербайджан – 34,750.
Три ленты и два мяча
1. Италия – 34,250;
2. Испания – 31,950;
3. Азербайджан – 31,900.
Без участия россиянок чемпионат Европы выглядел, конечно, не так ярко и насыщенно, как мог бы быть. Вероятно, наши гимнастки в большинстве своём чемпионат Европы не смотрели, ведь слишком больно и неприятно наблюдать за турниром, где ты мог быть явным претендентом на золото.
Дарья Атаманова
Фото: EUROPEANGYMNASTICS.COM
«Мы не видели выступлений на чемпионате Европы, но знаем результаты. Хотелось ли выступить там? Конечно, хотелось бы. Без вопросов», – отметила Арина Аверина. Девятикратная чемпионка Европы, между прочим.
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