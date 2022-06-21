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Как живёт олимпийская чемпионка Маргарита Мамун – работа на телевидении, фигурное катание, личная жизнь – фото

«В депутаты я никогда не рвалась». Как сейчас живёт олимпийская чемпионка Маргарита Мамун
Татьяна Постникова
Как сейчас живёт олимпийская чемпионка Мамун
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Одна из самых красивых спортсменок страны стала звездой телеэкрана. А ещё – неожиданно ушла в фигурное катание.

Нередко после завершения карьеры именитые спортсмены пропадают из инфополя и делают то, чего им не хватало раньше – наслаждаются жизнью обычных людей. Но олимпийская чемпионка Игр-2016 в Рио-де-Жанейро гимнастка-художница Маргарита Мамун после ухода из большого спорта, кажется, стала ещё более яркой и заметной персоной, чем прежде.

Чем же сейчас занимается знаменитая «бенгальская тигрица»?

Из гимнастики – в фигурное катание

Маргарита Мамун после завершения карьеры не смогла отпустить спорт. Чемпионка Рио ездила и на три следующих Олимпиады: в Пхёнчхан, Токио и Пекин. И если появление гимнастки на летних Играх – в порядке нормы, то посещение зимних Олимпиад – немного удивительно.

Маргарита Мамун и сёстры Аверины

Маргарита Мамун и сёстры Аверины

Фото: Из личного архива Маргариты Мамун

Родная стихия Мамун – художественная гимнастика – всё ещё остаётся важной частью жизни спортсменки. В Токио, например, она была приглашённым комментатором и работала на том самом скандальном финале с участием сестёр Авериных. Помимо этого, Маргарита участвует в различных спортивных шоу, проводит мастер-классы для юных гимнасток по всей России и миру, как почётный гость посещает крупные международные турниры.

Но не одной художественной гимнастикой живёт Мамун. Неожиданно для всех она стала активно продвигать себя в фигурном катании. Всё началось с внезапного появления гимнастки в роли комментатора на контрольных прокатах сборной России в 2021 году. Причём своей работой она так запомнилась зрителям, что стала постоянной гостьей российских турниров по фигурному катанию. Так, в декабре 2021 года она вместе с Алиной Загитовой вела чемпионат России, а в феврале 2022-го уже отправилась в Пекин, чтобы комментировать олимпийский турнир по фигурному катанию.

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«Меня, на самом деле, очень тепло встретили. Я не ожидала, если честно, – признавалась Мамун. – Особенно в Челябинске, когда мы первый раз начали эту работу. У меня пока на счету только Челябинск и Сочи. Вот сейчас я еду в Санкт-Петербург на чемпионат России. Ещё немного было сюжетов, выпусков. Но даже когда я пропускала Skate America, Skate Canada люди спрашивали, где же я, и просили продолжать делать наш формат, что очень приятно».

«Говорят, что у меня приятный голос»

Вообще, Мамун часто появляется на телевидении в качестве комментатора, в основном – на Первом канале. Как раз там она комментировала и художественную гимнастику, и фигурное катание на Олимпиадах.

«В начале года ходила к преподавателю по технике речи. Многие коллеги отмечали, что у меня приятный голос. Вот такой оценки совершенно не ожидала», – делилась впечатлениями Маргарита.

Маргарита Мамун на Первом канале

Маргарита Мамун на Первом канале

Фото: Из личного архива Маргариты Мамун

При этом в телебагаже Маргариты есть не только работа комментатором. Гимнастка появлялась на разных каналах и в качестве ведущей программ. Так, на ТНТ Мамун вела шоу про здоровье, на «Матч ТВ», как и её коллега-гимнастка Яна Батыршина, информационные выпуски, а на Первом канале – утреннюю программу. Впрочем, появления в кадре не ограничиваются только ролью комментатора, эксперта или ведущей. Маргариту часто приглашают в различные программы на интервью или в качестве гостя.

Конечно, такая медийная активность помогает спортсменке проявлять себя в рекламе. Маргарита активно сотрудничает с брендами косметики, одежды и ювелирных украшений. Также олимпийская чемпионка довольно большое внимание уделяет благотворительной деятельности.

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«Политика? Во-первых, меня туда не звали. А во-вторых – я никогда и не рвалась. Да, после завершения карьеры я стала больше следить за общественно-политической жизнью. И замечаю за собой стремление помочь людям. Но я стараюсь делать это более конкретными вещами – например, поддерживаю различные фонды. А становиться депутатом или чиновником… Сейчас в мои планы это точно не входит», – рассказывала Маргарита.

«Рождение ребёнка – как Олимпийские игры»

Безусловно, особое место в жизни Маргариты сейчас занимает её семья. В 2017 году олимпийская чемпионка вышла замуж за известного российского пловца Александра Сухорукова, а в октябре 2019 года у них родился сын Лев.

«Когда увидела положительный результат на тесте на беременность, я была дома одна. Честно говоря, мы планировали, ждали, но не думала, что вот прямо сейчас. Однако при этом меня в то утро что-то так и подталкивало сделать тест. Саша приехал домой буквально через пять минут, и я прямо в дверях ему сказала. Он аж присел и чуть не расплакался. Саша, конечно же, был очень рад, и ему не терпелось всем рассказать. Рождение ребенка для нас — как Олимпийские игры», – делилась радостными воспоминаниями Мамун.

Маргарита Мамун с сыном

Маргарита Мамун с сыном

Фото: Из личного архива Маргариты Мамун

Сейчас спортсменка на своих страницах в соцсетях активно делится снимками семейной жизни и успехами уже почти трёхлетнего сына.

«После рождения сына мне показалось, что жизнь перевернулась с ног на голову. Появилось ощущение, что Лёва всю жизнь был с нами. Мы его долго ждали, поэтому просто не представляем жизнь без него».

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Но не только вокруг мужа и сына строится жизнь Мамун. Осенью 2021 года Маргарита оправилась в увлекательное путешествие на свою вторую родину – в Бангладеш, ведь отец спортсменки родом именно оттуда.

«Мамун в Бангладеше! Прошло 15 лет с тех пор, как я была здесь последний раз. Счастлива быть здесь со своей семьёй», – радовалась Мамун.

Маргарита Мамун

Маргарита Мамун

Фото: Из личного архива Маргариты Мамун

Гимнастка не просто путешествовала по интересным местам, но и посетила несколько встреч с юными спортсменами и тренировок национальной команды. Кажется, не только дети были рады встрече с олимпийской чемпионкой, но и сама Мамун была в восторге от поездки.

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