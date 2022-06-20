«Я решил, что наигрался». Эффектная победа россиянина в шахматном турнире претендентов

Ян Непомнящий в 2021 году досрочно обеспечил себе право биться с Магнусом Карлсеном. Может, и в 2022-м получится?

Шахматный турнир претендентов – 2022 взял свой разгон. Все его участники сыграли по три партии, прошли акклиматизацию, перестали волноваться и теперь будут показывать всю свою мощь. Российских поклонников шахмат результаты на старте обнадёживают. Единственный наш представитель на главном турнире года уже одержал одну победу и к четвёртому туру делит первое место с соперником из США – Фабиано Каруаной.

Говорить о финальных результатах, безусловно, совсем рано. Но бодрый старт Яна навевает мысли о прошлом турнире претендентов. Непомнящий тогда тоже захватил лидерство с первых туров и в итоге довёл дело до победы.

Давайте вспомним, как было дело. На удачу.

Турнир посреди бедствия

Как же изменился наш мир за два года…

Когда проходила жеребьёвка турнира претендентов, никто и подумать не мог, что соревнование растянется на два года. В конце зимы люди с ужасом смотрели на новостные сводки о нарастающем количестве жертв коронавируса и надеялись на лучшее. Верили в лучшее и шахматисты. Все, кроме азербайджанца Теймура Раджабова, который 6 марта уведомил ФИДЕ, что не будет играть в турнире претендентов. Кстати, именно тот его отказ и позволил ему получить уайлд-кард на битву, которая сейчас проходит в Мадриде.

Ян Непомнящий и Аниш Гири Фото: РИА Новости

В те дни стало ясно, что речь идёт о мировой пандемии. Однако шахматисты приехали в Екатеринбург, чтобы сыграть. Раджабова заменил лучший по рейтингу Максим Вашье-Лаграв из Франции. Также право биться с Карлсеном оспаривали: Фабиано Каруана (США), Дин Лижэнь и Ван Хао (оба – Китай), Аниш Гири (Нидерланды), Александр Грищук, Ян Непомнящий и Кирилл Алексеенко (два финалиста Гран-при ФИДЕ и обладатель уайлд-кард из России).

Турнир начался посреди бедствия, со всеми мерами предосторожности, с антисептиками у досок и приветствием локтями. На тот момент это был уже чуть ли не единственный неотменённый международный турнир.

Ян Непомнящий с первого же дня вышел в лидеры, поскольку сразу обыграл Аниша Гири чёрными. Потом были ничьи с соотечественниками – Грищуком и Алексеенко. В четвёртом туре Ян чёрными сделал третью подряд ничью с Каруаной, а затем рванул вперёд, обыграв двух китайцев подряд.

По итогам шести партий Непомнящий выигрывал целое очко у ближайшего конкурента – Вашье-Лаграва. Именно с ним Ян и играл в седьмом туре. Казалось бы, обыгрывай француза и уходи в отрыв. Но нет, российский гроссмейстер перемудрил во французской защите и проиграл. Счёт по очкам сравнялся.

А затем турнир прервали…

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович выступил со специальным заявлением. В связи с тем, что Россия планировала закрыть авиасообщение, он не мог гарантировать безопасное возвращение участников турнира домой.

Решение о приостановке поддерживали и сами шахматисты, которых непривычная на тот момент пандемийная атмосфера сильно напрягала.

«Я нахожусь в ужасном состоянии, мне совсем не хочется играть. В самом начале у меня ещё не было чёткого представления обо всём этом, но сейчас я абсолютно уверен, что турнир следует остановить. Эта атмосфера… Весь персонал в масках, даже охранники. Для меня очень тяжело за этим наблюдать, не хочу здесь находиться, играть партии», – говорил, например, Грищук.

«Ян должен совершить подвиг»

Рестарт турнира перенесли сначала на ноябрь, а потом и вовсе на апрель 2021 года. Оно и понятно: сначала всех пугала пандемия, затем сохранялись серьёзные транспортные ограничения. И только более чем через год лучших шахматистов мира (кроме Карлсена, конечно), удалось собрать вновь.

Турнир претендентов стал, по сути, первым серьёзным турниром, сыгранным не в онлайне. Шахматисты за год привыкли двигать компьютерную мышь, а не фигуры, сыграли целую серию представительных онлайн-турниров, форма их много раз поменялась. И поэтому у российских поклонников шахмат были серьёзные опасения – а сохранит ли Ян свою лидирующую позицию.

Ян Непомнящий и Максим Вашье-Лаграв Фото: fide.com

«Напряжение было очень сильным, я и не мог спать первые три партии вообще, и поэтому я пошёл на быструю ничью против Аниша Гири. И только перед партией против Кирилла Алексеенко я наконец-то смог выспаться, но это не значит, что напряжение спало. Было очень тяжело расслабиться».

Яну поначалу было трудно, но лидерство он не упускал. Благо уже в первом туре после перерыва француз сделал россиянину подарок – уступил Каруане. Непомнящий обходил преследователей на пол-очка и мог чувствовать себя спокойно. А уж когда обыграл Алексеенко, то и вовсе оторвался.

Ключевой, пожалуй, стала партия 12-го тура, в которой российский гроссмейстер обыграл китайца Ван Хао и сохранил первое место, не пустив в лидеры разогнавшегося Аниша Гири. Ещё больше представителя Нидерландов расстроило поражение от Грищука в 13-м туре. А Ян же, сыграв вничью с Вашье-Лагравом, досрочно гарантировал себе первое место в турнире.

«Эмоций особо нет. Все очень устали, и я, и команда много работали весь год – напряжение было избыточным, ведь турнир шёл год. Турнир надо доиграть, завтра важная партия. А как закончится состязание – переведу дух, тогда и появятся эмоции, – рассказывал Ян перед последним туром.

Что касается сегодняшней партии, то не сказал бы, что она нетипичная. После дебюта удалось получить приятную позицию, шла игра на два результата. Сильно помогало то, что Аниш Гири играл очень хорошо, он дышал в спину – задачи играть на ничью сегодня не было. Когда убедился, что Саша Грищук выигрывает, я решил, что на сегодня я наигрался».

Ян Непомнящий Фото: fide.com

Последнюю партию Непомнящий проиграл, но это уже не имело никакого значения: все мысли гроссмейстера и его сторонников занял предстоящий матч с непобедимым Магнусом Карлсеном. «Ян должен совершить спортивный подвиг, несмотря на то что у него положительный счёт в играх против Магнуса. Необходимо провести большую подготовку. Тогда, думаю, шансы у него будут хорошие. В пользу Яна могу заявить, что у него агрессивный стиль игры, Карлсен это не очень любит», – говорил тогда Сергей Карякин.

«Непомнящий – тот, кто может победить меня. Столкновение игровых стилей – это всегда интересно», – даже сам Магнус вроде бы опасался соперника.

Правда, что было в декабре 2021-го в Дубае, все поклонники шахмат прекрасно помнят. Увы, Ян не справился с мощью Магнуса, а потому не ждёт сейчас своего соперника по чемпионскому матчу, а сам пытается вновь в него пробиться.