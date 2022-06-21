Турнир претендентов — 2022. Ян Непомнящий против иранского гения. Это очень тяжело! LIVE

Во вторник, 21 июня, в Мадриде (Испания) возобновляется розыгрыш шахматного турнира претендентов — 2022, победитель которого получит право сыграть за звание чемпиона мира с Магнусом Карлсеном.
По итогам трёх сыгранных туров российский гроссмейстер Ян Непомнящий набрал два очка из трёх возможных и делит первое место с Фабиано Каруаной. Партия четвёртого дня может стать для россиянина ключевой: его соперник — иранский гений Алиреза Фируджа, выступающий под флагом Франции.
Все партии 4-го тура начнутся в 16:00 по московскому времени.
После Кg3 Непомнящего уже больше 15 минут думает над ходом Фируджа.
После необычного года Яна gxf6 задумался Фируджа и взял конём dxf6.
По оценке компьютера, пока в партии Непомнящего — Фируджа равенство.
Вновь задумался Непомнящий. Он потратил уже на 12 минут больше соперника.
Достаточно быстро начали Непомнящий и Фируджа. Уже 15 ходов за 10 минут сделали шахматисты.
Участники турнира за соседними столами думают чуть дольше.
Позиция в партии Непомнящий — Фируджа после девяти ходов.
Непомнящий начинает с хода на е4. Сицилианская защита на доске.
Меньше пяти минут остаётся до начала четвёртого тура. Сегодня Непомнящий сыграет белыми против Фируджи.
Фируджа — крайне опасный соперник для Непомнящего. Даже Магнус Карлсен, действующий чемпион мира, заявил, что готов играть за шахматную корону только с Фируджей — с другими участниками турнира претендентов — 2022 норвежцу играть уже не так интересно.
Тренер Яна Непомнящего Владимир Поткин прокомментировал результаты подопечного в первых трёх турах:
Ян справляется с высоким напряжением первых туров лучше своих соперников и поэтому находится на верхней строчке с Фабиано, который показывает самую стабильную игру в начале турнира.
На счету Непомнящего в этом шахматном турнире одна победа и две ничьи.
В третьем туре Непомнящий сыграл с вничью против азербайджанского гроссмейстера Теймура Раджабова.
«Чемпионат» рассказывает о том, как прошла партия Раджабов — Непомнящий.
Пары четвёртого тура
Рихард Раппорт — Хикару Накамура
Ян Непомнящий — Алиреза Фируджа
Ян-Кшиштоф Дуда — Теймур Раджабов
Дин Лижэнь — Фабиано Каруана
Сегодня Непомнящий встретится с иранским шахматистом Алирезой Фируджей, представляющим Францию.
Алиреза совсем недавно отпраздновал свой День Рождения — 18 июня ему исполнилось 19 лет. Самый молодой участник турнира претендентов — 2022 набрал 1,5 очка по итогам первых трёх туров, он уже трижды сыграл вничью.
Сегодня стартует четвёртый тур Турнира претендентов — 2022!
По итогам трёх первых игровых дней российский гроссмейстер Ян Непомнящий и американец Фабиано Каруана делят первое место. Оба шахматиста набрали по два очка.
Останется ли Ян лидером?
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