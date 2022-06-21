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Ян Непомнящий — Алиреза Фируджа, шахматный турнир претендентов — 2022, 4-й тур, онлайн-трансляция партии 21 июня

Турнир претендентов — 2022. Ян Непомнящий против иранского гения. Это очень тяжело! LIVE
Ангелина Николаева Михаил Чесалин
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Ян Непомнящий, Турнир претендентов — 2022
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Российский гроссмейстер проводит ключевую партию первого круга. Соперник — грозный Алиреза Фируджа.
Шахматный турнир претендентов - 2022. Полное расписание
Шахматный турнир претендентов - 2022. Турнирная таблица

Во вторник, 21 июня, в Мадриде (Испания) возобновляется розыгрыш шахматного турнира претендентов — 2022, победитель которого получит право сыграть за звание чемпиона мира с Магнусом Карлсеном.

По итогам трёх сыгранных туров российский гроссмейстер Ян Непомнящий набрал два очка из трёх возможных и делит первое место с Фабиано Каруаной. Партия четвёртого дня может стать для россиянина ключевой: его соперник — иранский гений Алиреза Фируджа, выступающий под флагом Франции.

Все партии 4-го тура начнутся в 16:00 по московскому времени.

Пары четвёртого тура
Live Ангелина Николаева

После Кg3 Непомнящего уже больше 15 минут думает над ходом Фируджа.

16:39 Ангелина Николаева

После необычного года Яна gxf6 задумался Фируджа и взял конём dxf6.

16:32 Ангелина Николаева

По оценке компьютера, пока в партии Непомнящего — Фируджа равенство.

16:23 Ангелина Николаева

Вновь задумался Непомнящий. Он потратил уже на 12 минут больше соперника.

16:11 Ангелина Николаева

Достаточно быстро начали Непомнящий и Фируджа. Уже 15 ходов за 10 минут сделали шахматисты.
Участники турнира за соседними столами думают чуть дольше.

16:04 Ангелина Николаева

Позиция в партии Непомнящий — Фируджа после девяти ходов.

16:01 Ангелина Николаева

Непомнящий начинает с хода на е4. Сицилианская защита на доске.

15:56 Ангелина Николаева

Меньше пяти минут остаётся до начала четвёртого тура. Сегодня Непомнящий сыграет белыми против Фируджи.

15:54 Ангелина Николаева

Фируджа — крайне опасный соперник для Непомнящего. Даже Магнус Карлсен, действующий чемпион мира, заявил, что готов играть за шахматную корону только с Фируджей — с другими участниками турнира претендентов — 2022 норвежцу играть уже не так интересно.

15:46 Ангелина Николаева

Тренер Яна Непомнящего Владимир Поткин прокомментировал результаты подопечного в первых трёх турах:

Ян справляется с высоким напряжением первых туров лучше своих соперников и поэтому находится на верхней строчке с Фабиано, который показывает самую стабильную игру в начале турнира.
15:43 Ангелина Николаева

На счету Непомнящего в этом шахматном турнире одна победа и две ничьи.
В третьем туре Непомнящий сыграл с вничью против азербайджанского гроссмейстера Теймура Раджабова.

«Чемпионат» рассказывает о том, как прошла партия Раджабов — Непомнящий.

Ян Непомнящий сыграл рекордно быструю партию. Его соперник даже не подумал о победе Ян Непомнящий сыграл рекордно быструю партию. Его соперник даже не подумал о победе
15:40 Ангелина Николаева

Пары четвёртого тура

Рихард Раппорт — Хикару Накамура
Ян Непомнящий — Алиреза Фируджа
Ян-Кшиштоф Дуда — Теймур Раджабов
Дин Лижэнь — Фабиано Каруана

15:37 Ангелина Николаева

Сегодня Непомнящий встретится с иранским шахматистом Алирезой Фируджей, представляющим Францию.

Алиреза совсем недавно отпраздновал свой День Рождения — 18 июня ему исполнилось 19 лет. Самый молодой участник турнира претендентов — 2022 набрал 1,5 очка по итогам первых трёх туров, он уже трижды сыграл вничью.

«Гений, но настоящий псих!» Станет ли вспыльчивый Фируджа чемпионом мира по шахматам? «Гений, но настоящий псих!» Станет ли вспыльчивый Фируджа чемпионом мира по шахматам?
15:32 Ангелина Николаева

Сегодня стартует четвёртый тур Турнира претендентов — 2022!

По итогам трёх первых игровых дней российский гроссмейстер Ян Непомнящий и американец Фабиано Каруана делят первое место. Оба шахматиста набрали по два очка.

Останется ли Ян лидером?

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