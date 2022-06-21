Турнир претендентов — 2022. Ян Непомнящий против иранского гения. Это очень тяжело! LIVE

Во вторник, 21 июня, в Мадриде (Испания) возобновляется розыгрыш шахматного турнира претендентов — 2022, победитель которого получит право сыграть за звание чемпиона мира с Магнусом Карлсеном.

По итогам трёх сыгранных туров российский гроссмейстер Ян Непомнящий набрал два очка из трёх возможных и делит первое место с Фабиано Каруаной. Партия четвёртого дня может стать для россиянина ключевой: его соперник — иранский гений Алиреза Фируджа, выступающий под флагом Франции.

Все партии 4-го тура начнутся в 16:00 по московскому времени.