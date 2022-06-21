Российский шахматист отправил соперника в тяжёлый нокаут. Иранский гений спастись не мог

После четвертого тура Непомнящий стал единоличным лидером Турнира претендентов – 2022! Пока его конкурент Каруана мучился и оборонялся с наседающим Дином Лижэнем, Ян буквально нокаутировал молодого иранского гения, представляющего Францию. Вероятно, Алиреза выходил на партию, полный мечтаний о борьбе за лидерство и полноценном сражении с вице-чемпионом мира, но получил тяжелейший разгром.

Турнир претендентов — 2022. 4-й тур

Ян Непомнящий (Россия) — Алиреза Фируджа (Франция)

1. e4 c5 2. Кf3 d6 3. d4 c:d4 4. К:d4 Кf6 5. Кc3 a6 6. f3 e5 7. Кb3 Сe6 8. Сe3 Сe7 9. Фd2 Кbd7 10. 0–0–0 0–0 11. g4 b5 12. g5 b4

Одна из самых острых и злободневных сицилианских табий. Теория здесь с помощью компьютеров и переписочных партий местами продвинулась аж до 50-го хода. Вопрос только, как это всё запомнить смертному человеку…

13. Кe2 Кe8 14. f4 a5 15. f5 Сc4

Известные альтернативы 15… С:b3 или 15… a4 (и далее до 50-го хода…), но Фируджа применил редкое и объективно рискованное продолжение с целью сбить соперника с подготовки и запутать.

16.Крb1

Ян ответил хитростью на хитрость! Вместо основной линии 16. Кg3 С:f1 17. Лh:f1 a4 18. Кa1 Крh8 19. f6 g:f6 20. Кf5, где белые атакуют, но остаются со странным конём на а1, россиян выбрал продолжение с более гармоничной перестройкой.

16… a4 17. Кbc1 d5 18. f6!?

Вперёд! Непомнящий тоже демонстрирует, что готов фехтовать на шпагах! При 18. e:d5 Кd6 у чёрных отличная компенсация за пожертвованную пешку. Поэтому россиянин стремится сначала раскрыть позицию короля Фируджи.

18… g:f6 19. g:f6

А вот и сюрприз. Ранее применялось лишь 19. Кg3. С этого момента Алиреза стал серьёзно задумываться, но в позиции так и не разобрался.

19… Кd:f6 20. Кg3

20… С:f1?!

Аккуратнее 20… Крh8, а при продолжении в партии фигуры белых со стартовых позиций подключаются к атаке.

21. Лh:f1 a3 22. b3 Крh8 23. e:d5 Кd6?

По-видимому, решающая ошибка юного иранского шахматиста. При 23… Фc7 Фирудже не нравилось 24. Л:f6! С:f6 25. d6, но сейчас белый ферзь своими зигзагами буквально разносит оборону чёрных.

24. Ф:b4! Лc8 25. Сb6 Фd7 26. Фe1! Лb8

Пешка е5 под боем, и её толком не защитить 26… Кg4 27. h3. Алиреза пытается замутить воду, но его фокусы разбиваются о логику игры Непомнящего.

27. Сa5 Кc4 28. d6!

Хорошо и 28. Сc3, но ход центральной пешкой значительно жёстче.

28… Сd8

Сразу проигрывает 28… К:d6 29.Ф:e5, и понятно, что чёрные уже сражаются из последних сил. У белых лишняя проходная в центре, защищённый король и атака.

29. Сc3 Фe6 30. Кd3 Кd5 31. Кf4

Выигрывает и 31. С:e5+ f6 32. Кc5, но замыслу Яна не откажешь в элегантности.

31… К:f4 32. Л:f4 f6 33. Фe2 Кb2

Или 33… К:d6 34. С:e5 с выигрышем белых. Теперь россиянин просто игнорирует заблудшего коня на b2 и идёт громить позицию чёрной рокировки.

34. Лdf1 Лe8 35. Лh4 f5

Не выручает 35… Лg8 36.Фe4, а теперь следует красочная концовка.

36. Л:h7+! Кр:h7 37. Фh5+ Крg8

Или 37… Фh6 38. Ф:e8 с победой белых

38. К:f5 Сf6 39. Лg1+, и чёрные сдались из-за предстоящих 39… Крf8 40. Фh6+ Крf7 41. Лg7+ Крf8 42. Фh8+

Это блестящий нокаут от россиянина! Ян Непомнящий демонстрирует яркую и уверенную игру, попутно остановив уже двух прямых конкурентов! На пол-очка отстаёт американец Фабиано Каруана, а в следующем пятом туре россиянину бороться чёрными против одного из его самых принципиальных соперников, ещё одного заокеанского гроссмейстера – Хикару Накамуры!