Турнир претендентов — 2022. Расправится ли Непомнящий с мегапопулярным Накамурой? LIVE

В среду, 22 июня, в Мадриде (Испания) пройдут партии 5-го тура шахматного турнира претендентов — 2022. Россиянин Ян Непомнящий, возглавляющий турнирную таблицу, сыграет чёрными против американца Хикару Накамуры. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.
Начало партий 5-го тура запланировано на 16:00 мск.
Сразу две забавные ситуации произошли с Накамурой в четвёртый игровой день. Перед началом партии он не смог пройти проверку металлодетектором из-за банковских карт в кармане, а после завершения партии американцу пришлось писать объяснительную, потому что он пришёл в игровой зал в джинсах, что не допускается по правилам турнира.
Пары пятого тура:
Фабиано Каруана — Рихард Раппорт
Теймур Раджабов — Дин Лижэнь
Алиреза Фируджа — Ян-Кшиштоф Дуда
Хикару Накамура — Ян Непомнящий
Соперником Непомнящего в пятом туре станет американский шахматист Хикару Накамура. По итогам четырёх туров на счету Накамуры 2 очка. Американец проиграл партию против Фабиано Каруаны, победил Теймура Раджабова и сыграл вничью с Алирезой Фируджей и Рихардом Раппортом.
Сегодня пройдёт пятый тур Турнира претендентов — 2022! После первых четырёх игровых дней Ян Непомнящий стал абсолютным лидером шахматного турнира.
У российского гроссмейстера есть все шансы сохранить первое место!
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