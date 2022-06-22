Турнир претендентов — 2022. Расправится ли Непомнящий с мегапопулярным Накамурой? LIVE

Сразу две забавные ситуации произошли с Накамурой в четвёртый игровой день. Перед началом партии он не смог пройти проверку металлодетектором из-за банковских карт в кармане, а после завершения партии американцу пришлось писать объяснительную, потому что он пришёл в игровой зал в джинсах, что не допускается по правилам турнира.

Новость по теме Накамура с трудом прошёл проверку металлодетектором перед 4-м туром турнира претендентов