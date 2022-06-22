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Хикару Накамура — Ян Непомнящий, 5-й тур шахматного турнира претендентов, онлайн-трансляция 22 июня 2022

Турнир претендентов — 2022. Расправится ли Непомнящий с мегапопулярным Накамурой? LIVE
Ангелина Николаева Андрей Шитихин
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Ян Непомнящий
Комментарии
Хикару в последние годы больше увлечён своим YouТube-каналом, чем битвой с Магнусом Карлсеном. Самое время обыграть американского стримера!
Шахматный турнир претендентов - 2022. Полное расписание
Шахматный турнир претендентов - 2022. Турнирная таблица

В среду, 22 июня, в Мадриде (Испания) пройдут партии 5-го тура шахматного турнира претендентов — 2022. Россиянин Ян Непомнящий, возглавляющий турнирную таблицу, сыграет чёрными против американца Хикару Накамуры. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Начало партий 5-го тура запланировано на 16:00 мск.

Пары пятого тура:
Live Ангелина Николаева

Сразу две забавные ситуации произошли с Накамурой в четвёртый игровой день. Перед началом партии он не смог пройти проверку металлодетектором из-за банковских карт в кармане, а после завершения партии американцу пришлось писать объяснительную, потому что он пришёл в игровой зал в джинсах, что не допускается по правилам турнира.

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15:38 Ангелина Николаева

Пары пятого тура:

Фабиано Каруана — Рихард Раппорт
Теймур Раджабов — Дин Лижэнь
Алиреза Фируджа — Ян-Кшиштоф Дуда
Хикару Накамура — Ян Непомнящий

15:37 Ангелина Николаева

Соперником Непомнящего в пятом туре станет американский шахматист Хикару Накамура. По итогам четырёх туров на счету Накамуры 2 очка. Американец проиграл партию против Фабиано Каруаны, победил Теймура Раджабова и сыграл вничью с Алирезой Фируджей и Рихардом Раппортом.

15:30 Ангелина Николаева

Сегодня пройдёт пятый тур Турнира претендентов — 2022! После первых четырёх игровых дней Ян Непомнящий стал абсолютным лидером шахматного турнира.

У российского гроссмейстера есть все шансы сохранить первое место!

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