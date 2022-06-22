Ян Непомнящий одним ходом создал себе большие проблемы. Но героически их преодолел!

Поединок Хикару Накамуры и Яна Непомнящего — это всегда сражение с масштабным подтекстом. Американец — далеко не самый простой соперник для россиянина, а однажды их схватка на Кубке мира — 2015 закончилась скандалом.

Хикару тогда сделал рокировку двумя руками не по правилам, судьи не отреагировали, Ян позднее отчаянно протестовал, требовал справедливости и даже угрожал засудить ФИДЕ! Но тщетно – в следующий круг прошёл Накамура, а Непомнящему пришлось отложить свои амбиции до следующих циклов. И вот новая серия одного из самых принципиальных противостояний на турнире претендентов, в которой москвичу пришлось очень нелегко.

Турнир претендентов — 2022. 5-й тур

Хикару Накамура (США) — Ян Непомнящий (Россия)

1. e4 e5 2. Кf3 Кf6 3. К:e5 d6 4. Кf3 К:e4 5. d4 d5 6. Сd3 Кc6 7. 0–0 Сe7

Русская партия – это защитный вал, который Ян готовил в качестве обороны к матчу с Магнусом Карлсеном. До этого чемпион мира ничего не смог поделать в ней с Фабиано Каруаной, а вот Непомнящий, увы, там проиграл в восьмом поединке, после чего весь матч пошёл под откос.

8. c4 Кb4 9. Сe2 0–0 10. Кc3 Сf5 11. a3 К:c3 12. b:c3 Кc6 13. Лe1 Лe8

Важная табия, которая встречалась в творчестве всех последних чемпионов мира: Анатолия Карпова, Гарри Каспарова, Владимира Крамника и Вишванатана Ананда. Чёрные стремятся удержаться своими фигурами в центре на блокадных полях, а белые пытаются их оттуда сбить.

14. Лa2

Опасности, которые могут поджидать чёрных, показывает старая партия экс-чемпионов 14. c:d5 Ф:d5 15. Сf4 Лac8 16. Фc1 Кa5?! (16… Сf6!) 17. c4! Фe4? (верно 17… Фd8) 18. Сd1! Фd3 19. Лe3 Ф:c4 20. Лe5, и чёрные сдались (Ананд – Крамник, 2005). Невероятно, но Непомнящий вскоре повторил ошибку последнего российского чемпиона мира и сунулся своим ферзём в петлю!

Накамура же сделал редкий ход, стремясь сбить соперника с подготовки и подключить ладью а1 к игре. К этому моменту Ян почти не затратил времени, а на часах Хикару уже осталось меньше часа.

14… Сf8 15. c:d5 Ф:d5 16. c4 Фe4!?

В распоряжении чёрных имелось немало надёжных продолжений 16… Фd6, 16… Фd7 и даже 16… Фd8, но Непомнящий поставил королеву под удары и, скорее всего, об этом пожалел.

17.Сf1

17… Фg4?

Выручал только дальний прыжок 17… Фb1! 18. Л:e8 Л:e8 19. Лb2 Фa1, и в вариантах 20. Л:b7 Сe4!? 21. Л:c7 Сd6 22. Лd7 С:a3 чёрные получали компенсацию за пожертвованную пешку. Непомнящий предпочитает пока ничего не отдавать (в прошлых партиях и так сколько всего пожертвовал!), однако попадает в полосу затруднений.

18. h3 Л:e1 19. Ф:e1 Фe4 20. Лe2 Фd3 21. Лb2

Как мы увидим позже, охоту на ферзя лучше начинать с 21. Кh4!, но Хикару повторил ходы для выигрыша времени – он уже рисковал попасть в цейтнот.

21… Фe4 22. Лe2 Фd3

23. Лe3

Психологически не самая приятная для белых ситуация, если за доской сидит белковый шахматист, а не компьютер. Позиция чёрных опаснейшая, но ферзь словно в заговорённой рубахе – никак его не поймать! Столько возможностей, время на часах тает… А к чёткому большому перевесу вело лишь боковое 23. Кh4! Фb1 24. d5 Кd4 25. Лb2 Фe4 (или 25… Фa1 26. К:f5 К:f5 27. Л:b7 С:a3 28. Сd2) 26. Ф:e4 С:e4 27. Л:b7 белые вторгались на седьмой ряд или получали окончание с двумя слонами и огромными шансами на выигрыш. Конечно, Хикару считал, что ситуация позволяет найти что-то более форсированное, но ферзь Яна тут же выскользнул из западни.

23… Фb1 24. d5 Кe7 25. Кd2

Шансы на перевес оставляла игра на доминацию 25. Кd4!, но американец продолжает охоту. А получилось, как в «Том и Джерри» – мышка цела, невредима и в ус не дует.

25… Фa1 26. Кb3 Фf6 27. Сd2 Кg6 28. Кa5

Российский гроссмейстер вернулся ферзём в родные пенаты, укрепился и смело посмотрел в будущее. Последней попыткой игры на победу за Накамуру было 28. g3 c6 29. Сg2, но американец уже чувствовал дыхание цейтнота и воспользовался первой же возможностью повторить ходы.

28… b6 29. Кc6 Сd7! 30. Сc3 Фd6 31. Сb4 Фf6 32. Сc3 Фd6 33. Сb4 Фf6 34. Сc3 Ничья!

Вновь, как и с Каруаной, Непомнящий вышел сухим из воды в тот момент, когда ему грозили некоторые опасности. «Американский» ряд первого круга преодолён, и теперь Яна ожидает поединок белыми против пока очень надёжно выступающего поляка Ян-Кшиштофа Дуды. Впрочем, пока ситуация для россиянина очень комфортна – он опережает Фабиано Каруану на пол-очка, а остальных участников группы преследования – на целый корпус.