Ян одержал третью победу в шести партиях. Какой же красавец!

Непомнящий играет в турнире претендентов по-чемпионски. У него остался всего один соперник

В шахматном турнире претендентов закручивается настоящая интрига, гонка с преследованием! Лидер турнира россиянин Ян Непомнящий провёл очередную блестящую партию и сокрушил непробиваемого поляка Ян-Кшиштофа Дуду.

Однако не отстаёт и его преследователь американец Фабиано Каруана, который чёрным цветом отправил в нокаут иранского гения под французским флагом Алирезу Фируджу. Теперь Алиреза, которому многие эксперты прочили матч с Магнусом Карлсеном, замыкает турнирную гонку, а Каруана по-прежнему отстаёт на пол-очка от Непомнящего. Остальные пока сильно отстают, и похоже, что борьба за победу в турнире сводится к противостоянию Яна и Фабиано.

Турнир претендентов — 2022, 6-й тур

Ян Непомнящий (Россия) — Ян-Кшиштоф Дуда (Польша)

1. Кf3 d5 2. g3 Сg4 3. Сg2 e6 4. 0–0 Кd7

Внезапная подача «с другой руки» – до этого Непомнящий успешно принял в турнире любимый ход Остапа Бендера е2-е4 и там обыграл Фируджу.

5. h3 Сh5 6. d4 Кgf6 7. c4 c6 8. c:d5 e:d5 9. Кe5!?

Очень коварный план, который разработали немецкий гроссмейстер Расмус Свейн и его шведский коллега Нильс Гранделиус. Белые собираются поймать чёрного слона h5! Или запереть его в клетке из белых пешек.

9… К:e5

Возможно, принципиальнее 9… Кe4!?, но похоже, что Дуда оказался не готов к сюрпризу Яна – он долго задумывался и попал в неприятную позицию.

10. d:e5 Кe4

Замысел белых в 10… Кd7 11.Кc3!, и теперь неудачно 11… Сc5 12.Кa4, а при 11… К:e5 12. g4 Сg6 13. f4 чёрные остаются без фигуры.

11. Кd2 К:d2 12. С:d2 Сc5

Чёрные всеми силами мешают продвижению белых пешек.

13. Лc1!

Очень логичная новинка по сравнению с партией Свидлер – Карякин (2018) – белые берут на прицел ещё одного вражеского слона.

13… Фe7 14. Крh2 0–0 15. g4 Сg6 16. f4 h6

Единственная возможность сохранить слона живым – польский шахматист готовит ему место для зимовки на h7. Российский гроссмейстер тем временем методично подводит резервы и потом бросает вперёд ещё крайнюю пешку.

17. Фe1 Лfe8 18. Фg3 Сh7 19. h4! Лad8?

Похоже, что чёрным стоило обратить внимание на 19… Сd4! с парадоксальной идеей 20. b4 g5! – всё-таки надо как-то бороться с белыми пешками. Сделав логичный развивающий ход, Дуда попал под настоящий каток.

20. g5! h:g5 21. h:g5 Сb4

Какая красота! В случае 21… Сf5 22. Фh4 Сb4 23. С:b4 Ф:b4 24. Крg3 Ян начинал ставить сопернику мат по линии «h», и защиты не видно! Ян-Кшиштоф делает выпад на противоположном фланге с целью запутать соперника, и ему удаётся получить какую-то контригру.

22. С:b4 Ф:b4 23. f5! Ф:b2

24. e6?!

Жаль, что белые не нашли 24. Лc3! d4 с фантастической идеей 25. e6 Ф:c3 26. e:f7+ Кр:f7 27. Фc7+ Крg8 28. f6 – настоящее полотно! У чёрных лишняя ладья, и нет никакой защиты. Непомнящий предпочёл просто забрать у противника бедолагу слона.

24… f:e6 25. g6 e:f5 26. g:h7+ Крh8?

Дуда решает использовать пешку белых в качестве защитницы короля и не угадывает! Шансы на ничью оставляло 26… Кр:h7 27. Лb1 Фe5 28. Л:b7 Ф:g3+ 29. Кр:g3 Л:e2 – всё-таки у белых с их лишней фигурой осталась всего одна пешка «а»!

27. Лb1 Фf6

Оказывается, отличие в том, что после 27… Фe5 28. Л:b7 Ф:g3+ 29. Кр:g3 Л:e2 30. Л:f5 Л:a2 31. Лg5 ещё живая пешка h7 помогает белым ладьям создать решающий нажим на позицию чёрного короля! Польский гроссмейстер предпочёл играть при ферзях, но дальше Непомнящий ни дал ему не единого шанса.

28. Л:b7 Л:e2 29. Л:f5 Фh6+ 30. Крg1 Л:a2?

Упорнее 30… Лde8, теперь же россиянин делает то, что он умеет лучше всех на свете – матует вражеского короля!

31. Лbf7 Лa1+ 32. Сf1

32… d4

Не выручает и 32… Лe8 33. Лf8+ Л:f8 34. Л:f8+ Кр:h7 35. Лf2 Крg8 36. Фb8+ Крh7 37. Лh2 – гибнет чёрный король или ферзь.

33. Лg5 Фd6 34. Фf2 Фa3

Последняя надежда продлить сопротивление в случае 35. Лg:g7 Фe3, однако Непомнящий уже не допускает размен ферзей.

35. Лg3!

Финальный удар! Теперь гибнет пешка g7, и чёрные получают мат, поэтому Дуда сдался.

Настоящая чемпионская игра Яна! Непомнящий неудержим, но, вероятно, именно его битва с Каруаной во втором круге расставит всё по своим местам. Хотя до неё ещё предстоят важные партии для обоих конкурентов на победу.