«После операции была жесть». Куда пропали «золотые» герои Олимпиады-2020 в гимнастике?

Спортивные гимнасты стали хедлайнерами летней Олимпиады в Токио, а два командных золота – для многих болельщиков самыми ценными медалями Игр. Парни выцарапали золото на последнем снаряде в суровой борьбе с японцами, а на победу девушек никто не ставил, но они воспользовались внезапным снятием с турнира грозной американки Симоны Байлз.

После той Олимпиады прошёл почти год – и где же сейчас наши чемпионы?

Никита Нагорный (золото в команде, бронза в многоборье, бронза на перекладине)

Лидер сборной после титула на Олимпиаде предсказуемо стал спортивным селебрити: побывал на шоу Comedy Club и Comment Out, раздавал интервью и пропустил чемпионат мира, куда отправился второй состав. А Международная федерация гимнастики (FIG) официально назвала в честь Нагорного его фирменный элемент — тройное сальто назад согнувшись.

Никита уделял много времени патриотическим выступлениям: главным стало участие в Параде Победы 9 мая. Олимпийский чемпион возглавил расчёт «Юнармии» — военно-патриотического общественного движения. А вот от депутатской должности отказался — заявил об этом в декабре в программе «50 вопросов». «Нужно заниматься тем, где ты будешь полезен», — отрезал гимнаст.

Никита Нагорный Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

После Олимпиады Нагорный выступал (и побеждал) на клубных соревнованиях, завоевал несколько наград на чемпионате России. А ещё попробовал себя в новом виде спорта: проиграл только Юрию Борзаковскому в забеге на 100 метров в рамках Недели лёгкой атлетики, а затем выступил на дистанции 5 километров в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Если завтра МОК скажет, что россияне не едут в Париж, думаю, что завершу карьеру, буду потихонечку завершать», — вот что сказал Нагорный касаемо продолжения карьеры в комментарии «Р-Спорту».

Денис Аблязин (золото в команде, серебро в опорном прыжке)

Самый немедийный участник мужской «золотой» четвёрки был ближе всех к личному золоту Токио: в опорном прыжке набрал такие же баллы, как корейский гимнаст, но получил только серебро из-за более низкой базы.

После Игр Аблязин не посещал медийных мероприятий и постил в соцсети сплошь видео с тренировок из гимнастического зала в Пензе. Но и не выступал на соревнованиях, а недавний чемпионат России пропустил из-за старой травмы ноги — как заявила в комментарии Metaratings главный тренер сборной России Валентина Родионенко.

На аватар в одной из соцсетей Денис поставил фото, где он пожимает руку Владимиру Путину. На шее красуется золотая медаль.

Артур Далалоян (золото в команде)

Абсолютный чемпион мира 2019 года больше запомнился не выступлениями (хотя весной 2022-го выступал и на чемпионате России, и на клубных турнирах в Европе), а острыми цитатами. Например, Далалоян не понял награждение автомобилями сестёр Авериных из художественной гимнастики: получившая серебро Дина стала обладательницей машины, как у чемпионов, а оставшейся без медали Арине дали BMW X3, как и бронзовым призёрам.

«Моя первая реакция — лёгкое непонимание, — высказался Артур в интервью «Спорт-экспрессу». — С одной стороны, девочки заслужили то, что получили. А с другой — это не совсем справедливо по отношению к тем спортсменам, которые на Олимпиаде по каким-то причинам — из-за невезения, травм или спорного судейства — в призеры не попали, но остались незамеченными. В отличие от Авериных».

Артур Далалоян Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

За честный комментарий Далалояна осудили Светлана Журова, Антон Голоцуцков, Дмитрий Свищев и Ирина Роднина, а тренер Авериных Ирина Винер-Усманова и вовсе назвала гимнаста идиотом.

А ещё было «фейковое» объявление о завершении карьеры — то есть Артура неправильно поняли журналисты, подавшие его пост о том, что семья важнее спорта, как решение распрощаться со спортом. Гимнасту пришлось выступать с опровержением.

Давид Белявский (золото в команде)

Самый опытный гимнаст в четвёрке, которому перед Олимпиадой исполнилось 30 лет. После Игр он дал несколько интервью и тоже пропустил чемпионат мира, а в новом сезоне выступил на чемпионате России и завоевал золото на брусьях.

Ангелина Мельникова (золото в команде, бронза в многоборье, бронза в вольных упражнениях)

Лидер женской команды больше всех упоминалась в прессе именно в связи со спортивными результатами. В октябре Мельникова поехала на чемпионат мира, где собрала полный комплект наград. Золото было выиграно в главном виде — личном многоборье.

После триумфа на чемпионате мира Ангелина посетила шоу «Вечерний Ургант» и, наконец, тоже взяла паузу в выступлениях. Спортсменка перенесла операцию по коррекции зрения и была рада увидеть мир в новых тонах.

Ангелина Мельникова Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Сейчас перед вами суперсчастливый человек! Не обращайте внимания на то, что я так плохо выгляжу, у меня прошло четыре часа после операции. Я вдали вижу просто идеально! И вблизи, слава богу. Я живая, но очень сильно болят глаза, чувство инородного тела внутри. Во время самой операции было практически не больно, но немного неприятно. А вот после неё была жесть. У меня очень болели и слезились глаза, но я поспала и теперь жива», — написала Мельникова в соцсетях.

На тот момент она планировала вернуться на соревнования в августе и выступить на чемпионате Европы, но пока впереди только внутрироссийские старты.

Владислава Уразова (золото в команде)

17-летняя Уразова была ещё одной российской олимпийской чемпионкой, приехавшей на чемпионат мира после Игр. Влада была не так убедительна, как Ангелина Мельникова, и осталась без наград — лучшим результатом стало четвёртое место в вольных упражнениях.

Спортсменка оказалась недовольна результатом. «Сейчас отдыхать не буду, на это нет времени. Мне надо трудиться, трудиться и трудиться. Нужно поднимать базу на всех снарядах и двигаться дальше, на месте стоять нельзя», — заявила она в комментарии ТАСС в конце октября.

В новом сезоне Уразова победила на бревне в рамках Кубка мира, а на чемпионате России взяла две бронзы.

Виктория Листунова (золото в команде)

Из-за травмы локтевого сустава пропустила чемпионат мира, но вернулась в текущем сезоне: выиграла золото чемпионата России в многоборье, опорном прыжке и вольных упражнениях. И осталась недовольна!

«Я очень хотела выиграть здесь все личные золотые медали соревнований, но не получилось. Надеюсь, в следующий раз это меня подстегнëт выступить лучше», — сказала гимнастка ТАСС.

Виктория Листунова Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

А ещё до старта сезона Листунова приняла участие в митинге-концерте «Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президентa!», который проходил в Лужниках.

Лилия Ахаимова (золото в команде)

Единственная из золотой восьмёрки, кто официально объявил о приостановке карьеры. Официальная причина — незалеченная травма спины. Личный тренер Лилии говорила о необходимости завершать ещё после Олимпиады, но тогда её слова не понравились болельщикам, прозвучав двусмысленно, как указание на дверь.

«Думаю, ей надо поставить точку, всё-таки ей уже 24 года, у неё больные ноги. Последние пять лет больные голеностопы не позволяют ей делать нормальные приземления. Эта проблема у неё давно, я её уже взяла к себе с разбитыми голеностопами. Думаю, ей стоит дать дорогу молодым. Пусть спокойно занимается личной жизнью и чем угодно ещё», — говорила Вера Киряшова.